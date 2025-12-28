La ciudad de València cierra 2025 como un año deportivo histórico

València cierra un año 2025 que a nivel deportivo ha vuelto a colocar a la ciudad como referencia internacional. Un calendario repleto de citas de todo tipo, populares, de élite, de base, o para toda la familia, hacen de dicha ciudad el lugar ideal para practicar o disfrutar viendo deporte. Desde enero hasta diciembre, València ha respirado deporte por sus cuatro costados y, por lo que ya se conoce de cara a 2026, los próximos meses van a ser igual o más emocionantes que los pasados 12. Estas son algunas de las citas deportivas más destacadas que nos ha dejado el casi acabado 2025.

El 10K Ibercaja y la Volta, protagonistas en enero y febreo

El running, como es habitual, inauguró el calendario deportivo en enero con una 10K Ibercaja by Kiprun que batió récords tanto de Europa como de España en la categoría masculina, reuniendo a más de 13.000 participantes y consolidando la prueba como una de las más destacadas del panorama internacional de ruta. El atleta sueco Andreas Almgren estableció la mejor marca continental en la distancia, mientras que Ilias Fifa consiguió el récord nacional, en una jornada que también incluyó carreras de 5K y categorías infantiles.

Ya en febrero, la Volta a la Comunitat Valenciana 2025 vivió una final espectacular en La Marina, con una intensa llegada masiva y la victoria general de Santiago Buitrago en la clasificación masculina. En la modalidad femenina, Linda Zanetti se impuso en la VCV Féminas, la primera edición de esta carrera dentro de la categoría UCI ProSeries, poniendo el broche a una competición dominada por el ritmo y la estrategia.

La Volta trajo el mejor ciclismo a València / FDM Valencia

Aniversario del Circuito de Carreras

Las nuevas y renovadas instalaciones acuáticas de Nou Moles recibieron en marzo a la selección nacional de natación artística, medalla de bronce en los JJOO de París 2024, que cautivó al público valenciano con una exhibición multitudinaria que combinó ejercicio y espectáculo en el agua, reforzando la visibilidad del deporte artístico en la ciudad.

El deporte con causa social también tuvo un papel destacado como siempre en el calendario deportivo valenciano. La Carrera de la Mujer llenó las calles de la ciudad de una marea rosa en apoyo a los afectados por la DANA, con una participación masiva y un ambiente solidario que subrayó el compromiso de la ciudad con causas sociales a través del deporte.

El Circuit de Carreres Caixa Popular, todo un emblema deportivo de la ciudad, celebró su vigésimo aniversario reuniendo a corredores, patrocinadores y colaboradores en una jornada que recordó dos décadas de fomento de la actividad física popular. Durante todo el año, el Circuit volvió a ser ese pegamento que une a los barrios de València a través del deporte.

El Circuito de Carreras cumplió 20 años / JM López

Ironman y Volta a Peu, dos grandes citas

València también acogió en abril la segunda edición del Ironman 70.3, una prueba de triatlón de alto nivel que atrajo a 3.000 triatletas provenientes de 77 países, reforzando el posicionamiento internacional de Valencia como sede de competiciones de resistencia de primer orden.

València se consolidó en el Circuito Iromnan / Eduardo Ripoll

Pruebas populares como la Volta a Peu València batieron récords de participación, con más de 8.500 corredores, consolidándose como una de las citas más numerosas de la década y reflejando la salud del atletismo popular en la ciudad. Asimismo, la nueva Carrera por la Solidaridad congregó a más de 2.000 participantes y recaudó 22.571 euros para tres causas benéficas, un ejemplo claro de cómo el deporte puede ser motor de impacto social positivo.

Volta a Peu / Francisco Calabuig

En el autóctono, la pilota valenciana, el joven atleta Marc logró su primer triunfo individual en una final histórica, destacando el crecimiento y el talento emergente en esta disciplina. En categoría femenina, Victoria conquistó su octavo Individual y aumentó así su legado como una de las mayores referentes históricas de esta modalidad.

Un otoño de running con Medio Maratón y Maratón

Ya en la recta final del año, la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich vivió su edición más multitudinaria y solidaria, congregando corredores de todos los niveles y consolidándose entre las medias maratones más prestigiosas del mundo. Finalmente, el Maratón Valencia cerró el año deportivo de grandes eventos con una cifra histórica: más de 30.000 finishers cruzaron la meta por primera vez, un hito que subraya la enorme afluencia y popularidad de la prueba, reflejo del potente ecosistema atlético que caracteriza a Valencia, la Ciudad del Running. Antes de cerrar el año, y como es habitual, la San Silvestre Popular Valenciana llenará las calles de la ciudad de ambiente festivo el próximo 30 de diciembre.