Javier Mengod: "Esta Copa va a ser especial y no podemos cometer errores"

El Léleman Conqueridor conoció el pasado martes su rival de cuartos de final en la Copa del Rey 2026. El sorteo, celebrado en el Museo de Bellas Artes de ValÈncia, emparejó al conjunto local contra el CV Melilla en la última bola. Tercer y quinto clasificado cerrarán la primera fase eliminatoria de esta competición el 27 de febrero a las 20:00 horas.

Será la tercera participación del Conqueridor en la Copa, que celebrará su 51º edición del 26 de febrero al 1 de marzo en La Fonteta. Los de Zanini tendrán el reto de asumir la presión de jugar como locales y de anteponerse a la maldición de cuartos de final. “Nos ha tocado un rival muy duro que ya nos ganó hace poco en Nou Moles. Esta Copa va a ser muy especial y ya sabemos que no podemos cometer errores. Nuestro primer objetivo es pasar de ronda, algo que todavía no hemos conseguido en los años anteriores”, advertía Javier Mengod al conocerse la configuración del torneo.

El Léleman Conqueridor, en un reciente partido en el Pabellón de Nou Moles. / Eduardo Ripoll

Rival en racha

El conjunto valenciano se la tendrá que jugar contra un equipo que ha cerrado una gran primera vuelta con solo una derrota en los últimos seis partidos. El vencedor de esta eliminatoria se emparejará al clasificado del partido entre Grupo Herce Soria y Cisneros La Laguna, que se jugará justo antes. Los de Toribio parten como favoritos en este lado del cuadro que han encabezado como segundos clasificados al cierre del ecuador de Superliga.

El CV Guaguas, por el otro lado del cuadro

En el otro lado, el sorteo emparejó a CV Guaguas contra Pamesa Teruel, partido que abrirá la competición el 26 de febrero a las 17:00 horas. Al término de esta eliminatoria, Conectabalear CV Manacor y UC3M Voleibol Leganés buscarán su sitio en las semifinales. El conjunto grancanario es el vigente campeón y el rival a batir. “Es verdad que evitamos a CV Guaguas en nuestro lado del cuadro, pero debemos centrarnos en hacer bien nuestro trabajo. Todos son rivales que nos han puesto las cosas difíciles en Superliga y un despiste nos deja fuera. Quedan dos meses y tendremos que llegar en nuestro mejor nivel”, indicaba Facu Funes.