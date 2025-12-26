El sorteo de dorsal del Maratón Valencia 2026 contará con 57.500 participantes

Más de 57.500 personas se han registrado en el sorteo (ballot) del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con el objetivo de conseguir un dorsal para la edición de 2026 que tendrá lugar el 6 de diciembre. La prueba, que ha establecido este sistema de adjudicación de plazas por primera vez en su historia, cerró este viernes 26 de diciembre el periodo de registro que ha durado diez días y que estaba abierto a todo el público.

En concreto, 57.572 personas se han apuntado al ballot para optar a alguna de las 20.755 plazas que quedan disponibles tras las inscripciones en el periodo de fidelidad (abierto únicamente a las personas que tenían dorsal en 2025), en el que se apuntaron 15.245 personas. En total, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha ofertado 36.000 dorsales.

Entre los más de 57.500 registros o participaciones, se han producido un total de 6.010 grupos, que permite optar a un dorsal en pareja o grupo de tres personas al unir las participaciones de forma correlativa, pero en cualquier caso tendrán la misma opción de salir agraciados en el sorteo que el registro de forma individual, ya que cada persona solo puede tener una participación para optar al dorsal e inscripción en 2026.

Fecha del sorteo

El sorteo se realizará ante notario el 12 de enero después de las vacaciones de Navidad y se notificará a las personas apuntadas a partir del 13 de enero al mismo correo electrónico con el que se registraron. A partir de ese momento, podrán inscribirse oficialmente a la carrera hasta el 26 de enero (10:59 am hora España). Todos aquellos que no han resultado agraciados pasarán automáticamente a la lista de espera en el mismo orden que determinó el sorteo ante notario, para cubrir las plazas de los que no hayan completado su registro oficialmente a la carrera dentro de este plazo de inscripción establecido.