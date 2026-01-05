Así fue el 2025 del Proyecto FER

Acabado 2025, toca hacer balance. Así lo ha realizado el Proyecto FER al repasar momentos, éxitos, logros, pero también nombres propios, indicios, tendencias…

Ricardo Ten y Héctor Catalá: simplemente, incombustibles

El deporte adaptado de la Comunitat Valenciana cuenta con muchos e ilustres embajadores. Sin embargo, hay dos que son de auténtico lujo y ejemplos de longevidad. En ciclismo, Ricardo Ten, de 50 años, ha logrado acumular seis medallas en los dos Campeonatos del Mundo celebrados en 2025. A finales de agosto, logró un nuevo doblete en el Campeonato del Mundo de ruta, en Bélgica: oro en la contrarreloj individual MC1, plata en la prueba en línea. Siendo una sensacional noticia, no deja de ser un hito habitual. El matiz, el hecho diferencial de este nuevo éxito, reside en la fase previa, en los antecedentes.

Antes del Mundial, Ten no había competido por causas de fuerza mayor. El veterano ciclista valenciano sufrió en los meses de febrero y mayo una doble rotura de clavícula. Dos serios contratiempos que le obligaron a pasar por el quirófano. Con todo ello, Ten llegaba al Mundial corto de carreras, falto de preparación y rodeado de incógnitas. Una vez más, se encargó de disiparlas a lo grande, con honores. Más recientemente, a finales de octubre, ocupó cuatro podios (tres oros y una plata) en el Mundial de ciclismo en pista, en Río de Janeiro. Con el botín de este año, Ricardo Ten ya suma 20 títulos mundiales sobre una bicicleta. Leyenda. Mito.

Ricardo Ten: "No podía imaginar que firmaría un Mundial así".

Mientras, la historia de Héctor Catalá empieza a tener mucho mérito, mucho valor. Es digna de encomio. Pese a los obstáculos aparecidos en su camino de un tiempo a esta parte, Héctor sigue siendo el de siempre. Es decir, un apasionado de su deporte, un estudioso de los rivales, metódico en su día a día, riguroso en su planificación… y, cómo no, competitivo, ambicioso y autoexigente. El embajador FER se sigue haciendo un hueco entre los mejores en las grandes pruebas internacionales. Reconocimiento y admiración. En 2025, el deportista valenciano se proclamó campeón de Europa de triatlón paralímpico (clase PTVI, clase de discapacidad visual) en Francia. Héctor no era campeón de Europa desde hacía 9 años, desde 2016, en Lisboa.

Fátima Diame: segundo bronce consecutivo en un Mundial bajo techo

Por pura estadística, por razones absolutamente objetivas, Fátima Diame ya ha descubierto su competición talismán, su torneo fetiche: el Campeonato del Mundo en pista corta. En marzo de 2024, en la ciudad escocesa de Glasgow, la atleta valenciana consiguió su primer gran éxito internacional, una medalla de bronce. Un año después, en marzo 2025, logró el mismo metal en Nanjing, China. Un podio lleno de paradojas. En primer lugar, porque Fátima rubricó a lo grande, con apoteosis, una de sus temporadas invernales más complicadas y accidentadas. Después, porque, con una marca inferior a la alcanzada en 2024, sacó más ventaja a la cuarta clasificada. Y, por último, porque subió al podio sólo dos semanas después de cambiar la pierna de salto, la pierna de batida. De la derecha a la izquierda. Una adaptación exprés.

Publicación de Facebook Esta es una publicación de Facebook que muestra contenido relevante de la página de Superdeporte.

Fátima Diame celebra su bronce mundialista en la Fundación Trinidad Alfonso.

Aitana Díaz, Irene de Tomás y Blanca Ferrando: magia en el tatami y en el agua

Un mes inolvidable. 31 días memorables. Entre el 4 de septiembre y el 5 de octubre, la yudoca Aitana Díaz aceleró. Relanzó su carrera deportiva. Protagonizó toda una eclosión. El jueves 4 de septiembre, se proclamaba campeona de Europa Júnior en Bratislava. El domingo 5 de octubre, se colgaba la medalla de plata en el Campeonato del Mundo, en Lima, Perú. Dos espectaculares conquistas que sitúan a la judoca FER en una nueva dimensión. En otro nivel. Aunque todavía seguirá siendo Júnior en 2026, Aitana (19 años, nacida en Madrid, pero empadronada en Valencia desde 2021) pide paso. Se reivindica para empezar a disputar los grandes torneos internacionales de categoría absoluta.

