Aldaia reunió a más de 600 corredores contra el cáncer en su XI Sant Silvestre
Los fondos recogidos en la tradicional carrera solidaria de Navidad, en su primera edición tras la DANA, fueron destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer
El pasado viernes 19 de diciembre, Aldaia volvió a celebrar uno de sus eventos más tradicionales en período navideño, la Sant Silvestre. Una carrera de 3,5 kilómetros, con la Plaza de la Constitució como punto de salida y llegada, que congrega a corredores de todas las edades en una lucha solidaria. En este caso, los fondos recaudados por los más de 600 dorsales vendidos se destinaron a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Vuelta tras la DANA
Esta XI edición fue la primera tras la tragedia de la DANA, que azotó al municipio en octubre de 2024 e imposibilitó la celebración de la carrera a finales del pasado año. Su retorno es signo de la reconstrucción en la que sigue inmersa Aldaia y para la que siempre suma un evento de estas características. Se vieron estampas familiares, un entorno deportivo y saludable además de solidario además de todo tipo de disfraces y premios para los mejores. Por las calles de Aldaia corrieron árboles de Navidad humanos, Papá Noel, renos, Mario Bros, los Simpson, aliens...
