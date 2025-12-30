El desafío de Tiger Woods al cumplir 50 años

Existe un antes y un después de Tiger Woods en el golf. Al cumplir 50 años este martes 30 de diciembre, el estadounidense celebra una carrera que ha revolucionado el deporte y multiplicado su audiencia, la de un golfista que parecía invencible pero que acabó pagando con su cuerpo y su vida privada el peso de ser leyenda. Más allá de su incierto futuro deportivo, Woods ha asumido a sus 50 años el desafío de transformar la PGA para recuperar el interés de los aficionados

Alejado de los campos de golf todo el 2025 tras romperse el tendón de aquiles en marzo y someterse a su séptima operación de espalda en septiembre, Woods lleva mucho tiempo fuera de la élite, aunque sigue siendo el deportista más reconocido en su disciplina, un auténtico icono.

Con 50 años, Woods podría competir en el PGA Tour Champions, el circuito reservado a golfistas veteranos.

"Probablemente jugaré unos 25 torneos entre ambos circuitos y creo que eso debería cubrir la mayor parte del año, ¿no?", bromeó Woods semanas atrás durante el Hero World Challenge de las Bahamas, en el que ejerce como anfitrión.

La realidad es que su última aparición profesional fue en julio de 2024 en el Abierto Británico, donde no pasó el corte.

Palmarés deportivo

Woods tiene en su palmarés 15 'majors', la Ryder Cup de 1999, 82 trofeos de la PGA, 683 semanas en el 'número 1' del mundo y una racha de 142 torneos superando el corte. Un currículum amasado con un estilo de juego agresivo y único, que fue la base de victorias aplastantes.

Entre ellos sobresale el Campeonato de la PGA de 1999, en el que derrotó a Sergio García en un duelo que quedó grabado como uno de los más grandes de la historia moderna del golf.

Su éxito en el campo tuvo un impacto cultural que transformó al golf en un deporte de moda, global y con enormes audiencias, acompañado además de una explosión económica en premios, contratos y patrocinios.

De la mano de Nike -una relación que se rompió en 2024-, Woods se convirtió en imagen del golf, con contratos gigantescos y campañas icónicas.

Woods, de hecho, ha tenido un gran éxito empresarial y es uno de los pocos deportistas que ha logrado amasar una fortuna de más de 1.000 millones de dólares.

Lesiones y escándalos

El 2009 marcó un punto de inflexión para Woods. Tras años de dominio absoluto, el día de Acción de Gracias sufrió un accidente de coche frente a su casa en Florida que desembocó en un escándalo de infidelidades.

El episodio derivó en su divorcio, la pérdida de patrocinadores y una pausa en su carrera que puso fin a la hegemonía que había ejercido en el golf entre 1997 y 2008. Después de esa pausa solo conquistó otro 'grande', el Masters de Augusta de 2019.

En 2017 fue detenido por conducir bajo el efecto de sustancias y en 2021 sufrió un grave accidente de coche en Los Ángeles que le provocó fracturas múltiples en la pierna derecha, requirió cirugías complejas y limitó sus apariciones a contados torneos.

Recientemente, Woods se ha vinculado a la familia Trump a través de su relación con Vanessa Trump, madre de Kai Trump, la nieta golfista del mandatario estadounidense.

Misión: salvar la PGA

Más allá de su incierto futuro deportivo, Woods ha asumido a sus 50 años el desafío de transformar la PGA para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al LIV Golf, el circuito financiado por los saudíes.

Woods fue recientemente designado como presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, un órgano de nueva creación para diseñar esa transformación, que prevé grandes cambios para 2027.

Su enorme autoridad le permite encabezar este grupo de trabajo que busca mejorar un producto que ha sufrido una fuga de talento hacia el LIV, con la pérdida de activos como Jon Rahm, Phil Mickelson o Dustin Johnson.