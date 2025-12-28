Recorrido y cortes de tráfico para la San Silvestre de València

La 40ª edición de la San Silvestre de València está organizada por la Concejalía de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal y cuenta con la colaboración de SD Correcaminos, El Corte Inglés, la Concejalía de Comercio y Mercados y un amplio tejido social. Este año volverá a llenar el centro de València, el 30 de diciembre a las 20:00 horas, en un recorrido “icónico” de 5 km por el centro histórico de la ciudad y en el que los 18.000 deportistas participantes (tanto en modalidad competitiva como en la popular y festiva), podrán disfrutar de las luces navideñas que acompañan el itinerario debido a la decoración navideña de la ciudad.

Entre las novedades de este año destaca el cambio del precio solidario del dorsal, que pasa de 1 a 2 euros, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada a ASLEUVAL, asociación que presta apoyo integral a pacientes oncohematológicos y a sus familias.

Dispositivo especial de tráfico

Por otro lado, el consistorio está preparando un dispositivo especial de tráfico para el día de la carrera popular, cuya salida se ubica en la calle de Xàtiva y la meta en la plaza de L’Ajuntament.

La prueba discurrirá por las calles Guillem de Castro, de la Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, plaza del Temple, paseo de la Ciutadella, avenida de Navarro Reverter, plaza de la Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, Alfons el Magnànim, calle de la Pau, plaza de la Reina, Sant Vicent Màrtir y acabará en la plaza de L’Ajuntament.

Las restricciones al estacionamiento se iniciarán desde las 22:00 horas del día 29 de diciembre hasta las 08:00 horas del 1 de enero de 2026 y, en concreto, se prohíbe aparcar bicicletas en la plaza de L’Ajuntament y en zonas de carga y descarga y taxis (frente a Correos y frente al Ateneo), calle Ribera y avenida Marqués de Sotelo.

Además, desde las 14:00 horas hasta las 23:00 horas del día 30 se prohíbe estacionar en la calle Xàtiva, entre Bailén y plaza de Sant Agustí, y de Sagunt, desde Poeta Monmeneu.

Recorrido de la San Silvestre de València / FDM Valencia

Cortes de tráfico

El dispositivo también prevé cortes de tráfico el mismo día de la prueba, a partir de las 15:00 horas, en la calle de Sant Vicent, por el montaje del arco de meta y, a partir de las 17:00 horas, en la calle Xàtiva, por el montaje del arco de salida, y en los accesos a la plaza de L’Ajuntament desde Periodista Azzati, Russafa, en la calle de Colón desde la Porta de la Mar y en la calle de Comte de Salvatierra.

Desde las 17:30 horas, se cortará también el tráfico, en función de la afluencia de los participantes, en Russafa desde Germanías; Sant Vicent Màrtir, desde plaza d’España; avenida de l’Oest; Xàtiva desde Russafa y Colón, desde Porta de la Mar. A las 19:00 horas, se cerrará la calle Guillem de Castro y los pasos inferiores de la Petxina y de la Blanqueria, además de los puentes de Les Arts (19:20 horas), de Fusta y del Real (19:30 horas).