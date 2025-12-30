Matías Guidolin, nuevo entrenador del Servigroup Playas de Benidorm

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con el técnico argentino Matías Guidolin para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo masculino del club de Benidorm, para lo que resta de temporada en la Superliga Masculina.

Fichaje para el banquillo

Trayectoria

Nacido el 16 de junio de 1982, Guidolin llega a Benidorm con una amplia trayectoria en el voleibol nacional, consolidándose en los últimos años como uno de los entrenadores más valorados del panorama español por su capacidad para desarrollar proyectos competitivos, construir equipos sólidos y potenciar el crecimiento de los jugadores.

El técnico argentino fue una de las piezas clave del crecimiento deportivo del CV Cisneros Alter, club al que llegó en el verano de 2021. En su primera temporada se quedó a las puertas del ascenso a la máxima categoría, objetivo que lograría un año más tarde. Ya en Superliga Masculina, el conjunto tinerfeño firmó una destacada campaña, alcanzando las semifinales de la Copa del Rey y los play-offs por el título, consolidándose entre los equipos más competitivos del campeonato. En la pasada temporada, el Cisneros Alter finalizó en la octava posición de la liga regular y compitió con solvencia en los cuartos de final ante el CV Guaguas, además de participar en competición europea, confirmando la progresión de un proyecto que tuvo en Guidolin a uno de sus grandes artífices.

En la presente campaña, Matías Guidolin ejercía como primer entrenador del Indescar Zaragoza, equipo de la Superliga 2 Masculina, al que deja situado en la cuarta posición de la clasificación tras el cierre de la primera vuelta y el inicio de la segunda, peleando en la zona alta de la tabla y mostrando una clara identidad competitiva.

Declaraciones

En sus primeras declaraciones como entrenador del Servigroup Benidorm, Guidolin ha señalado: «Estoy muy contento de unirme al proyecto del Club Voleibol Playas de Benidorm y de sumarme al grupo de trabajo. Afrontamos una segunda vuelta muy intensa y exigente, pero con el objetivo claro de lograr la permanencia en la Superliga Masculina. Quiero agradecer la confianza del presidente, Mario Rodríguez, por brindarme esta oportunidad, y confío en que, junto a todo el cuerpo técnico y la plantilla, podamos alcanzar ese objetivo. También quiero agradecer a Diego Carreras (Indescar Zaragoza) por darme una oportunidad de trabajo en un momento difícil para mí».

La llegada de Guidolin al Servigroup Benidorm supone una apuesta decidida del club por un perfil de entrenador con experiencia contrastada en la élite y una filosofía de trabajo basada en la construcción de grupo, la exigencia diaria y la mejora constante del rendimiento colectivo e individual.

Agradecimientos

El club quiere destacar y agradecer públicamente el excelente trabajo realizado por Iván Navarro, técnico del club, que asumió de forma interina la dirección del equipo durante cinco jornadas tras la salida de Adriano Lamb. Bajo su liderazgo, el Servigroup Benidorm logró tres victorias de gran valor, entre ellas un triunfo especialmente destacado en la pista del Grupo Herce Soria Voleibol, conjunto que en la última jornada consiguió poner fin a la imbatibilidad del CV Guaguas. Iván Navarro continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, desempeñando nuevamente las funciones de segundo entrenador.