Montaner, Raúl i Néstor es classifiquen a la final del Trofeu Mestres
El trio es es va imposar en el trinquet d'Oliva a la parella de Iván i Murcianet per 25-10 i es mesuraran el 28 de desembre a Marrahí i Tonet IV
El Trofeu Mestres 2026 de raspall masculí va conéixer este dimarts a l'equip que s'enfrontarà contra Marrahí i Tonet IV el pròxim 28 de desembre al trinquet de la Llosa de Ranes. Montaner, Raúl i Néstor seran els encarregats de desafiar als vigents campions després de derrotar a Iván i Murcianet en el trinquet d'Oliva per 25-10.
La parella va començar al dau però els dos equips van perdre eixe avantatge en els primers jocs. El trinquet es feia llarg i el trio sumava el 10-05 des del resto. Els rojos portaven camí d'igualar quedant-se a un quinze de trencar el servici de Montaner, però el d'Almiserà no va fallar i es van assegurar el 15-05.
“Ha sigut una partida molt dura en un trinquet molt llarg i contra dos jugadors que paren moltíssim. Teníem la pressió perquè estava costant traure els jocs del dau i lluitant els tres hem pogut guanyar. Hem tingut també bastant sort perquè han caigut 4 o 5 pilotes de dalt però al final això també forma part de la pilota i esta vegada ens ha afavorit”, assenyalava Montaner.
El trio es va mostrar més contundent per a tancar els quinzes i va acabar emportant-se de forma merescuda el passe a la final. Iván va acusar el seu procés de recuperació després de la lesió i encara que ja va anar deixant centellejos de cara a la Lliga, no va poder desplegar la seua millor versió en el Mestres. Murcianet va tractar de multiplicar-se per a donar guerra, però Néstor i Raúl van acabar fent més mal aprofitant les dimensions del trinquet.
Pere Roc II, Hèctor i Carlos estarán a la final del Trofeu de Nadal Memorial Vicente Pérez Devesa
El trinquet de Benidorm va viure la segona de les semifinals del XXXVI Trofeu de Nadal Memorial Vicente Pérez Devesa d'escala i corda. Pere Roc II, Hèctor i Carlos es van emportar el bitllet a la final després de guanyar per 60-45 a Francés, Pere i Guillem Palau. El trio roig va liderar la partida a l'inici marcant dos jocs d'avantatge que van aconseguir mantindre fins al 30-40.
En els blaus va emergir la figura de Pere per a igualar l'eliminatòria 40-40 i reviure les esperances dels seus. Però a Benidorm qui reina és el seu jugador local, Pere Roc II, que amb una altra gran actuació va aconseguir frenar al trio rival per a prendre de nou la davantera (45-50). Entre Hèctor i Carlos es van encarregar de sumar els dos següents jocs que van ser clau per a aconseguir la final. Allí es mesuraran diumenge que ve a les 11:30 hores contra José Salvador, Conillet i Bueno, que van guanyar la seua eliminatòria corresponent per 60-40 al trio compost per Giner, Àlvaro Gimeno i Jesús.
Mario i Salva remunten en la final del Trofeu de Nadal ‘El Rullo’
El trinquet el ‘Rullo’ de Riba-roja va celebrar la seua última final de 2025. Un municipi que enguany s'ha bolcat amb la pilota albergant diversos campionats i que s'acomiada amb una gran partida. El pilotari local, Mario, acompanyat del recent campió del Trofeu Mestres, Salva, es van refer per a completar la remuntada davant Julio Palau i Bueno (60-45). Els subcampeons van marcar distància de tres jocs des del 20-35 i la van mantindre fins al 30-45. Un espectacular Mario va poder contrarestar la gran partida de Julio Palau i Bueno per a alçar-se amb el títol del Trofeu de Nadal ‘El Rullo’.
