La Nucía acogerá una jornada informativa sobre “Empresa, Incentivos Fiscales y Deporte Español”.

El jueves 15 de enero l’Edifici dels Esports de La Nucía acogerá la jornada informativa “Empresa, Incentivos Fiscales y Deporte Español”, en la que se abordará información de interés sobre incentivos fiscales en los que pueden verse beneficiados los clubes deportivos. En ella intervendrá Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD. Las inscripciones son gratuitas, están abiertas y se deben realizar enviando un mail a lanuciaes@gmail.com

Esta jornada informativa está organizada por Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Universo Mujer, ADB 2023 (Apoyo al Deporte Base), DInclusivo, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y España Compite.

Incentivos fiscales para clubes

La jornada arrancará el jueves 15 de enero a las 12:00 horas con el acto de bienvenida y el caso de éxito de La Nucía Ciudad del Deporte. A las 12:40 horas será la sesión informativa “Herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo” a cargo de Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD. Tras la charla se mostrará un caso de éxito relacionado con el tema.