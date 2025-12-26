“El oro en el Europeo Júnior ha sido el momento que más me ha marcado en mi vida”

Roberto Doménech (Alicante, 23/06/2002), que empezó su andadura en el balonmano en el patio del Colegio Agustinos de Alicante, llegó a los 14 años a la cantera del Barça, equipo con el debutó en la Liga Asobal en la temporada 2022/2023. Tras siete años en la disciplina del club catalán, Roberto firma por el Servigroup Benidorm para jugar cedido en el Trasmapi HC Eivissa y defender a la temporada siguiente la portería del equipo de Benidorm. Esta campaña, en las filas del Horneo EÓN Alicante, está firmando buenas actuaciones. Además Roberto Doménech ha sido asiduo en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española, donde se colgó la medalla de bronce en el Europeo Sub-19 de 2021 disputado en Croacia y la de oro en el Europeo Júnior 2022 disputado en Portugal. Su sueño, entrar en una convocatoria de Los Hispanos y disputar con ellos un Mundial un Europeo o unos Juegos Olímpicos.

Naces en Alicante pero inicias tu carrera deportiva en el Barça Atletic, ¿cómo y por qué esta elección?

Empecé a jugar en mi colegio, el Agustinos de Alicante, donde el balonmano es el deporte principal, allí casi todo el mundo juega al balonmano y yo lo hacía con mis amigos y me encantaba. El Agustinos es un equipo muy competitivo a nivel de la Comunidad Valenciana, allí empecé a mejorar y jugué un Campeonato de Selecciones Autonómicas con la Comunidad Valenciana. Luego me fichó el Barça y me fui a Barcelona con 14 años. Creo que fue la elección correcta porque es un sitio donde donde trabajan de manera increíble y donde tienen los mejores medios de todo el país a nivel de balonmano. Es una pasada. Para mí ha sido una experiencia increíble. Estuve ahí siete años, siete años muy bonitos de mi vida y, la verdad, es que se lo debo todo al Barça. Nunca es una decisión errónea irse de casa, por lo menos a probar, yo no tengo quejas.

Con el Barça Atlétic debutas en Asobal en la temporada 22/23, ¿cómo recuerdas este debut en la máxima categoría del balonmano español?

Mi debut con el Barça en Asobal fue increíble. Esa temporada yo estaba jugando bastante en el Barça B y estaba también en la dinámica de primer equipo, entrenando con ellos, hice la pretemporada y viajé al Mundialito de Clubes en Arabia Saudí. Estar en el primer equipo es increíble porque al final estás jugando con los mejores jugadores del mundo. Cuando me tocó debutar en Asobal fue un momento muy especial para mí porque yo siempre he sabido que quería jugar en la Liga Asobal. Entonces ese primer partido fue increíble. Salí los últimos veinte minutos, paré cuatro bolas y fue muy, muy especial para mí, encima en el Palau Blaugrana con un apoyo increíble por parte de los jugadores y de mis amigos, así que lo recuerdo con mucho mucho cariño.

En junio de 2023 fichas por el Servigroup Benidorm pero esa temporada juegas cedido en el Trasmapi HC Eivissa de División de Honor Plata, ¿cómo fue la experiencia?

La experiencia en Ibiza, muy bien. La isla es preciosa, estuve allí encantado viviendo con un equipo maravilloso, saco muchísimos amigos de ese año, de esa temporada, aunque a nivel deportivo fue un poco más complicado. Estuvimos toda la temporada en la parte baja de la tabla y casi llegamos a descender. Nos salvamos en la última jornada.

Es una temporada en la que crecí muchísimo como jugador, a nivel sobre todo de cabeza, de mentalidad. De ella saco muchísimas cosas positivas. Salgo del Barca, que es un sitio prácticamente surrealista porque ningún sitio más en España tiene los medios que tiene el Barca, y llego allí y me encuentro con la realidad del balonmano en España. Como he dicho fue una temporada complicada, pero de la que aprendí muchísimo y saco muchísimas cosas positivas.

A la siguiente temporada, el Servigroup Benidorm de Liga Asobal ya te repesca para suplir la baja de Samu Ibáñez, ¿cómo viviste esta temporada, en la que el equipo alicantino descendió de categoría?

La temporada pasada en Benidorm también fue una temporada complicada porque me di cuenta del golpe de realidad que es Asobal. Una Liga muy competitiva, donde le puedes ganar a cualquier equipo pero te puede ganar cualquier equipo, y donde se notan muchísimo las malas dinámicas en la que empiezas a perder partidos. Parece que el equipo está jugando a un nivel que no es el suyo y que estás en un sitio de la tabla que crees que no te corresponde. Pero a veces estas cosas pasan en el deporte. Para mí teníamos bastante mejor plantilla de lo que reflejamos luego en la pista. También fue un año en el que aprendí muchísimo y vi cómo es esta Liga. Me sirvió para sentarme un poco en ella, ir conociendo a los jugadores, ver cómo era y cómo se jugaba.

