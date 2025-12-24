Aldaia reunió a más de 600 corredores contra el cáncer en su XI Sant Silvestre

El pasado viernes 19 de diciembre, Aldaia volvió a celebrar uno de sus eventos más tradicionales en período navideño, la Sant Silvestre. Una carrera de 3,5 kilómetros, con la Plaza de la Constitució como punto de salida y llegada, que congrega a corredores de todas las edades en una lucha solidaria. En este caso, los fondos recaudados por los más de 600 dorsales vendidos se destinaron a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Búscate en la XI Sant Silvestre de Aldaia 2025 /

Vuelta tras la DANA

Esta XI edición fue la primera tras la tragedia de la DANA, que azotó al municipio en octubre de 2024 e imposibilitó la celebración de la carrera a finales del pasado año. Su retorno es signo de la reconstrucción en la que sigue inmersa Aldaia y para la que siempre suma un evento de estas características. Se vieron estampas familiares, un entorno deportivo y saludable además de solidario además de todo tipo de disfraces y premios para los mejores. Por las calles de Aldaia corrieron árboles de Navidad humanos, Papá Noel, renos, Mario Bros, los Simpson, aliens...