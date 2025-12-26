Expojove abre sus puertas con una amplia oferta deportiva

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia participa de nuevo en Expojove con el espacio denominado 'Área Deportiva’, en el que niños y adolescentes podrán realizar quince actividades deportivas diferentes, conocer distintos juegos y deportes y divertirse mientras juegan.

Ubicación y actividades

Como en ediciones anteriores, la FDM ha creado, en colaboración con federaciones, entidades y clubes deportivos locales, una propuesta para jugar y descubrir una quincena de disciplinas deportivas en un ambiente no competitivo y de ocio. Situada en el Nivel 2 del Pabellón 4, la zona deportiva de Expojove reúne espacios para practicar ciclismo, hockey, karate, rugby, tenis, pádel, pilota valenciana, salvamento y socorrismo, triatlón y kick-boxing.

Área Deportiva de la FDM de Valencia. / FDM VALENCIA

Asimismo, habrá espacio para el ajedrez, mediante la colaboración con Club Ajedrez Ciutat Vella, tenis de mesa, a través del Club de Tenis de Mesa Mediterráneo, Colpbol, gracias a la presencia de la Asociación de Colpbol de la Comunitat Valenciana, baloncesto y baloncesto adaptado, con la colaboración de la Fundación Valencia Bàsquet Club y el CB Petraher. Las personas que visiten la zona también tendrán la oportunidad de conocer el programa ‘Elige Esos Cinco’, de promoción de valores deportivos, impulsado por la Associació de Psicologia de l’Esport de la Comunitat Valenciana. Además, se habilitará en la zona un espacio para ofrecer información sobre la Oficina del Voluntariado, así como de información sobre el objetivo, competencias y funciones de la Fundación Deportiva Municipal.

Pasaporte deportivo

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en un ámbito de respeto y tolerancia, las personas que accedan al ‘Area Deportiva’ recibirán el Pasaporte Deportivo, que irán sellando a medida que vayan completando su paso por las diferentes actividades y disciplinas del área. Finalizada la visita, y en función del número de sellos obtenidos, se recompensará con diferentes obsequios.

Fechas y horarios de apertura de Expojove

Bajo el título ‘Navidad, la ilusión que llevamos dentro’, Expojove, se celebra del 26 de diciembre al 4 de enero en la Feria de Muestras de Valencia. Se trata de una feria de la Juventud y la Infancia organizada por el Ayuntamiento de Valencia, que combina música, actividades, teatro, deporte y entretenimiento. Más de 120.000 visitas y 40.000 familias visitaron el recinto en la edición del pasado año.

Desde este viernes 26 de diciembre y hasta el 30 de diciembre, y los días 2, 3 y 4 de enero, el horario será de 11:00 a 20:00, mientras que el 31 de diciembre el horario será de 10:00 a 14:00. Por último, el 1 de enero el horario será solo vespertino: 16:00 a 21:00 horas.

Inauguración

València ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la Navidad más familiar con la inauguración oficial de Expojove y La Central de la Navidad, dos de los grandes espacios lúdicos impulsados por la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València dentro del programa “Navidad, la ilusión que llevamos dentro”.

València inaugura Expojove y La Central de la Navidad como epicentro de la ilusión navideña familiar. / AYTO. DE VALENCIA

La apertura ha estado presidida por la Concejal de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, acompañada por las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y diversos miembros de la corporación municipal, en un acto celebrado en Feria Valencia, donde Expojove alcanza este año su 42ª edición.

Más de 200 horas de actividades para una Navidad pensada para las familias

La propuesta municipal reúne una gran diversidad de actividades infantiles y familiares, articuladas en torno a Expojove y La Central de la Navidad, ubicada en Parc Central, con un total de más de 80.000 metros cuadrados de espacios lúdicos y 200 horas de espectáculos, talleres y actividades durante diez días.

“Expojove y La Central no son solo espacios de ocio, sino lugares de encuentro donde los niños aprenden jugando y las familias comparten tiempo de calidad”, indicó Mónica Gil.

Innovación, educación y protagonismo para la primera infancia

Expojove abre sus puertas con una programación renovada y una clara apuesta por la primera infancia, especialmente dirigida a niños de 0 a 5 años, que este año adquieren un protagonismo central en el pabellón 1, con más de 12.000 m² de actividades.

Expojove abre sus puertas con una programación renovada y una clara apuesta por la primera infancia. / AYTO. DE VALENCIA

Entre las novedades destacan espacios como ‘Tierra de gigantes’, concebido como un entorno seguro de exploración sensorial y motriz, y ‘Sonarium’, una instalación inmersiva que combina sonidos, ritmos y texturas para estimular el aprendizaje temprano en familia.

El pabellón 1 acoge una variada oferta de actividades, talleres de realidad virtual, playbacks, cuentacuentos, espectáculos de circo y magia.

El pabellón 2 es la zona donde una gran variedad de concejalías ofrecen gran cantidad de propuestas para todos los públicos como hace EMT València; Junta Central Fallera; Familia, Juventud e Infancia; Parques y Jardines; Sanidad y Consumo; residuos, Policía Local y Bomberos, entre otros.

Asimismo, la feria recupera en el pabellón 4, la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, permitiendo que el público infantil pueda conocer de cerca el trabajo de los servicios de emergencia. “Es fundamental que los niños entiendan la importancia del servicio público y el compromiso con la sociedad desde edades tempranas”, ha señalado Gil.

La Central de la Navidad: punto de encuentro de ocio infantil gratuito en el Parc Central

Paralelamente, y también desde este viernes 26 al 4 de enero, La Central de la Navidad vuelve a abrir sus puertas en el Parc Central como un gran espacio familiar de acceso gratuito. Su principal atractivo es la ‘Expedición Valencia’, una especie de zona base de almacén de los Reyes Magos antes de su visita a València el 5 de enero, donde a través de un recorrido de 600 m² los pajes muestran cómo se preparan los regalos para la noche más mágica del año.

Este año, el espacio refuerza su carácter inclusivo con contenidos accesibles y personal de apoyo para personas con movilidad reducida y discapacidad auditiva. En palabras de la concejal Mónica Gil, “la magia de la Navidad solo es completa cuando llega a todos, sin excepciones”.

El encendido diario del gran árbol de Navidad ubicado en el Parc Central, será todos los días (excepto el día 31 de diciembre que se cierra por la tarde) a las 18:30 horas, acompañado por coros infantiles, lo que vuelve a ser uno de los momentos más emotivos y concurridos de la programación.

Una Navidad que pone en el centro la ilusión compartida

Con la inauguración de Expojove y La Central de la Navidad, València consolida su apuesta por una Navidad pensada para todos los públicos. “Queremos que cada niño y cada familia se lleven un recuerdo especial de estas fechas, porque la ilusión es el mejor regalo que podemos compartir como ciudad”, ha concluido Mónica Gil.