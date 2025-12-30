El Léleman Conqueridor despide un 2025 para el recuerdo

El Léleman Conqueridor recordará este 2025 como un año de crecimiento y consolidación del proyecto. Un periodo cargado de nombres propios que han permitido alcanzar objetivos inimaginables en un espacio corto de tiempo. Su presidente, Manuel Clemente, es uno de los grandes artífices de que el club haya dado este gran salto para competir de tú a tú contra rivales consagrados de la Superliga. Equipos de enjundia. Clásicos de la competición que conocen lo que es levantar trofeos y a los que ahora les supone un gran reto batir al conjunto valenciano.

Los inicios de 2025

El Léleman Conqueridor ha dado un paso adelante para situarse como un equipo atractivo y competitivo que aparece entre los destacados de la competición. El balance de 2025 se podría desglosar por tramos de ilusión y frustración donde lo positivo brilla por encima de cualquier mal recuerdo. El inicio del primer trimestre tuvo muchas complicaciones para un equipo que venía de arrasar en la primera vuelta. Febrero trajo consigo la mayor espina del año con la temprana eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo viajaba a Zaragoza como uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Unicaja Costa de Almería se cruzó en los planes de los valencianos para dejarlos fuera a la primera de cambio. Eso le costó el puesto a Marcos Dreyer, que en la primera vuelta había conseguido poner al equipo como líder de la Superliga. Pero el equipo no atravesaba su mejor momento y después de la Copa, con varias derrotas consecutivas, el gran objetivo de entrar en Europa estaba en peligro.

Javier Monfort, al saque. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Cambio en el banquillo

Así es como llegaba Emanuele Zanini a dirigir al equipo en la última jornada de Superliga y con los play-offs todavía por definir. Su llegada causó un efecto rebote en la plantilla con la victoria directa ante Conectabalear CV Manacor. Un resultado que permitió al Léleman Conqueridor garantizarse una eliminatoria más asequible contra un Unicaja Costa Almería. La sed de revancha por lo ocurrido en la Copa fue otro aliciente para que el equipo superara la primera ronda y materializara el deseo de clasificarse a competición europea por primera vez en su historia.

Arranca la temporada del debut europeo

La pretemporada se hizo larga para los aficionados del voleibol, que hasta finales de octubre no vieron de nuevo a su equipo. Mientras se producía el cambio de sede de la UPV a Nou Moles, en el Léleman Conqueridor dijeron ‘hasta pronto’ jugadores que habían cumplido su misión de elevar al equipo a lo más alto, como Vicente Monfort, Javi Jarque o el capitán Fernando Mengod. La dirección deportiva, con Venancio Costa a la cabeza, buscó las nuevas piezas para una plantilla que se acabó completando con la llegada de Paulo Renan Bertassoni, Rubén López y en invierno de Juanmi González. Tres jugadores que han acompañado los últimos meses a los héroes de aquel hito histórico.

El 9 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de la entidad como el debut europeo en la CEV Challenge. A pesar de la derrota en Hungría ante el Fino Kaposvar por 3-2, el equipo se trajo buenas sensaciones para el primer partido que abrirá el calendario 2026. En el club la mirada ya está puesta en el día de reyes, el 6 de enero a las 18:00 horas en Nou Moles. La ilusión de regalar una victoria y arrancar un emocionante 2026 donde el Lélaman Conqueridor participará también en la primera Copa del Rey disputada en Valencia.