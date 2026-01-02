Valencia Ciudad del Running suma un nuevo récord

Valencia Ciudad del Running empieza un nuevo año con el gran recuerdo que dejan las cifras y balance de 2025, un año en el que Valencia volvió a demostrar el porqué es la ciudad del running en muchos aspectos.

Doce meses de running que cristalizaron en 34 eventos o carreras y una espectacular cifra de llegados a meta, ya que 182.883 veces se cruzó la meta de una carrera el año pasado en Valencia, protagonizando un nuevo récord al superar el anterior registro de 2018 de (179.370). Los nuevos registros de finishers protagonizados por las principales carreras como el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía y, sobre todo, el Medio y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contribuyeron de forma especial a esta nueva cifra récord de llegados a meta, donde también sumaron las carreras de distancia menor o las citas no competitivas como la Volta a Peu o San Silvestre de Valencia. Un total de 331.408 metros recorridos por calles y avenidas de la capital del Turia.

Vertiente solidaria

Una pasión por el running que también tiene una destacada vertiente solidaria, y que los eventos de Valencia Ciudad del Running consiguieron recaudar para causas o entidades solidarias de diferentes ámbitos más de 311.000 euros, demostrando con esta solidaria cifra que los corredores no solo suman kilómetros, también ayuda.

Circuit Valencia Ciudad del Running

El Circuit Valencia Ciudad del Running, en plena renovación de su pavimento, y cerca de comenzar las obras de ampliación hacia el este del viejo cauce, sigue siendo el corazón de Valencia Ciudad del Running, ya que ha registrado cerca de 703.000 usos durante todo el año 2025, destacando los 73.361 registrados en el mes de septiembre o el día con más personas entrenando en este circuito específico del running, que fue el 16 de noviembre, en plena preparación para el Maratón Valencia, cuando se contabilizaron 5.677 usos.

El Club VCRunning sigue creciendo

Otro dato que ayuda a dimensionar la fuerza que el running tiene en Valencia es el creciente número de personas registradas en el Club VCRunning, la plataforma de beneficios para corredores y voluntariado en las principales carreras de la ciudad, y que ya cuenta con 3.968 personas registradas. Entre ellas, un total de 511 han conseguido completar las pruebas mínimas para ganar la medalla de Valencia Ciudad del Running, la primera de una serie de cuatro medallas que completará el plano de la ciudad para los más fieles al running.