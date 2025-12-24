"2025 ha sido un año de 10, en 2026 quiero luchar por más podios"

El año 2025 ha sido el de la consolidación definitiva de David Cantero (26/01/2003, Aldaia) en la élite mundial del triatlón. El valenciano, que en enero cumplirá 23 años, ha completado una temporada espectacular con la medalla de Plata en las Series Mundiales y el quinto puesto final en el Campeonato del Mundo. Noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai… y segundo y medalla de plata en Australia: un balance impresionante. A ello se une su gran actuación en las Copas del Mundo donde se ha clasificado en el top ten en las seis que ha disputado. Entre finales de octubre y principios de noviembre, en tres fines de semana consecutivos, afrontó tres Copas del Mundo distancia sprint en territorio sudamericano: dos en Chile y una en Brasil que saldó con tres medallas: un bronce en Viña del Mar, una plata en San Pedro de la Paz y un bronce en Florianópolis. Todos estos éxitos le han llevado a ser elegido por sus propios compañeros del Proyecto FER al que pertenece desde que era apenas un niño, como Deportista del Año. Un galardón que David Cantero recibía el pasado martes durante la tradicional Gala de Navidad organizada por la Fundación Trinidad Alfonso y que reunió a los más destacados de 2025.

Deportista FER más destacado del año. ¿Contento con la elección? Este galardón, aunque simbólico ¿redondea tu mejor año?

Sí, estoy muy contento y agradecido de que me hayan votado a mí, otros muchos compañeros lo merecían también, ha sido un gran año en general para los deportistas del Proyecto FER. Entre todos los logros destacados de mis compañeros, haber sido elegido yo es todo un privilegio. Es un placer haber asistido un año más a la Gala de Navidad del Proyecto FER. Es increíble todo el apoyo que dan al deporte valenciano, somos privilegiados de contar con un programa así en la Comunitat Valenciana.

Tú eres uno de los mejores representantes de la filosofía del Proyecto FER: ayudar a jóvenes deportistas hasta llegar a lo más alto. Tienes 22 años, eres una estrella consagrada pero llegaste al Equipo FER siendo apenas un adolescente ¿Qué recuerdas de tus inicios?

Llevo en el Proyecto FER desde que tenía 16 años, para mí es ya mi familia. Cuando más apoyo necesita un deportista es justo cuando empieza, cuando está en la tesitura de que es joven, tiene condiciones para llegar a la élite pero necesita respaldo para poder lograrlo. Es en ese momento cuando apareció el Proyecto FER en mi vida y en la de otros muchos compañeros. En mi caso sin duda ha sido el apoyo fundamental quje necesitaba todos estos años para poder crecer deportivamente. Por ellos, siempre estaré muy agradecido, he han hecho crecer como deportista pero también como personal.

David Cantero junto a Juan Miguel Gómez, director de la FTA / F. Calabuig / Francisco Calabuig

¿Qué sientes al ser el continuador de la larga lista de grandes triatletas que tiene y ha tenido el triatlón español?

Es un orgullo, desde luego, estoy muy contento de que me comparen con gente como Javi Gómez Noya o Mario Mola. Y por qué no, poder devolverle a triatlón español esas medallas que nos regalaron antes ellos y volver a poner al triatlón español en el mapa, en lo más alto.

Este año ha sido impresionante todo lo que has logrado. ¿Con qué momento te quedas?

Creo que con la plata en la gran final de las Series Mundiales, fue mi primer podio en la máxima competición, y lograrlo en la Final fue aún más especial. Además ese podio me aupó del octavo al quinto puesto en el Mundial Absoluto. La verdad es que para mí 2025 ha sido un año de 10, me quedo con todos y cada uno de los resultados que he conseguido pero sobre todo, con ese, con la plata en Australia.

El valenciano, con el trofeo de Mejor Deportista de 2025 / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Después de este 2025 tan fructífero, ¿cómo afrontas 2026? ¿Qué retos tienes?

Pues intentar hacer un año igual de bueno o incluso, mejor. Me gustaría conseguir varios podios en Series Mundiales y ver cómo se plantea la posibilidad de luchar por el podio final en la General.

Tu fuerte ha sido siempre y sigue siéndolo, la carrera a pie pero además este año has dado un gran salto del calidad en el agua y en la bici ¿Es una de las claves?

Sí, era algo necesario, creo que hemos trabajado mucho y hemos hecho mucho hincapié en eso porque era quizás donde a veces perdíamos más las carreras, sobre todo en la natación. El objetivo es seguir trabajando así de bien para poder ser más competitivo y poder estar peleando por los podios en todas las pruebas.

De todas formas debe dar mucha tranquilidad en competición saber que si llegas en buena posición al último segmento, puedes remontar mucho en la carrera.

Sí, al final eso me da seguridad, saber que eres uno de los más fuertes en la carrera a pie te asegura poder estar peleando siempre delante, pero bueno, para ello hay que conseguir estar delante que es lo difícil. Pero desde luego, tener un sector de carrera a pie fuerte, lo facilita todo más.

Los objetivos son cada vez más ambiciosos y supongo que eso supone más dedicación, más esfuerzo. ¿Cómo son tus entrenamientos?

Cada año es más exigente. Si queremos estar entre los mejores, hay que entrenar más y hacer más sacrificios en ese sentido. Pero bueno, a la vez hay que buscar el equilibrio entre disfrutar y pasarlo bien, pero bueno, está claro que cada año es más duro, cada año se entrena más y cada año hay más nivel.

Cantero mira al 2026 con optimismo / F. Calabuig / Francisco Calabuig

¿Cuántas horas entrenas a la semana?

Alrededor de unas 30 horas. Es mucho tiempo porque además a eso hay que sumarle los desplazamientos. Pero bueno, yo disfruto entrenando.

Sigues fiel a tu entrenador, Roberto Cejuela y Alicante como sede ¿vas a seguir en 2026?

Sí, entrenamos en las instalaciones de la Universidad de Alicante, ahí lo tenemos todo. Estoy muy contento, tenemos buenas instalaciones, buen clima... eso ayuda mucho.

Aunque sea muy exigente, el hecho de combinar tres disciplinas ¿ayuda a alejar las lesiones?

Sí de hecho, cuando me planteé la tesitura de hacer triatlón o atletismo, dos deportes que compaginé durante algún tiempo, me incliné más por el triatlón por eso. Al final creo que respeta más a nivel de lesiones y puedes tener más continuidad.