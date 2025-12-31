2025, un año de vértigo en la Comunitat de l’Esport

El año 2025 ha vivido dos caras para el deporte en la Comunitat Valenciana. Una marcada por los éxitos memorables de los deportistas y clubes valencianos, con días marcados en el calendario para el deporte base de la Comunitat y por la celebración de grandes eventos en las tres provincias. Y otra, de la recuperación del deporte valenciano tras la DANA. Clubes, centros educativos e instalaciones han vuelto a abrir sus puertas gracias al esfuerzo de toda una comunidad experta en remontadas. Estos son algunos de los mejores momentos de 2025 en la Comunitat de l’Esport.

La décima edición del Dia de l'Esport

El Dia de l’Esport 2025 se cuela directamente en el top de momentos del año en el deporte de la Comunitat Valenciana. La décima edición de la iniciativa movilizó a más centros educativos y escolares que nunca: 360.000 niños y niñas de más de 1.000 colegios distintos se hicieron oír con una jornada especial de deporte que llegó a todos los rincones de Alicante, Castellón y Valencia. La localidad valenciana de Silla fue sede central en un año especialmente delicado para la comunidad educativa por la parálisis académica que, en muchos casos, provocó la DANA.

Las inscripciones para la edición de 2026 permanecen abiertas.

El Léleman Conqueridor Valencia se clasificó para competición europea... e hizo historia

Nunca un equipo de voleibol de la ciudad de Valencia había conseguido clasificar para competición europea. El Léleman Conqueridor Valencia fue pionero tras alcanzar las semifinales del play-off por el título de Superliga y, con ello, sellar su billete al torneo continental. Ahora, el Conque ya ha arrancado un viaje por Europa que marca un hito en una Comunitat de l’Esport cada vez más internacional.

El 9 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de la entidad como el debut europeo en la CEV Challenge. A pesar de la derrota en Hungría ante el Fino Kaposvar por 3-2, el equipo se trajo buenas sensaciones para el primer partido que abrirá el calendario 2026. En el club la mirada ya está puesta en el día de Reyes, el 6 de enero a las 18:00 horas en Nou Moles.

El Léleman Conqueridor despide un 2025 para el recuerdo.

El viaje europeo del Léleman Conqueridor Valencia.

Ángela Martínez logra el oro en la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas de Ibiza

Una de las esperanzas de la natación valenciana es ilicitana y tiene 21 años. Ángela Martínez, especializada en aguas abiertas pero con grandes resultados también en la piscina, ha vivido otro gran año después de ya ser olímpica en los Juegos de París. En abril se colgó el oro en la Copa del Mundo de aguas abiertas tras empezar el año con doble oro en el Campeonato de España Open de Primavera, esta vez en la pileta. No se conformó: en julio fue quinta en el Mundial, de nuevo en aguas abiertas -un resultado brillante para su edad- y en noviembre, campeona de España de 1.500 metros en piscina corta, con mínima para el Europeo. Apunten su nombre.

Ángela Martínez, subcampeona del Circuito Mundial de Natación en Aguas Abiertas.

Ángela Martínez logra el triplete de medallas en el Campeonato de España.

El PAS Alcoy de hockey patines, campeón de Europa

La primera edición del WSE Trophy tenía un club español y era de la Comunitat de l'Esport. El PAS Alcoy participó y se llevó el trofeo a casa. La emoción de Lorenzo Pastor y su equipo al vencer en aquella final frente al Union Sportive Coutras francés quedará grabada para siempre. La victoria fue contundente; más complicada fue la tarea de eliminar al Follonica italiano, anfitrión de la Final Four y con un ardiente público de su parte. Una hazaña inolvidable.

El PAS Alcoy de Hockey Patines, un histórico valenciano que ha conquistado Europa.

Héctor Catalá, también campeón de Europa... ¡9 años después!

El verano empezó con muchas alegrías entre los deportistas de la Comunitat de l’Esport. Entre un buen montón de logros que este año han protagonizado los deportistas valencianos, hay que destacar el buen hacer de los atletas adaptados. Y el de Héctor Catalá es encomiable. El paratriatleta más resiliente del planeta volvió a proclamarse campeón de Europa tras nueve años sin hacerlo.