Mientras, las regatistas Irene de Tomás (Valencia, 18 años) y Blanca Ferrando (Valencia, 16 años) firmaron sendas proezas. Irene consiguió el último gran éxito del curso 2025 para el Proyecto FER. El viernes 19 de diciembre, se colgó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo juvenil ISAF en clase ILCA 6. La mejor de las 50 competidoras. Sólo dos meses antes, había estado ingresada en un hospital de Croacia a causa de una neumonía.

Por su parte, durante el mes de julio, Blanca se proclamó en Los Ángeles, campeona del mundo en la clase ILCA 4, la antesala de la ILCA 6, y especialidad para las regatistas más jóvenes, hasta los 17 años. La mejor de las 100 participantes tras ejercer un dominio incontestable de principio a fin. De esta forma, Blanca rubricaba un 2025 prácticamente insuperable. Con anterioridad, ya había logrado el bronce (la 3ª clasificada de 165 competidoras) en el Campeonato de Europa, en Polonia.

David Cantero ya es una estrella del triatlón internacional

David Cantero (Aldaia, 23 años) protagonizó un hito histórico para el deporte español un domingo 19 de octubre. El deportista valenciano obtuvo la medalla de plata en la gran final de las Series Mundiales de triatlón de 2025, carrera desarrollada en Australia. Un éxito que confirma, más si cabe, su condición de estrella.

David Cantero: "2025 ha sido un año de 10, en 2026 quiero luchar por más podios"

Pese a la magnitud del logro, la sorpresa es relativa. Cantero ya llevaba tres temporadas insinuando sus intenciones. Ganar por dos veces consecutivas, años 2023 y 2024, la Copa del Mundo de Valencia, o proclamarse campeón del mundo Sub-23 en 2024 representan credenciales muy poderosas. Sin embargo, su eclosión, su consagración, ha llegado en el presente ejercicio. El deportista FER ha debutado en 2025 en las Series Mundiales. De las ocho Series que han integrado el Campeonato del Mundo, David ha disputó seis. Y los resultados, pese a su teórica inexperiencia, fueron apabullantes: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai… y, el 19 de octubre, segundo y medalla de plata en Australia, en la gran final del curso. En la clasificación general del Mundial 2025, David acabó quinto. Por si todo ello no fuera poco, el triatleta FER concluyó 2025 de forma explosiva: con tres podios seguidos (un bronce, una plata y un oro) en otras tantas Copas del Mundo, dos en Chile y una en Brasil.

El tsunami deportivo de Ángela Martínez

En su vertiginoso e imparable camino hacia el estrellato, hacia la cumbre, Ángela Martínez Guillén (Elche, 21 años) protagonizó el viernes 25 de abril un capítulo histórico. La nadadora FER se adjudicó la Copa del Mundo en aguas abiertas celebrada en Ibiza. Superó, con creces, los brillantes resultados internacionales conseguidos en 2024: el bronce logrado en la Copa del Mundo de Soma Bay (Egipto), y el oro obtenido en la Copa de Europa de Piombino (Italia).

La Copa del Mundo celebrada en Ibiza presentaba un cartel de lujo, con cuatro nadadoras que lograron diploma (es decir, acabaron entre las ocho primeras) en los Juegos Olímpicos de París. La victoria llegó tras un desenlace no apto para cardíacos. Tras casi dos horas de travesía, la nadadora ilicitana llegó a meta con tan sólo dos segundos de ventaja sobre la segunda clasificada y con cuatro de distancia con respecto a la tercera plaza. Tres meses más tarde, Ángela firmó el mejor Mundial de su vida. Acabó quinta en Singapur. Y antes de que acabara el año, volvió a ser quinta en otra Copa del Mundo; esta vez, en Italia.

