Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló entregan sus cheques solidarios

Juanma Medina, director de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló; Sergio Benet, responsable de ONG de la organización e Iracema Cambronero, Presidenta del Club de Altletisme Running Castelló entregaron, en un acto llevado a cabo en el Parque Ribalta de Castelló, cinco cheques solidarios, cada uno de ellos por valor de 1.200€ a distintas ONG´s para apoyar su labor social, dentro y fuera de la provincia. Lo recaudado en la pasada edición, celebrada en febrero de 2025, ha ido a parar a las asociaciones Youcanyolé, Teléfono de la Esperanza, A.F.A, Asolecas y Antian.

Cinco proyectos solidarios, impulsados por los corredores y corredoras

Tanto AFA Castellón como Teléfono de la Esperanza, Youcanyolé, Antian y Asolecas dirigen su labor social hacia personas desfavorecidas, empobrecidas, en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad o enfermedad.

Su colaboración consigue que la influencia de la Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló se extienda más allá del terreno deportivo y ponga de manifiesto el carácter solidario de las personas que participan en la carrera.

La labor de AFA Castellón es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la de sus cuidadores. Lo hacen a través del trabajo en centros de día, escuelas de familia, centros de promoción de la autonomía personal y asistencia domiciliaria. Su objetivo es contribuir a que los afectados y sus familias mantengan tanto su funcionalidad como su autonomía, fomentando, entre otras cosas, la creación de empleo, la investigación y el voluntariado solidario.

Junto a la Asociación Teléfono de la Esperanza de Castelló, y de la mano de Solidariza tu Energía, los corredores y corredoras dan su apoyo a un proyecto de asistencia gratuita a personas que se encuentran en una situación de crisis psicosocial. Teléfono de la Esperanza de Castellón presta su ayuda, tanto de manera telefónica como presencial, para reducir el impacto de los problemas de salud mental y ayudar al autocuidado psicoemocional de las personas.

La tercera ONG que conforma esta iniciativa es Asolecas, la Asociación contra la Leucemia de Castellón, que se fundó con la finalidad de fomentar iniciativas para recaudar fondos destinados a la investigación de la leucemia y promover la donación de médula ósea. Además, la asociación colabora con la Fundación Josep Carreras, entidad de referencia en la lucha contra la leucemia.

La labor de Antian, Asociación Nacional de Trastornos de Ansiedad, se centra en proporcionar apoyo integral a personas que padecen trastornos de ansiedad y a sus familias, promoviendo la sensibilización y la formación en salud mental. A través de talleres, grupos de apoyo y consultas personalizadas, Antian trabaja para reducir el estigma asociado a estos trastornos y fomentar la reintegración social de quienes los padecen.

Por su parte, Youcanyolé desarrolla proyectos de cooperación internacional orientados a mejorar la calidad de vida de comunidades desfavorecidas, especialmente en América Latina. Su enfoque principal es garantizar el acceso a necesidades básicas como la educación, la salud y la vivienda, fomentando la autosuficiencia y el desarrollo sostenible a través de programas solidarios y voluntariado activo.

Para que este acto solidario haya sido posible un año más, se han visto implicados cientos de atletas, que en la pasada edición aportaron un porcentaje de su inscripción para este fin. Marató bp Castelló pretende continuar mucho tiempo con el que ya es un pilar de su organización, su vertiente más solidaria. La próxima edición tendrá lugar el domingo 22 de febrero de 2026.

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com