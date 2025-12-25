Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Liga ACB: Valencia Basket - MoraBanc Andorra, domingo 28 de diciembre a las 18:00 horas.

Primera FEB: HLA Alicante - Grupo Caesa Seguros FC Cartagena, domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Segunda FEB: La decimotercera jornada se disputará el primer fin de semana de enero.

Tercera FEB: La Jornada 13 se disputará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood): La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Liga Endesa Femenina: Joventut de Badalona - Valencia Basket, domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas.

Liga Femenina Challenge: La competición se paraliza y se reanudará el 3 y 4 de enero para el Fustecma NBF Castelló y La Cordà de Paterna NB.

Liga Femenina 2: El CB Claret Benimaclet retomará la competición el 10 de enero.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood): La competición se paraliza y se retomará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: El pasado fin de semana se cerró la primera vuelta de la competición, que se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026.

Liga Guerreras Iberdrola: Paréntesis navideño. La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

División de Honor Oro Femenina: La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Primera División masculina, Grupo E: La Liga se detiene hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Rugby

Copa del Rey: La quinta y última jornada de la fase de grupos de la NTT Data Copa del Rey cerró el pasado fin de semana con resoluciones definitivas, partidos de alta exigencia y varios duelos directos que terminaron de dibujar el mapa de clasificados a semifinales con Vrac Quesos Entrepinares, Huesitos La Vila, Complutense Cisneros y Silicius Alcobendas con el billete para la siguiente fase.

La fase regular acabó el 21 de diciembre de 2025, mientras que las semifinales, a partido único, tendrán lugar el 7-8 de febrero de 2026. La final se celebrará el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Huesitos La Vila ya tiene rival para las semifinales de la Copa del Rey.

División de Honor: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey.

División de Honor Élite Masculina: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey, con el derbi entre el Valencia RC y FibraValencia Les Abelles, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

División de Honor B Masculina, Grupo B: La competición se retomará el sábado 10 de enero.

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición se retomará en enero.

Voleibol

Superliga Masculina: Paréntesis navideño. La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Superliga 2 Masculina: Decimosegunda jornada.

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2025 en Xàtiva contra el CV Rivas (Madrid).

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League. Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: La competición se paraliza hasta el 4 de enero de 2026.

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Fútbol sala

Primera División: Decimoquinta jornada: Movistar Inter - Servigroup Peñíscola FS, sábado 27 de diciembre a las 18:30 horas; Córdoba Patrimonio de la Humanidad - Family Cash Alzira FS, sábado 27 de diciembre a las 18:30 horas.

Segunda División: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Segunda División B: La competición se retomará el 10 y 11 de enero en todos los grupos de esta categoría.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero tras el paréntesis de la Navidad.

Primera División Femenina, Grupo A: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Otros eventos

Atletismo : San Silvestre Solidària de Riba-roja, viernes 26 de diciembre a las 18:30 horas.

II San Silvestre CVN, sábado 27 de diciembre a las 10:00 horas.

XII San Silvestre de Altea, sábado 27 de diciembre a las 20:00 horas.

Sant Silvestre Albalat de la Ribera, miércoles 31 de diciembre a las 18:00 horas.

Sant Silvestre Ciutat de Sagunt, organizada por el Club Atletisme Sagunt será el viernes 26 de diciembre a las 19:30 horas.

XXVII San Silvestre Porteña, impulsada por el CD Camp de Morvedre, será el martes 30 de diciembre a las 19:00 horas.

El Ayuntamiento de Sagunto presenta las dos carreras solidarias de San Silvestre que se celebrarán en la ciudad

XIV San Silvestre Solidaria de Vilamarxant, domingo 28 de diciembre a las 20:00 horas, organizada por la Concejalía de Deportes y el Club de Atletismo Vilamarxant con la colaboración de diferentes entidades.

IV San Silvestre Trail Barx 2025 se celebra el domingo 28 de diciembre de 2025 en Barx (Valencia),

IX San Silvestre de Cullera, domingo 28 de diciembre desde las 18:30 horas.

San Silvestre Valencia 2025, martes 30 de diciembre, a las 20:00 horas, en la calle Xàtiva a la altura del cruce con la calle San Vicente Mártir.

XVI Sant Silvestre Algemesí 2025, martes 30 de diciembre a las 19:30 horas.

San Silvestre Eldense 2025 / Elda (Alicante). Fecha: 31/12/25, organiza: Ayto. de Elda.

XXXIX San Silvestre Internacional Crevillentina 2025 / Crevillent (Alicante). Fecha: 31/12/25 / Organiza: C.A.Marathon Crevillent

San Silvestre Vallera 2025, miércoles 31 de diciembre a las 18:00 horas.

Balonmano : Del 26 al 30 de diciembre, Sagunto acogerá la Puerto Cup 2025, un torneo internacional que reunirá equipos desde Alevines hasta Juveniles de las distintas comunidades autónomas y de varios países europeos. El torneo se disputará en diferentes pabellones del municipio, entre ellos el Ovni, el Pabellón Puerto Sagunto, el René Marigil, el Pabellón José Veral y otras instalaciones deportivas cercanas, todas ellas adaptadas y equipadas para acoger encuentros de alto nivel. La organización prevé reunir a más de 800 jugadores y jugadoras, junto a entrenadores, árbitros y más de 2.000 acompañantes, entre familiares y aficionados.

Ciclismo : 1º Trofeo Ciclocross San Jerónimo Construcciones (Challenge Ciclocross CV), sábado 27 de diciembre en Benferri (Alicante) y 1º Trofeo Ciclo-cross Moros Almoravides(Challenge Ciclocross CV), domingo 28 de diciembre en Orihuela (Alicante).

Ciclocross para cerrar el año

Baloncesto : La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) organiza los próximos 27 y 28 de diciembre el I Torneo Infantil de Selecciones Autonómicas “Vila de Calp”, un evento que se desarrollará en colaboración con el Ajuntament de Calp y el CB Ifach Calpe.