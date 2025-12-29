Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB: Valencia Basket 84-79 MoraBanc Andorra. Pradilla y Badio empujan de un Valencia BC que sufrió sin el triple.

Primera FEB: HLA Alicante 95-77 Grupo Caesa Seguros FC Cartagena.

El HLA Alicante cerró el año regalándole a su afición uno de los partidos más sólidos de la temporada. Los lucentinos destrozaron al Cartagena en un duelo dominado de principio a fin gracias a una soberbia actuación coral motivada por un grandísimo acierto exterior y una defensa imbatible.

Segunda FEB: La decimotercera jornada se disputará el primer fin de semana de enero.

Tercera FEB: La Jornada 13 se disputará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood): La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Liga Endesa Femenina: Joventut de Badalona 71-84 Valencia Basket. El Valencia Basket gana en Badalona y sigue mirando hacia arriba.

Liga Femenina Challenge: La competición se paraliza y se reanudará el 3 y 4 de enero para el Fustecma NBF Castelló y La Cordà de Paterna NB.

Liga Femenina 2: El CB Claret Benimaclet retomará la competición el 10 de enero.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood): La competición se paraliza y se retomará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: El pasado fin de semana se cerró la primera vuelta de la competición, que se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

Liga Guerreras Iberdrola: Paréntesis navideño. La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

División de Honor Oro Femenina: La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Primera División masculina, Grupo E: La Liga se detiene hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Rugby

Copa del Rey: La quinta y última jornada de la fase de grupos de la NTT Data Copa del Rey cerró el pasado fin de semana con resoluciones definitivas, partidos de alta exigencia y varios duelos directos que terminaron de dibujar el mapa de clasificados a semifinales con Vrac Quesos Entrepinares, Huesitos La Vila, Complutense Cisneros y Silicius Alcobendas con el billete para la siguiente fase.

La fase regular acabó el 21 de diciembre de 2025, mientras que las semifinales, a partido único, tendrán lugar el 7-8 de febrero de 2026. La final se celebrará el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Huesitos La Vila ya tiene rival para las semifinales de la Copa del Rey .

División de Honor: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey.

División de Honor Élite Masculina: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey, con el derbi entre el Valencia RC y FibraValencia Les Abelles, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

División de Honor B Masculina, Grupo B: La competición se retomará el sábado 10 de enero.

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición se retomará en enero.

Voleibol

Superliga Masculina: Paréntesis navideño. La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación

La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2025 en Xàtiva contra el CV Rivas (Madrid).

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: La competición se paraliza hasta el 4 de enero de 2026.

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Fútbol sala

Primera División: Decimoquinta jornada: Movistar Inter 3-3 Servigroup Peñíscola FS; Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4-5 Family Cash Alzira FS.

El Servigroup Peñíscola cerró el año 2025 con un valioso empate en la pista del Movistar Inter (3-3), en el Pabellón Jorge Garbajosa, en la última jornada de la primera vuelta. Reparto de puntos tras un partido vibrante, con constantes alternativas en el marcador y en el que los peñiscolanos estuvieron muy cerca de llevarse la victoria. Juanico tuvo en sus botas el triunfo a ocho segundos del final, pero Jesús García detuvo el lanzamiento de diez metros. Minutos antes, Pirata había igualado el choque a menos de un minuto para la conclusión.

La primera vuelta concluye con el Servigroup Peñíscola en la 12ª posición, con 17 puntos y una renta de nueve sobre la zona de descenso. El 2026 arrancará para los peñiscolanos con la disputa de la Supercopa de España en Palma, donde afrontarán la semifinal el sábado 3 de enero a las 16:30 horas frente al Cartagena. Los de la Ciudad en el Mar buscarán seguir haciendo historia y conquistar un nuevo título nacional. La competición liguera regresará el miércoles 7 de enero, con el duelo en casa ante el Alzira.

Valoración de Santi Valladares Video de Facebook sobre la valoración de Santi Valladares.

Valoración de Braulio Correal Video de Facebook sobre la valoración de Braulio Correal.

Segunda División: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Segunda División B: La competición se retomará el 10 y 11 de enero en todos los grupos de esta categoría.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero tras el paréntesis de la Navidad.

Primera División Femenina, Grupo A: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Otros eventos

Atletismo : San Silvestre de Riba-roja 2025.

XII San Silvestre de Altea.

San Silvestre de Altea Video de la San Silvestre de Altea.

San Silvestre de Villajoyosa.

XXVII San Silvestre Porteña, impulsada por el CD Camp de Morvedre, será el martes 30 de diciembre a las 19:00 horas.

XIV San Silvestre Solidaria de Vilamarxant .

Aplazada la XIV San Silvestre Solidaria de Vilamarxant Publicación de Facebook sobre la XIV San Silvestre Solidaria de Vilamarxant.

