Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València

La ciudad de València se perfila como uno de los epicentros del deporte nacional e internacional en 2026. Con un calendario que combina competiciones de élite, torneos de proyección mundial y grandes citas culturales deportivas, la capital del Túria confirmará su capacidad organizativa y su atractivo como escenario deportivo. Desde competiciones multideportivas internacionales hasta torneos de clubes y campeonatos continentales, València será protagonista de un calendario sin precedentes.

Copa del Rey de Baloncesto

El Roig Arena será la sede de la Copa del Rey de baloncesto 2026, que se disputará entre el 19 y el 22 de febrero con el Valencia Basket como anfitrión. Será sin duda una de las grandes citas del año en la capital del Turia.

Este torneo copero, uno de los eventos más prestigiosos del baloncesto español y que reúne a los ocho mejores equipos de la Liga ACB, se celebrará en València dos añols de forma consecutiva (2026 y 2027) gracias a un acuerdo con la ACB y la Generalitat Valenciana.

La elección de València y del innovador Roig Arena como sede supone un reconocimiento a la proyección del baloncesto en la ciudad de València que ha dado un salto de calidad con el nuevo pabellón financiado por Juan Roig.

El Roig Arena acogerá la Copa del Rey de Baloncesto / JM LOPEZ

Copa del Rey de Voleibol

L 51ª edición de la Copa de S.M. el Rey de voleibol se celebrará en València entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026, en el emblemático Pabellón Fuente de San Lluís (La Fonteta).

Esta será la primera ocasión en que la Copa del Rey de voleibol recale en la Comunitat Valenciana en su formato moderno, reuniendo a los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina al término de la primera vuelta de la temporada.

El torneo promete ser un espectáculo de alto nivel competitivo, con ambiente vibrante y la posibilidad de ver a clubes de toda España disputarse el primer gran título de la temporada de voleibol nacional.

La Copa de Voleibol llegará a València por primera vez / Eduardo Ripoll

El Léleman Conqueridor Valencia ejercerá de anfitrión en un torneo para el que ha tenido que ganarse la plaza en competición. Junto a él estarán CV Guaguas – Campeón defensor y uno de los favoritos, Pamesa Teruel, Conectabalear Manacor, UC3M Voleibol Leganés – Equipo que logró plaza para la Copa. Notimérica, Grupo Herce Soria Voleibol – Segundo clasificado liguero, Cisneros La Laguna y CV Melilla.

Además de la Copa del Rey el voleibol también será protagonista en la arena en la temporada estival con el circuito Volleyball World Beach Pro Tour, que cada año reúne a algunas de las mejores parejas europeas en la arena de la Malvarrosa.

Ironman Valencia

Otra gran cita será la tercera edición del IRONMAN 70.3 Valencia, que se disputará el 19 de abril de 2026 en la ciudad. Esta prueba forma parte del circuito internacional IRONMAN 70.3 y es ya una de las más esperadas por los triatletas de media distancia: comprende 1,9 km de natación en la Marina de Valencia, 90 km de ciclismo mezclando zonas urbanas y naturales, y 21,1 km de carrera a pie con final junto a la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El Circuito Iromnan volverá a visitar València / Eduardo Ripoll

Organizada por The IRONMAN Group y consolidada como un evento fijo en el calendario deportivo valenciano, el 70.3 Valencia ha demostrado en sus ediciones anteriores un gran impacto social y económico, con miles de participantes y acompañantes que dinamizan la ciudad durante el fin de semana de la competición.

Este triatlón internacional no solo atrae a atletas de élite, sino también a aficionados en busca de un reto personal en un entorno urbano y mediterráneo privilegiado

Circuito Premier Pádel

L ciudad de Valencia se ha asegurado un lugar destacado en el calendario internacional del pádel profesional al ser elegida como sede de una prueba del Premier Padel Tour 2026, el circuito oficial que congrega a las mejores parejas del mundo. El torneo, de categoría P1, se celebrará del 8 al 14 de junio de 2026 en la capital del Turia y representa una vuelta muy esperada del pádel de máximo nivel a la ciudad tras varios años de ausencia de grandes torneos internacionales en la región.

La prueba de València forma parte de un calendario global de 26 torneos en 18 países, con Valencia como una de las paradas más relevantes dentro del continente europeo y junto a otras ciudades españolas como Madrid o Málaga.

