200.000 euros en becas para participar en los Gay Games 2026 de València

La organización local de los Gay Games València 2026 ha lanzado una nueva línea de becas para complementar las de la Federación Gay Games por un valor total estimado de 200.000 euros, que cubrirían la inscripción, el alojamiento, los vuelos y/o el transporte local, según las necesidades reales de quien las solicite, y que podrán solicitarse hasta el 31 de enero.

Del 27 de junio al 4 de julio

La duodécima edición de los Gay Games se celebrarán en València del 27 de junio al 4 de julio de 2026 y cuentan ya con más de 5.000 participantes que competirán en decenas de disciplinas deportivas.

Las becas, explican desde la organización, son "esenciales. A lo largo de nuestra historia, han permitido a más de 1.000 deportistas de 70 países del mundo participar en estos juegos que muestran la diversidad y empoderan".

Estas ayudas son posibles gracias a los fondos recaudados mediante las inscripciones y las donaciones de organizaciones, instituciones y particulares en el marco de la campaña "Camino a Valencia 2026". El comité organizador de los juegos señala que "cada solicitud de beca se revisa cuidadosamente para brindar el máximo apoyo posible".

Apuesta por la inclusión

Uno de los puntos clave de estas becas es permitir que personas que son referentes LGTBIAQ+ en sus comunidades puedan vivir la experiencia Gay Games y reforzar así su labor por un deporte inclusivo, sinónimo de convivencia y cambio social.

En esta edición, han aplicado ya a una beca Gay Games València 2026 cientos de deportistas de países como Argentina, Australia, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Ghana, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia, El Líbano, Mali, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Sudáfrica, Uganda, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y Zambia.