IV San Silvestre Trail Barx 2025

IX San Silvestre de Cullera

Las lluvias obligan a suspender la IX San Silvestre de Cullera

San Silvestre Valencia 2025 , martes 30 de diciembre, a las 20:00 horas, en la calle Xàtiva a la altura del cruce con la calle San Vicente Mártir. Recorrido y cortes de tráfico para la San Silvestre de València.

XVI Sant Silvestre Algemesí 2025 , martes 30 de diciembre a las 19:30 horas.

San Silvestre Eldense 2025 / Elda (Alicante) . Fecha: 31/12/25, organiza: Ayto. de Elda.

XXXIX San Silvestre Internacional Crevillentina 2025 / Crevillent (Alicante). Fecha: 31/12/25 / Organiza: C.A.Marathon Crevillent

San Silvestre Vallera 2025 , miércoles 31 de diciembre a las 18:00 horas.

Balonmano : Del 26 al 30 de diciembre, Sagunto está acogiendo la Puerto Cup 2025 , un torneo internacional que reúne a equipos desde Alevines hasta Juveniles de las distintas comunidades autónomas y de varios países europeos.

Ciclismo : 1º Trofeo Ciclocross San Jerónimo Construcciones (Challenge Ciclocross CV).

El ciclocrós de la Comunitat Valenciana despidió el año 2025 con intensidad el 27 de diciembre en Benferri, donde se celebró el I Trofeo Ciclocross San Jerónimo Construcciones, puntuable dentro del calendario de la Challenge CX de la Comunitat Valenciana. La prueba, disputada sobre un trazado exigente en el paraje de El Cabezo, combinó barro reciente con zonas rápidas de hierba y ligero off-camber que obligaron a los corredores a gestionar bien su esfuerzo. El triunfo fue para David Ivars (Huesca La Magia) y María Filgueiras (XSM-Santome de Piñeiro).

Andrés Fernández (Utiel CC) fue el mejor Élite en meta, firmando una actuación combativa en un pelotón donde cada posición se peleó con fuerza, y Asier Ortega (Picusa Academy) completó un podio masculino muy trabajado.

En féminas, Ana Aranda (Chelva Bike Racing) obtuvo la mejor plaza Élite, y Raquel Pérez (AM Sonido Energym) logró una destacada tercera posición dejando buenas sensaciones en una manga competitiva.

Benferri albergó la penúltima prueba puntuable de la Challenge Ciclocross CV

Las categorías de formación también ofrecieron carreras abiertas. En Cadetes se impusieron Ángel Rojo (Open Natura) y Claudia de Diego (Salchi Hontoria Matrix); en Júnior, Marc Moncho (Javea) y Lidia Castro (Mirat Team). Entre los Máster 30 se impusieron Aitor Escobar y Nazaret Valero, en Máster 40 vencieron Iván Martínez Aguirre y María del Carmen Pérez Vidal, Enrique Soler y Raquel Montañés lideraron la clasificación en Máster 50, y Abelardo Martínez dominó en Máster 60.

Líderes de la Challenge de Ciclocross CV Publicación de Facebook sobre los líderes de la Challenge de Ciclocross CV.

Escuelas en Benferri Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana en Facebook.

1º Trofeo Ciclo-cross Moros Almoravides (Challenge Ciclocross CV).

Prueba aplazada.

Inscripciones

Baloncesto : La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) organizó los días 27 y 28 de diciembre el I Torneo Infantil de Selecciones Autonómicas “Vila de Calp” , un evento que se desarrolló en colaboración con el Ajuntament de Calp y el CB Ifach Calpe.

Calp vibró este fin de semana con el I Torneo de Selecciones Infantil, en el que participaron los combinados autonómicos de Madrid, Cataluña, Aragón y Comunitat Valenciana, que se llevó el subcampeonato de la competición masculina y femenina.

Estos fueron los resultados:

Sábado 27 de diciembre

17:00 h. Femenino. Madrid 66 – 60 Cataluña

17:00 h. Masculino. Comunitat Valenciana 96 – 72 Aragón

19:15 h. Femenino. Comunitat Valenciana 62 – 37 Aragón

19:15 h. Masculino. Madrid 62 – 71 Cataluña

Domingo 28 de diciembre

09:30 h. 3º y 4º puesto femenino. Cataluña 80 – 58 Aragón

09:30 h. 3º y 4º puesto masculino. Aragón 80 – 98 Madrid

11:30 h. Final femenina. Madrid 69 – 53 Comunitat Valenciana

11:30 h. Final masculina. Comunitat Valenciana 70 – 75 Cataluña

Por su parte, la Selección Cadete de la Comunitat Valenciana también disfrutó del mismo Torneo en Madrid, en el que participaron los mismos combinados autonómicos. En este enlace puedes acceder a la galería de fotos del evento, mientras que estos fueron los resultados de la Comunitat:

Femenino

Comunitat Valenciana 62 – 66 Cataluña

Aragón 56 – 80 Comunitat Valenciana

Masculino

Comunitat Valenciana 73 – 77 Cataluña

Aragón 90 – 86 Comunitat Valenciana