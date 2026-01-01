Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Liga ACB: Surne Bilbao Basket - Valencia Basket, viernes 2 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

Valencia Basket - BAXI Manresa, domingo 4 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Hestia Menorca - HLA Alicante, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:30 horas.

El HLA Alicante ha cubierto la inesperada salida del estadounidense Jordan Walker, quien ha abonado su cláusula de rescisión, con el fichaje del alero dominicano Eddy Polanco, un jugador con amplia experiencia en la categoría tras militar en equipos como Lleida, Real Betis y Almansa, donde fue dirigido por Rubén Perelló, actual entrenador del conjunto alicantino.

Walker, uno de los jugadores más destacados del equipo y MVP del último partido ante el Cartagena, ha decidido abandonar la entidad para emprender nuevos retos profesionales, según informó el club.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Proinbeni UPB Gandía - Spanish Basketball Academy, sábado 3 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; duelo autonómico Amics Castelló - Club Esportiu Bàsquet Llíria, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló; Maderas Sorlí Benicarló - CBZ, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal de Benicarló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: La Jornada 13 se disputará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación del Grupo EA .

Así va la clasificación del Grupo EB .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood): La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Grupo A: Horarios y clasificación .

Grupo B: Horarios y clasificación .

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Lointek Gernika Bizkaia, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà de Paterna NB - Domusa Teknik ISB, sábado 3 de enero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna; Fustecma NBF Castelló - Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:45 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Así va la clasificación .

Liga Femenina 2: El CB Claret Benimaclet retomará la competición el 10 de enero.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood): La competición se paraliza y se retomará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Grupo A: Horarios y clasificación .

Grupo B: Horarios y clasificación .

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

El Horneo EÓN Alicante regresará a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas el 8 de enero, a partir de las 18:15 horas. El Horneo EÓN disputó su último partido el pasado 21 de diciembre en Huesca, por lo que los jugadores disfrutarán de 17 días de vacaciones antes de reiniciar los entrenamientos.

El equipo de Roi Sánchez ha sufrido tres bajas en su plantilla en las últimas semanas, por lo que es probable que en el regreso al trabajo presente alguna incorporación para afrontar con mayores garantías el inicio de la segunda vuelta.

El Horneo EÓN Alicante, debutante en la competición, finalizó la primera vuelta en la novena posición con 12 puntos, a tres del descenso, y con buenas sensaciones tras haber ganado los dos últimos partidos del año, ambos ante rivales directos.

Así va la clasificación .

Liga Guerreras Iberdrola: Paréntesis navideño. La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Oro Femenina: La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Así va la clasificación .

Primera División masculina, Grupo E: La Liga se detiene hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Rugby

División de Honor: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor Élite Masculina: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey, con el derbi entre el Valencia RC y FibraValencia Les Abelles, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor B Masculina, Grupo B: La competición se retomará el sábado 10 de enero.

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición se retomará en enero.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Paréntesis navideño. La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero.

El Léleman Conqueridor Valencia afronta el partido de vuelta de la CEV Challenge ante el Fino Kaposvár, martes 6 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Nou Moles. Los valencianos cayeron por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10) contra el conjunto húngaro en los dieciseisavos de final de esta competición europea.

Vuelta de la copetición europea el Día de Reyes

Así va la clasificación .

Superliga 2 Masculina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados, los tres primeros clasificados de cada grupo: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2025 en Xàtiva contra el CV Rivas (Madrid).

Así va la clasificación .

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - Hockey Club Liceo, domingo 4 de enero de 2026 a las 12:15 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Clasificación .

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación .

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación .

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Clasificación .

Fútbol sala

Primera División: La competición de Liga se para este fin de semana por la disputa de la Supercopa de España en Palma. El Servigroup Peñíscola FS afrontará la semifinal el sábado 3 de enero a las 16:30 horas frente al Cartagena. Los de la Ciudad en el Mar buscarán seguir haciendo historia y conquistar un nuevo título nacional. La competición liguera regresará el miércoles 7 de enero, con el duelo auronómico en casa ante el Family Cash Alzira FS.

Horarios Supercopa de España de fútbol sala. / RFEF

Publicación de Facebook

Así va la clasificación .

Segunda División: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División B: La competición se retomará el 10 y 11 de enero en todos los grupos de esta categoría.

Así va la clasificación del Grupo 2 .

Así va la clasificación del Grupo 3 .

Así va la clasificación del Grupo 4 .

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero tras el paréntesis de la Navidad.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Otros eventos

Baloncesto : El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría Infantil y Cadete se disputará en Zaragoza del 3 al 7 de enero. Cataluña defiende los títulos en Cadete masculino y cadete femenino conquistados el año pasado en el Palacio de los Deportes Carolina Marín. La Comunidad de Madrid es la actual campeona en Infantil masculino mientras que la Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino la temporada pasada.

Definidas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana.

Atletismo : Volta a peu a Xeraco - 15K y 7K, martes 6 de enero de 2026 a las 10:00 horas.

Natación: XXIII Travessia d'hivern al Port de Gandia, martes 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Ciclismo : Copa de España de Pista, sábado 3 de enero de 2026 a las 13:00 horas.

Copa de España de Pista

1º Trofeo Ciclo-cross Moros Almoravides (Challenge Ciclocross CV), domingo 4 de enero de 2026.

Nueva fecha