En Benidorm también tuve un equipo fantástico, con unos compañeros geniales, de los que me llevo un montón de amistades. La verdad es que fue una lástima el descenso porque en Alicante contamos con tres equipos en categorías más o menos altas y que uno de ellos descienda de Asobal es una lástima.

En junio de 2025, el Horneo EÓN Alicante, recién ascendido a Liga Plenitude Asobal, anuncia tu fichaje, volvías a casa, ¿qué sentiste?

Mi fichaje con el EÓN me lo tomé con muchísima ilusión. Llevaba años viendo que el EÓN estaba haciendo las cosas muy bien, que tenían un buen equipo y estaban formando un proyecto muy chulo. No dudé ni un momento el venir aquí, encima porque como has dicho era la vuelta a casa. Estoy muy contento, es mi ciudad y estoy con mis amigos y mi gente. Estoy muy cómodo aquí, en el club me han acogido muy bien y, después de ocho años fuera de casa con los siete que pasé en el Barca y uno en Ibiza, da gusto volver a casa, encima este año jugando en mi propia ciudad porque el año pasado jugué en Benidorm.

Fichaje por el Horneo EÓN Alicante

¿Cómo valoras tu actuación personal y la del equipo hasta el momento en este estreno de Asobal? ¿Cuáles son tus cualidades?

En lo que llevamos de año, creo que ha habido dos partes. Una primera en la que luchamos todos los partidos pero no terminamos de encajar nuestro estilo de juego y no nos salían muy bien las cosas, además con un calendario bastante en contra con bastantes partidos ante equipos muy buenos. Luego una vez cambiamos la dinámica, con la entrada de Roi Sánchez como nuevo entrenador y la verdad es que las cosas nos están yendo mucho mejor, estamos jugando muy cómodos, estamos trabajando superbién en los entrenamientos día a día y eso se está notando muchísimo en la pista en los últimos partidos. Yo ahora estoy bien de confianza, confío en el equipo y el equipo confía en mí y las cosas están funcionando.

Respecto a mis cualidades, diría que soy un portero rápido dentro del cable porque sí que es verdad que comparado con otros jugadores o con otros porteros tampoco soy muy alto y me aprovecho un poco de esa explosividad y rapidez para para intentar parar.

Así va la clasificación.

¿Cuáles son los objetivos del Horneo EÓN Alicante esta temporada?

Los objetivos del equipo esta temporada son, desde luego, salvarse, eso es lo más importante y donde tenemos que tener el foco. Ahora mismo estamos en una buena dinámica y creo que podemos competir para estar por lo menos de media tabla para arriba. No es descabellado pensar que podríamos estar casi en la zona de clasificación europea, pero para eso tenemos que seguir haciendo las cosas bien, tenemos que seguir trabajando y aún tenemos que mejorar mucho. Pero el objetivo principal es la salvación y ahí es donde tenemos que tener el foco puesto todos.

De todos los entrenadores que has tenido hasta ahora, tanto en los equipos como en las selecciones españolas, ¿cuál te ha marcado más?

Te voy a decir tres porque me gustaría hacer una mención especial a Xavi Pascual, que fue una de las personas que confió en mí para fichar por el Barça cuando yo tenía 14 añitos y estuve entrenando con él bastante antes de que él se marchara del club. Ha sido un entrenador del que aprendí y me ayudó muchísimo. Luego, evidentemente, Antonio Carlos Ortega, que me hizo debutar con el Barça, algo muy especial para mí porque es el mejor club y equipo del mundo. Ambos son dos entrenadores extraordinarios, que me dieron la oportunidad de jugar con el primer equipo del Barça.

Sobre los entrenadores que haya tenido durante toda la temporada, yo diría que Roi Sánchez. Lo tuve en mi primer año de sénior en el Barça B y fue una temporada increíble. Quedamos terceros en la División de Honor Plata y con él aprendí muchísimo. Es la primera persona que empezó a darme confianza en el balonmano profesional y con él siempre he estado muy cómodo. Cuando me enteré que venía al EÓN fue una alegría y creo que se está notando, es muy buen entrenador y su manera de trabajar nos está viniendo genial.

Respecto a los entrenadores que he tenido en las selecciones. Todos son magníficos, tanto Jabato (Javier Fernández) y Álex Mozas como Nacho Moyano y Rodrigo Reñones, que los tuve en la Juvenil y en la Júnior, son entrenadores increíbles y, aunque no estás tanto tiempo con ellos como los entrenadores del club, son gente que también me ha ayudado muchísimo a crecer y con los que hemos conseguido hitos súper importantes. También a ellos les guardo un cariño especial, son fantásticos.

En 2021 te cuelgas la medalla de bronce en el Europeo Sub-19 de Croacia con la selección española, ¿qué recuerdas de esta competición?

