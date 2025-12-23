El Proyecto FER reúne a sus estrellas por Navidad

El Proyecto FER de apoyo a los deportistas de la Comunitat Valenciana, impulsado por la FundaciónTrinidad Alfonso que preside Juan Roig ha celebrado este martes 23 de diciembre el ya tradicional acto navideño que esta vez ha tenido por escenario el auditorio Paco Pons de EDEM en Marina la Marina de Empresas. El acto reunió a los deportistas del Proyecto FER más destacados del año que han brillado por sus resultados internacionales y nacionales en distintas modalidades. Así, la gala reunió a 27 deportistas que han sido protagonistas por sus éxitos.

El deporte valenciano no para

'Graduados en No Parar, el relevo no se detiene', es el eslogan elegido este año para resumir la gran actuación del Proyecto FER en este año 2025. El balance habla por sí mismo: En total los deportistas del Proyecto FER han sumado este 2025 un total de 138 medallas de oro, 78 de plata y 57 de oro en competiciones del más alto nivel. Durante el acto, en el que fueron subiendo al escenario, de tres en tres, los deportistas para repasar sus éxitos, se proyectaron también varios vídeos rememorando, mes a mes, los mejores momentos del año y los principales triunfos de cada uno de ellos. Como explicó Carles Baixauli, director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso y que ejerció de maestro de ceremonias del acto: "Habitualmente, los años post olímpicos suelen ser cursos de transición. Sin embargo, en el FER, durante 2025, no ha habido ni transición, ni tregua, ni desconexión. Los deportistas becados por la Fundación Trinidad Alfonso no se han tomado ningún respiro, han continuado compitiendo con la máxima exigencia y han obtenido excelentes resultados. Es decir, han demostrado ser ‘Graduados en no parar’ ". Mientras tanto, ‘El relevo no se detiene’ hace referencia a la aparición de nuevos deportistas, caras nuevas y más jóvenes que empiezan a despuntar a nivel internacional, y que aseguran un relevo generacional del Proyecto FER.

Así ha sido el acto navideño del Proyecto FER 2025 / F. Calabuig

"Este año, algunos de los deportistas reconocidos son habituales en este acto, son ilustres e irreductibles veteranos. Celebramos, por supuesto, que sigan en la élite internacional. Pero nos alegra especialmente recibir y rendir homenaje a caras nuevas, a deportistas muy jóvenes que nos permiten ver el futuro con optimismo. Es vital la existencia de ese relevo generacional” comentó, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso que fue el encargado de cerrar el acto y desear la mejor de las suertes a los Deportistas del Proyecto FER en 2026: "que continuéis logrando vuestras metas y que las lesiones os respeten".

David Cantero, deportista FER más destacado del año

Todos los asistentes, con sus votos, eligieron al triatleta valenciano David Cantero como el Deportista FER más destacado de 2025, un galardón que recibió de manos del director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. El triatleta de Aldaia, ha brillado en 2025 con su plata en la Gran Final de las Series Mundiales. Además, de las ocho Series que han integrado el Campeonato del Mundo de este año, el valenciano ha disputado seis y en todas ha estado en el top 10: Noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai… y segundo y medalla de plata en Australia, en la gran final de la temporada: "Desde los 16 años estoy en el Proyecto FER y su apoyo ha sido fundamental en mi carrera. Estoy muy agradecido", afirmaba Cantero.

David Cantero recibió el premio al deportista Más Destacado de 2025 / F. Calabuig

Leyendas consagradas grandes revelaciones

Además de Cantero la gala reunió a otros grandes deportistas como Bárbara Pardo, con su oro mundial y plata europea con el equipo español de piragüismo; o Ander Martín, una de las revelaciones de la temporada con el subcampeonato de Europa y del Mundo de beach sprint bajo el brazo; o Héctor Álvarez y sus espectaculares resultados, tanto en pista como en ruta, en su primera temporada como ciclista sub-23; o Quique Llopis, que este 2025 ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores vallistas del planeta tras quedarse a las puertas del podio en el Campeonato del Mundo de atletismo y conquistar la segunda plaza en la final de la Diamond League. Tampoco faltó el incombustible Ricardo Ten que este año ha seguido coleccionando medallas en los mundiales de Ciclismo, tanto en pista como en ruta.

Durante el acto también hubo espacio para la diversión: algunos de los atletas reconocidos pusieron a prueba sus conocimientos deportivos durante un concurso por equipos que 'graduó' a los expertos en deporte. Como colofon, todos los deportistas posaron junto al director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, en la tradicional foto de familia junto a la escultura de la Pamela de Manolo Valdés, donada a la Marina de Valencia por Hortensia Herrero.