El Campus de Navidad de Aldaia atrae a 90 participantes

El Ayuntamiento de Aldaia ha puesto en marcha el Campus de Navidad 2025 dirigido a escolares de entre 3 y 14 años para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Desde el pasado 23 de diciembre, unos 90 participantes disfrutan de diversas actividades educativas y deportivas en el CEIP El Rajolar.

Un monitor da la bienvenida a los participantes del Campus de Navidad de Aldaia. / I. P.

Actividades y horarios

Juegos tradicionales, ciencias, manualidades, deportes (tenis, pádel, bootcamp, pilates, yoga, voleibol, pilota valenciana, parkour, rugby y colpbol), cantajuegos y cuentacuentos para los más pequeños, concurso de talento son las actividades propuestas para los días 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y el 2 y 5 de enero, en horario de 09:00 a 13:00 horas (niños/as de 3 a 5 años) y de 09:00 a 14:00 horas (de 6 a 14 años), con opción de comedor hasta las 15:30 horas (de 13:00 a 14:00 horas se come y de 14:00 a 15:30 hora de descanso o ludoteca). Además se ofrece un servicio de conciliación desde las 07:00 horas hasta el inicio del Campus a las 09:00 horas.

Los participantes, en dinámica de grupos. / I. P.

Una Navidad llena de diversión y actividades las que propone el Ayuntamiento de Aldaia con este Campus, al que se unen otras actividades promovidas desde el consistorio de esta localidad valenciana para que sus ciudadanos vivan estas fiestas a lo grande.

Otras propuestas navideñas en Aldaia

La Navidad ya empezó en Aldaia con su programación de actividades festivas para una de las épocas más especiales del año. Así, la Plaza de la Constitución luce su iluminación navideña y diversos elementos tradicionales como un gran árbol para transmitir el carácter festivo a sus ciudadanos y visitantes.

La feria de atracciones está abierta en el Cinturón Verde desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero entre las 17:30 y las 21:00 entre semana y hasta las 21:30 en el fin de semana. Con motivo del último día, se celebrará el ‘Día de los niños y niñas’, en el que la entrada a cada una las atracciones costará 2 euros.

La Biblioteca Pública Municipal también presenta una programación especial. Se exponen novedades bibliográficas para leer en Navidad o durante todo el año, también libros realizados por el alumnado de 1º de Primaria de colegios del municipio y se ha ampliado el horario de apertura hasta el 22 de enero. El pasado martes 16 de diciembre recibieron la visita del cuentacuentos Bat a Bat como narrador de “El cuento del calcetín y las ratas” y el martes 23 se realizó el taller “Crea tu canción con Ramonets”.

La música y el teatro también tuvieron y tienen su espacio en la programación de Navidad de Aldaia. El pasado 12 de diciembre, el Grup de Danses de la Ronda d’Aldaia actuó en las calles del municipio; y el jueves 18, el grupo valenciano Música Trobada representó en el TAMA el concierto teatralizado “Un valencianet a Madrid”, pensado para ser presenciado por personas mayores. Al día siguiente, el mismo escenario acogió “Trash!”, un espectáculo vital y enérgico sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor.

El día 20 de diciembre, el Orfeó d’Aldaia, la Orquestra Tetracorde y el Coral del C.A.M Santa Cecília de Foios protagonizaron un concierto navideño en la Iglesia de la Anunciación bajo la dirección de Marita Primo Rocher Fernando. Y el domingo 21, hubo triple ronda de conciertos navideños: por la mañana el de Unió Musical d’Aldaia y por la tarde tanto el de la Banda de Cornetas y Tambores Santíssim Crist dels Necessitats como el de la Banda Simfònica d’Aldaia.

Además, el martes 23 de diciembre llegó a Aldaia “Wonka, el espectáculo”, un show infantil lleno de magia, música y fantasía inspirado en el mundo del famoso chocolatero. Y el 4 de enero (18:00 a 20:00 horas), una muestra del arte flamenco que da vida a la Navidad con “Zambomba”. La Coral Harmonia y el Orfeó d’Aldaia cerrarán la programación de conciertos navideños el 28 de diciembre.

Como cada año, el Bonic será uno de los elementos de la programación navideña de mayor atractivo para los más jóvenes. Se trata del XXI Ciclo navideño de teatro para niños y niñas con las siguientes obras: “Nilu”, de Infinit, con magia, artes circenses, teatro de objetos y música en directo (26 de diciembre, 18:00 a 19:00 horas); “El Rock N’ Roll también es cosa de niños y padres (27 de diciembre a las 18:00 a 20:00 horas). Especial Navidad“, de Scorcia y Big 54, en el que los asistentes podrán subir al escenario a cantar y bailar además de aprender cómo nació la música que cambió el planeta; y “Tempus magicus“ (28 de diciembre a las 18:00 a 19:00 horas), de JM Gestión Teatral, con payasos, números de acrobacia, equilibrio, magia y grandes ilusiones.

En la parte deportiva, se celebró un festival en el que las clases de gimnasia rítmica, judo, urban dance, latin dance i multiesport demostraron a los padres sus avances en este curso y, el 19 de diciembre, se realizó la XI Sant Silvestre con recogida de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Otros eventos a destacar fue el seguimiento del sorteo del Gordo de Navidad por parte de la emisora municipal, Aldaia Ràdio. También el “Nadal Harmònic” de la mañana del 23 de diciembre,con juegos populares de madera y exhibiciones de los clubes de ocio Baile en Línea y Percusión Africana. El “Palmito Fest” de este viernes 26 de diciembre (11:30 a 19:30 horas) trae talleres de música, hinchables, la visita del emisario real o la gran fiesta de las campanadas infantiles. Otra actividad navideña es la de los “Corresponsales Juveniles”, del 30 de diciembre (de 11:00 a 13:30 horas), con estands, dinámicas, talleres y premios.

Cartel del Palmito Fest. / AYTO. DE ALDAIA

Como cierre de la programación, el 5 de enero se celebrará la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, quienes realizarán la adoración a Jesús, recorrerán las principales calles en carroza y con su séquito de pajes para finalizar saludando a todas las niñas y niños desde el balcón del Ayuntamiento.