Los primeros pasos de la recuperación tras el temporal

La catástrofe de la DANA obligó al deporte valenciano a obrar la mejor de las remontadas para salir adelante. Un año después, tras un inicio de 2025 duro y de mucha colaboración, clubes, centros educativos e instalaciones de la Comunitat Valenciana han logrado retomar su actividad. Gracias a Alcem-se Esport, el plan de ayudas del Mecenazgo Deportivo de Juan Roig, integrado por la Fundación Trinidad Alfonso y Valencia Basket, 254 entidades de 45 localidades afectadas por el temporal iniciaron su recuperación, beneficiando a más de 42.000 niños y niñas.

Además, gracias al Villarreal CF, se rehabilitaron siete campos de fútbol que habían quedado devastados en Aldaia, La Torre, Beniparrell, Algemesí, Massanassa, Catarroja y Alfafar.

El deporte valenciano ha vivido un duro año de reconstrucción y solidaridad.

Catorce clubes de baloncesto se levantan a través de Alcem-se Esport.

Más de diez millones de euros movilizó el deporte español para la dana en València.

Juan Roig invirtió más de 9 millones de euros en deporte a través de la Fundación Trinidad Alfonso en 2024.

El plan ‘Alcem-se Esport’ impulsa la remontada de 254 clubes y centros educativos afectados por la DANA.

El Villarreal CF aportará dos millones a ‘Alcem-se Esport’.

El Villarreal CF y la Fundación Trinidad Alfonso aceleran la reconstrucción de campos de fútbol.

La trilogía mágica de Bárbara Pardo

Bárbara Pardo ha vivido un año mágico con el equipo femenino de K4-500m, la auténtica sensación del piragüismo nacional e internacional. Primero, se colgaron un oro en la Copa del Mundo de Hungría, pero solo fue un aperitivo de lo que estaba por llegar. La plata en el Europeo de República Checa y el oro en el Mundial en Italia elevaron a la palista de Antella del Proyecto FER a ser una de las deportistas valencianas del año.

Bárbara Pardo, ¡¡¡campeona del mundo!!! con triplete histórico.

Alicante vuelve a Liga Asobal 33 años después

El Horneo EÓN Alicante fue uno de los equipos de la Comunitat de l’Esport de la pasada temporada. En mayo de 2025, el club hizo historia al regresar a la élite del balonmano nacional 33 años más tarde con una victoria agónica en Burgos, en la última jornada de la División de Honor Plata.

Fueron más de tres décadas en las que la ciudad de Alicante había quedado huérfana de balonmano de primera después de ser bandera de la disciplina en España. Bajo la nomenclatura de Calpisa y sus herederos antes de su desaparición, Alicante fue hogar de un equipo de ensueño. Uno de los mejores de Europa. En la memoria de los más veteranos queda la mítica Recopa de Europa de 1980 y los títulos de Liga y Copa, un recuerdo desbloqueado en este eposidio de Historias de la Comunitat de l’Esport.

El Horneo EÓN devuelve a Alicante a la élite del balonmano.

El Medio Maratón Valencia más multitudinario de la historia

Uno de los eventos más esperados del año para los deportistas de la Comunitat de l’Esport es el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. El mejor medio maratón del mundo fue, además, el más rápido de 2025 en categoría femenina: Agnes Jebet Ngetich logró la mejor marca del año y tercera mejor marca de la historia. Además, el sueco Andreas Almgren batió el récord de Europa.

Pero como no solo de las marcas estratosféricas viven las carreras de Valencia Ciudad del Running, también hubo otro tipo de plusmarcas. Entre ellas, la de finishers: 26.077 personas cruzaron el arco de meta.

El Medio Maratón Valencia deja un récord de Europa y cinco récords nacionales.

David Cantero, el deportista valenciano del año

La revelación del año. La gran sensación entre los deportistas valencianos de todas las clases y deportes. El 2025 de David Cantero es para enmarcar. Sus resultados le han elevado al olimpo del triatlón internacional y ya se tutea con las grandes estrellas en la carrera hacia los Juegos de Los Ángeles.

