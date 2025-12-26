Test rápido a Roberto Doménech

1- ¿Color favorito?

Verde oscuro.

2 – ¿Comida y bebida que más te gustan?

Comida cualquier pasta con una buena salsa y bebida el zumo de piña.

3- ¿Escritor/a preferid/a?

George RR Martin.

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

El que más me ha gustado ‘El nombre del viento’ de Patrick Rothfuss y el que más me ha impactado ‘El niño del pijama de rayas’.

5- ¿Actor o actriz preferido/a?

Leonardo DiCaprio.

6- ¿Película?

Interstellar o Whiplash, no podría decidir .

7- ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en casa?

Prefiero ir al cine pero, por pereza, acabo viendo pelis y series en casa .

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

La música electrónica, sobre todo el House y el Tech-House.

9 - ¿Cantante favorito?

Bueno Mars, pero si me dejáis decir un DJ, diría Paco Osuna.

10 - ¿Deporte favorito?

El balonmano, obviamente, y después el pádel.

11 - ¿Deportista admirado?

Gonzalo Pérez de Vargas, o retirado, David Barrufet .

12 - ¿Viajar con amigos o familia?

Con amigos.

13 - ¿Destino favorito?

Me encantaría ir a Tailandia.

14 - ¿Algún hobby o pasatiempo?

Toco el piano desde hará unos 15 años .

15 - ¿Qué te hace feliz o te relaja?

Además de la música, quedar con amigos a cenar y jugar a juegos de mesa o, simplemente, hablar.