El bronce Sub-19 del Europeo en Croacia lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue mi primer torneo grande y oficial a nivel de selecciones. Creo que hicimos una gran actuación. Veíamos las plantillas de las otras selecciones, los jugadores que había, el poderío físico que tenían y pensamos que, a lo mejor, nos venía un poco grande, pero al final creo que la manera que tenemos de jugar en España es la mejor en toda Europa y en todo el mundo y lo demostramos. Supimos competir a todos los equipos y, de hecho, en la semifinal contra Alemania que tenía un equipazo, perdimos solo de uno, una lástima. Fue un torneo maravilloso, mi primera toma de contacto importante de verdad con el balonmano internacional y fue increíble. Ese primer título, esa primera medalla de bronce, siempre la recordaré.

Y en 2022 ganas el oro en el Europeo Júnior en Portugal con los Hispanos Júnior (selección española masculina de balonmano Sub-20), ¿cómo fue esta competición para ti a nivel personal?

Respecto al oro en Portugal, ¿qué puedo decir?. La verdad es que eso sí que ha sido el momento que más me ha marcado en mi vida. Estoy totalmente seguro, ya no solo por el campeonato que hicimos sino por la final. La final fue un partido que es imposible que se me olvide nunca, contra Portugal, en Portugal, con un pabellón lleno de gente del otro bando, por supuesto, nosotros teníamos a nuestros familiares y algún amigo que había venido a vernos en una parte de la grada pequeñita animando, pero fue increíble ver como la gente animaba a Portugal y como nosotros fuimos capaces de dejar a un lado la grada y saber competir contra tan buen equipo. Portugal ese año venía muy fuerte y fuimos capaces de plantarles cara y, al final, nos salió victoria el partido.

Oro para Roberto Doménech, en el Europeo Sub-20 de balonmano. / RFEBM

Respecto a mí, a nivel personal, el verme compitiendo y dando un buen nivel contra gente de tan alta competición, me pareció algo increíble. Creo que ese campeonato fue uno de los puntos de inflexión en mi carrera, en el que decidí que yo quería dedicarme a esto y que quería intentar llegar a lo más arriba posible. Es algo que nunca se borra de la memoria y es algo que en los momentos malos los recuerdas y dices por esto es por lo que yo lucho y entreno día a día para intentar llegar lo más alto posible.

¿Cuál es tu sueño con la selección española?

Con la selección española mi sueño sería ir convocado alguna vez con la Absoluta. Eso es bastante complicado, aunque no renuncio a ello ni mucho menos porque yo siempre trabajo con los más altos sueños en el foco para intentar conseguir llegar a ellos, pero el sueño sería llegar a estar convocado alguna vez con ellos y ya si me convocan, pues por qué no jugar un Mundial, un Europeo, incluso unos Juegos Olímpicos, sería increíble.

Estudias Ingeniería Aeroespacial, ¿cómo compaginas estudios y deporte de élite?

Empecé ingeniería aeroespacial en Barcelona. Cuando pasé a Sénior allí empecé a estudiar en Terrasa, en la UPC. Siempre he tenido bastante claro que quería dedicarme a algo de ingeniería porque me me gusta muchísimo. Ahora sigo estudiando en Alicante, pusieron la carrera el año pasado y estoy contento. Voy poco a poco, no te voy a mentir, podría hacer un poco más, pero es complicado por la cantidad de entrenamientos y de líos de horarios que llevamos, voy sacando asignaturas y la verdad que me gusta mucho. La ingeniería, y más la aeroespacial, es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo.

¿Dónde te ves en el futuro?

En un futuro no tengo ni idea de dónde me veo. No me gusta pensar mucho en eso. Desde luego jugando a balonmano todos los años que pueda si me respetan las lesiones y si soy capaz de de seguir a alto nivel. Una vez acabado el balonmano, pues no lo sé. A mí me gustaría dedicarme a algo relacionado con mi carrera, pero para eso tengo que acabarla primero, que espero hacerlo, y luego ver dónde me lleva la vida, porque nunca se sabe. Prefiero ir día a día. Ahora tengo el foco en el balonmano, pero sin parar de estudiar. Ya te digo, no sabría contestarte porque prefiero no pensarlo, puede ser donde sea.

¿Qué papel juega la Fundación Trinidad Alfonso en el desarrollo profesional de los clubes y deportistas de la Comunidad Valenciana?

Creo que la Fundación Trinidad Alfonso hace un trabajo estupendo no solo con los clubes y con los jugadores, sino a nivel de promover el deporte en España, sobre todo, en la Comunidad Valenciana hacen un papel increíble. Yo estoy eternamente agradecido con ellos porque durante dos año recibí la beca del Proyecto FER. Los clubes, con las ayudas económicas que reciben, y los jugadores, con las ayudas individuales, no tienen más que agradecerles esta implicación, porque encima que venga dinero de manera privada para ayudar a deportistas y clubes es algo muy importante. Creo que no hay nadie en toda España que haga algo similar, me parece que que juegan un papel fundamental en todo el deporte de la Comunidad Valenciana y en el balonmano, sobre todo, porque al final es un deporte que no tiene tantos medios como puede ser el fútbol y que se apoye un poco y se dé pie a que la gente vea balonmano, se le dé un poco de publicidad y ayuda, creo que siempre es estupendo.