La categoría P1 que albergará Valencia es una de las más importantes fuera de los torneos “Majors” del circuito, lo que implica una alta participación de jugadores y parejas de élite, amplias bolsas de premios y gran expectación entre aficionados y medios especializados.

El circuito mundial de pádel vuelve a València / Daniel Tortajada

Gay Games

La XII edición de los Gay Games, el emblemático evento multideportivo y cultural que se celebra cada cuatro años, tendrá como sede València entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2026. Esta cita internacional, que combina deporte y diversidad, reunirá a miles de atletas y visitantes de todo el mundo en competiciones de más de 37 disciplinas, desde atletismo o natación hasta deportes tradicionales valencianos como la pilota o el colpbol.

Con un calendario que incluirá carreras, deportes de equipo, actividades acuáticas y eventos culturales, los Gay Games constituyen uno de los acontecimientos más importantes del año para Valencia, tanto por su dimensión deportiva como por su impacto social y económico. En total está previsto que el programa incluya 39 disciplinas deportivas.

Las previsiones de participación sitúan a los Gay Games València 2026 entre las ediciones de mayor alcance internacional. Se espera que más de 5 000 atletas compitan en esta cita deportiva, lo que supera con creces los números de ediciones anteriores. Además, la organización estima que la participación podría alcanzar hasta 15 000 personas entre deportistas y participantes culturales, junto a más de 100 000 visitantes de todo el mundo.

La convocatoria ha despertado un interés global: miles de personas de más de 100 países han mostrado su intención de participar, con destacada presencia de atletas procedentes de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal y, por supuesto, España.

MTRI Valencia Triatlón

Valencia acogerá otra importante prueba de triatlón popular: la Mediterránea Triatlón Valencia, programada para el 27 y 28 de junio de 2026. Esta competición, incluida en el circuito Mediterránea, ofrece varios formatos :

Triatlón Sprint : distancia corta para quienes se inician o prefieren intensidades más ágiles.

: distancia corta para quienes se inician o prefieren intensidades más ágiles. Triatlón Olímpico : modalidad de distancia estándar con 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera.

: modalidad de distancia estándar con 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. SuperSprint: formato aún más accesible, ideal para equipos o participantes que buscan diversión y dinamismo competitivo.

La playa de la Malvarrosa, la Marina de Valencia y el paseo Marítimo serán el epicentro de la prueba.

EuroHockey 2021

València será sede del Campeonato de Europa sub-21 de hockey sobre césped entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 2026. En este torneo internacional, organizado por la Federación Europea de Hockey (EHF), participarán las mejores selecciones jóvenes de Europa en las categorías masculina y femenina.

La competición se desarrollará en las instalaciones del Poliesportiu Verge del Carme-Beteró, consolidando a València como uno de los focos europeos de este deporte. La ciudad ya ha albergado este tipo de campeonatos en anteriores ediciones, subrayando su experiencia organizativa en el hockey internacional.

Medio Maratón y Maratón, las pruebas populares más internacionales

La ciudad de Valencia vuelve a consolidarse como una de las capitales mundiales del running con un calendario de carreras populares repleto de citas emblemáticas y multitudinarias en 2026. El calendario popular arranca con una de las pruebas más tradicionales: el 10K Valencia Ibercaja, que se celebrará el domingo 11 de enero de 2026 a partir de las 09:30 h en un circuito urbano rápido y homologado que recorre partes del antiguo cauce del río Turia y zonas céntricas de la ciudad.

Considerada una de las carreras de 10 km más atractivas de España, esta prueba forma parte de la agenda internacional de carreras y cuenta con la distinción de Label Race de World Athletics, lo que la sitúa entre los eventos de referencia para runners que buscan velocidad y buenas marcas al inicio de la temporada atlética.A finales de temporada, el sábado 26 de septiembre de 2026 Valencia vivirá otra de sus grandes citas populares: la 15K Nocturna Valencia Gana Energía.

El otoño es sinónimo de distancias mayores en Valencia y, como cada año, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich será una de las pruebas más destacadas del calendario. La 35ª edición de esta carrera tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026 y volverá a reunir a miles de corredores de todo el mundo que buscarán su mejor marca en un recorrido plano y rápido por las calles de la ciudad.

El Maratón de València atraerá a miles de corredores de todo el mundo / Fernando Bustamante

El broche de oro de la temporada popular se pone con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se celebrará el domingo 6 de diciembre de 2026, consolidando su posición como una de las maratones más multitudinarias y prestigiosas de España y Europa.