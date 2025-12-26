COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a Roberto Doménech
El portero del Horneo EÓN Alicante regresó a su ciudad natal donde se inició en el balonmano en el Colegio Agustinos. De ahí pasó a la cantera del Barça, al Handbol Club Eivissa donde jugó cedido por el Servigroup Benidorm, equipo en el que estuvo en la temporada 2024/2025 antes de recalar en el equipo de la ciudad de Alicante
1- ¿Color favorito?
Verde oscuro.
2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?
Comida cualquier pasta con una buena salsa y bebida el zumo de piña.
3- ¿Escritor/a preferid/a?
George RR Martin.
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
El que más me ha gustado ‘El nombre del viento’ de Patrick Rothfuss y el que más me ha impactado ‘El niño del pijama de rayas’.
5- ¿Actor o actriz preferido/a?
Leonardo DiCaprio.
6- ¿Película?
Interstellar o Whiplash, no podría decidir .
7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?
Prefiero ir al cine pero, por pereza, acabo viendo pelis y series en casa .
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
La música electrónica, sobre todo el House y el Tech-House.
9 - ¿Cantante favorito?
Bueno Mars, pero si me dejáis decir un DJ, diría Paco Osuna.
10 - ¿Deporte favorito?
El balonmano, obviamente, y después el pádel.
11 - ¿Deportista admirado?
Gonzalo Pérez de Vargas, o retirado, David Barrufet .
12 - ¿Viajar con amigos o familia?
Con amigos.
13 - ¿Destino favorito?
Me encantaría ir a Tailandia.
14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?
Toco el piano desde hará unos 15 años .
15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?
Además de la música, quedar con amigos a cenar y jugar a juegos de mesa o, simplemente, hablar.