El de Aldaia debutaba este año en Series Mundiales, la liga de competiciones más prestigiosas en triatlón, y los resultados han sido espectaculares: de las seis que ha disputado, en todas ha hecho un top-10. No obstante, la medalla de plata en la gran final de Australia fue su momento cúlmen. El triatlón español no subía al podio en unas Series Mundiales desde 2022; no ocurría en una final desde 2019, con los legendarios Mario Mola y Fernando Alarza. Cantero apunta a seguir ese camino. Palabras mayores.

Cantero: "2025 ha sido un año de 10, en 2026 quiero luchar por más podios".

El primer ascenso del Club Voleibol Benidorm

Otro momentazo para los clubes de la Comunitat fue el ascenso a Superliga del Club Voleibol Servigroup Playas de Benidorm masculino por primera vez en su historia. El cojunto benidormense completó una temporada casi perfecta y ascendió tras superar ampliamente a su rival, Textil Santanderina, en la semifinal del play-off. De nuevo, la Comunitat de l’Esport iba a tener un derbi de voleibol de élite… Al Benidorm le costó arrancar en su nueva etapa pero ya ha escalado posiciones y llegó a pelear por clasificarse para la Copa del Rey que se celebrará en Valencia. Finalmente solo el Léleman Conqueridor Valencia peleará por el título copero.

Ander Martín sorprende en beach sprint

Ander Martin es una de las sorpresas del año. Sin duda. Pocos esperaban que este joven remero de Torrevieja pusiera los próximos Juegos en su órbita en una disciplina que se estrenará en la escena olímpica en Los Ángeles: el beach sprint. Se trata de una modalidad de remo muy explosiva, que combina carrera a pie y remo en recorrido corto. Los remeros han de esprintar por la arena, embarcar, sortear las boyas en zigzag y regresar a la arena para correr hacia la meta: un botón que hay que pulsar antes que el contrincante para ir pasando rondas.

Pues bien, en esto Ander Martín no solo es el mejor remero de España, sino que también se ha proclamado este año subcampeón de Europa y del mundo. Apunten el nombre.

El valenciano Ander Martín, subcampeón del mundo de Beach Sprint, nuevo deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

Maratón Valencia: mejor marca mundial del año y más de 30.000 finishers

Cada año más histórico. Así es el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que en su 45ª edición superó la barrera de los 30.000 finishers. Además, las mujeres volvieron a triunfar en uno de los mejores maratones del planeta: fue la keniana Joyciline Jepkosgei la atleta que batió el récord mundial del año tras un pulso épico con su compatriota, campeona olímpica, Peres Jepchirchir. Además, en hombres, John Korir, que en el Maratón de Chicago había amenazado con el récord de mundo durante muchos kilómetros, hizo marca personal en Valencia. Desde ahora, para muchos, el paraíso del maratón.

Korir y Jepkosgei reinan en València.

Jonh Korir: "Me gustaría volver a València el año que viene para intentar el récord del mundo".

El Maratón Valencia rompe nueve récords nacionales y vive multitud de hitos deportivos.

Quique Llopis se codea con los mejores atletas del planeta

Por tercera ocasión en el último año y medio, Quique Llopis acarició el podio en un gran certamen mundial. Este 2025 ha ocurrido en el Campeonato del Mundo de Atletismo al aire libre, en Tokio. En la gran competición para el atletismo internacional solo por detrás de los Juegos, Llopis fue cuarto en 110 metros vallas. Quedó a las puertas de las medallas, igual que en los Juegos de París, igual que en el Mundial de Glasgow. Sin embargo, lejos de ser una decepción, es una demostración de poderío: el mago de Bellreguard es el único europeo que se codea en la cima de las vallas.

Quique Llopis: “Mi ilusión para 2026 es ser campeón de Europa”.

8. Iván Cano resurge con un oro de mucha longitud

Y 2025 también ha sido el año de Iván Cano. "El más feliz de mi vida deportiva", decía el saltador de longitud alicantino tras colgarse el oro en el Mundial de atletismo paralímpico de la India. Se proclamó campeón universal por primera vez en su carrera y lo hizo con marca personal: 7 metros y 11 centímetros. Con un salto menor ya se alzó con la plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en 2021. Iván Cano vuelve a volar.

Iván Cano: "Ser campeón del mundo con marca personal me generó una emoción indescriptible".