Andrés García: una plata mundialista para el hombre de hielo

En 2022, se proclamó campeón de Europa Júnior, en Chipre. En 2023, obtuvo la plata en el Campeonato del Mundo Junior, en Corea. En 2024, ganó en Qatar el Preolímpico de los Juegos de París. Pero nunca había alcanzado la excelencia y la profusión exhibidas el pasado 17 de octubre. Durante esa jornada, Andrés García (21 años, nacido en Cuenca, pero residente en Requena y formado deportivamente en Cheste) se colgó una apoteósica medalla de plata en el Campeonato del Mundo Absoluto de tiro olímpico (modalidad foso olímpico) en Atenas. El segundo mejor de los 133 competidores.

Cuatro medallas en el Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico

El atletismo adaptado valenciano ofreció un brillante balance en el Mundial de 2025, celebrado en la India. De las 10 medallas conseguidas por la delegación española, cuatro correspondieron a deportistas del Proyecto FER. Destaca, sobre todo, la resurrección de Iván Cano Blanco (Alicante, 30 años). Iván se proclamó campeón del mundo por primera vez en su vida a lo grande, con marca personal: 7 metros y 11 centímetros en la final de longitud T13 (discapacidad visual).

Iván Cano: "Ser campeón del mundo con marca personal me generó una emoción indescriptible".

Por su parte, Judith Tortosa no olvidará fácilmente el año 2025. A principios de junio, recibió una de las mejores noticias de su vida: su prueba de referencia, los 100 metros T72, se incorporaba al programa de los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Con este gran impulso anímico, Judith (Xàtiva, 20 años, discapacidad de parálisis cerebral) conquistaba la medalla de plata en el Mundial. Ocupaba la segunda plaza de las ocho participantes.

La cosecha FER en este Campeonato del Mundo se completaba con dos bronces: el logrado por Nagore Folgado en los 100m T12 (además, con registro personal) y el alcanzado por Héctor Cabrera en la jabalina F12 (con marca del año).

Quique Llopis: otra vez, al palo

Fotos: RFEA / Sportmedia

Por tercera vez en el último año y medio, Quique Llopis acarició el podio en un gran certamen universal. Ocurrió en marzo de 2024, en el Campeonato del Mundo en pista corta celebrado en Glasgow. Sucedió en agosto de 2024, en los Juegos Olímpicos de París. Y volvió a acontecer el 16 de septiembre de este curso 2025. En esta ocasión, en el Mundial al aire libre de Tokio. Son hechos históricos.

Quique Llopis: "Esta cuarta posición me sabe mucho mejor que la de los Juegos de París".

Reconocimiento

Puede dar rabia, pero nunca, decepción. Estamos ante otra conquista descomunal. Una cuarta plaza en un Campeonato del Mundo al aire libre no puede saber a poco. Llopis compartió final con las mayores estrellas del momento en los 110m vallas. El simple hecho de ser uno de los ocho elegidos ya conmueve, ya provoca escalofríos. De hecho, con respecto a la final olímpica, sólo repetían tres atletas.

Eln Tokio, el deportista FER, de 24 años, paró el crono en los 13 segundos y 16 centésimas. Con viento legal, fue su segundo mejor registro en este aire libre de 2025. Sólo cuatro centésimas, un suspiro, un pestañeo, le separaron del bronce, el jamaicano Tyler Mason (13:12). La plata correspondió al también jamaicano Orlando Bennet (13:08). El nuevo campeón del mundo fue el estadounidense Cordell Tinch, el gran favorito. El atleta de Bellreguard se consolida en la aristocracia, en la nobleza del atletismo.

Quique Llopis: “Mi ilusión para 2026 es ser campeón de Europa” .

Bárbara Pardo pone al piragüismo valenciano en el mapa

La aventura acaba de empezar. Pero el inicio no ha podido resultar más esperanzador. La palista Bárbara Pardo ha firmado un 2025 de ensueño, casi insuperable. Como integrante del cuarteto española en la prueba del K4-500m, una de las pruebas más simbólicas y relevantes en el piragüismo, Bárbara y sus tres compañeras de embarcación han firmado una trilogía mágica: oro en la Copa del Mundo de Hungría; plata en el Campeonato de Europa, en la República checa; y, sobre todo, oro en el Campeonato del Mundo, en Milán. Todo ello, a pesar de llevar entrenando y trabajando juntas sólo cinco meses. Aunque todavía falta mucho, las expectativas de cara a los Juegos Olímpicos de 2028 son muy esperanzadoras.

