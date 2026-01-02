El 2026 empieza con la eliminatoria de la CEV Challenge Cup

El 2026 arrancará con el primer cara o cruz del año para el Léleman Conqueridor Valencia. Los valencianos se darán cita el próximo 6 de enero en Nou Moles contra el Fino Kaposvár a las 18:00 horas. Los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup ya no permiten otra que no sea ganar para pasar de eliminatoria.

En un día tan mágico y de ilusión como el día de Reyes, el club tiene todas las esperanzas puestas en pasar de ronda después del gran papel que tuvieron en el debut europeo. Es por ello que este partido histórico será completamente gratuito para todos los aficionados que se acerquen al polideportivo. El Léleman Conqueridor quiere convertir su pista en un fortín para superar una eliminatoria que estuvo muy disputada en el Kaspovár Arena.

El conjunto valenciano completó un gran partido, aunque no con la recompensa merecida. El resultado por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10) obliga al Conqueridor a sacar el partido adelante para igualar la eliminatoria. A pesar de jugarse el desenlace en casa, no será fácil para los locales, que llegan con muchos jugadores lesionados y en proceso de recuperación.

Vuelta al trabajo

El equipo volvió al trabajo el pasado 27 de diciembre después de unos días de descanso para preparar este partido que no contará con jugadores clave como Manu Furtado. Con problemas llega también otro de sus centrales, Rubén López, que desde su lesión en Teruel no ha vuelto a competir. La incertidumbre con el líbero es otra de las cosas que más preocupa a Zanini. Aharón Gámiz no pudo terminar el último partido del año contra Unicaja Costa de Almería y Javier Mengod se encargó de liderar la defensa del Conqueridor.

Javier Monfort fue el gran protagonista en Hungría con 22 puntos y la plantilla se encomienda también a su opuesto. Pernambuco no tuvo su mejor partido de la temporada y aún así acabó haciendo 15 puntos. Uno de los principales problemas a solventar es paliar los nueve saques directos de sus rivales y neutralizar la superioridad de Matej Smidl. El opuesto checo acabó siendo el mejor del partido y un dolor de cabeza para los valencianos.

Después de quitarse los nervios fuera de casa, el Léleman Conqueridor asume el reto de plantar cara al Fino Kaposvár a pesar de todas las bajas y hacerse fuerte en Nou Moles para superar su primera eliminatoria europea en este arranque de año.