Bárbara Pardo, ¡¡¡campeona del mundo!!! con triplete histórico.

Mientras, a la estela de Bárbara, aparece María Martínez (Algemesí, 18 años). La joven palista valenciana se ha convertido en una de las revelaciones del curso 2025. Ha cerrado su etapa Júnior con un espléndido balance. Oro y plata en el K1-500m de las dos Copas de España. Bronce en el K4-500m del Campeonato de Europa. Cuarta plaza en el K1-200m del Campeonato del Mundo. Y, para finalizar, doble oro (en el K1.200m y en el K1-500m) en el Campeonato de España.

Ander Martín: una sólida candidatura olímpica en beach esprint

Plata en el Campeonato de Europa, plata en el Campeonato del Mundo. Es el espectacular botín conseguido por Ander Martín Domingo (Torrevieja, 25 años) en las dos grandes competiciones internacionales de beach sprint de la presente temporada. En apenas un mes, entre principios de noviembre y principios de diciembre, el componente del Proyecto FER irrumpió en la escena deportiva e informativa. No partía de cero, pero sí ha adquirido una mayor notoriedad. Sus brillantes resultados han cobrado más eco al convertirse en deporte olímpico a partir de Los Ángeles 2028. En la actualidad, el principal embajador de esta modalidad en España es Ander Martín. Aunque todavía falte mucho para los Juegos de Los Ángeles 2028, el deportista torrevejense empieza a construir una sólida candidatura olímpica.

Violeta Díaz y Jairo Agenjo: las joyas del taekwondo valenciano

En el deporte de élite, un ámbito extremadamente exigente, no es nada fácil convertir lo extraordinario en habitual, lo excepcional en usual. En los últimos tiempos, algunos de esos contados privilegiados son Jairo Agenjo y Violeta Díaz dos jovencísimos taekwondistas FER que continúan con sus meteóricas trayectorias. A sus 17 años, Jairo y Violeta se pasean por los podios como por los pasillos de sus casas. Con una asiduidad y una normalidad pasmosas. Tras cada competición, regresan con más peso en el equipaje, el derivado de las medallas, de los trofeos que reciben. Bendita costumbre. Ambos son dos de las nuevas puntas de lanza del taekwondo español.

Violeta Díaz: "La temporada ha sido espectacular".

La cantera valenciana de taekwondo, un ejemplo a seguir en Europa.

Publicación de Superdeporte en Facebook

Héctor Álvarez, Eric Igual, Leyre Almena… el ciclismo valenciano promete

Inmerso en un duradero letargo desde hace un tiempo, el ciclismo en pista español empieza a encontrar razones para un mayor optimismo. Los brotes verdes detectados en los velódromos empiezan a proliferar y ya no se limitan al longevo y casi incombustible Sebastián Mora. Felizmente, Mora ya no está sólo. Llegan refuerzos, ciclistas jóvenes con un gran futuro.

Por orden cronológico, en el mes de julio, los grandes protagonistas fueron Héctor Álvarez y Leyre Almena. Tras una primera mitad de año repleta de desgracias y contratiempos físicos, Héctor Álvarez (Benidorm, 19 años) se proclamó campeón de Europa Sub-23 en el ómnium, la modalidad reina del ciclismo en pista. Héctor se colgó el oro tras firmar una puntuación perfecta, impecable. Por su parte, Leyre (Valencia, 18 años) conquistó el bronce en el ómnium Júnior, su mejor resultado de siempre en un velódromo. Pocas semanas después, en el mes de agosto, Eric Igual (Llíria, 18 años) hacía historia y obtenía dos coronas universales en el Campeonato del Mundo Júnior, en los Países Bajos. Primero, en la puntuación; después, en la prueba olímpica de la madison, en la que Eric formó pareja con el vasco Eñaut Urkaregui. Hasta el momento, ningún español había logrado dos oros en un Mundial de ciclismo en pista, ni en categoría absoluta ni en la junior.

Leyre Almena, tercera en el ómnium del Europeo de ciclismo en pista

Con respecto a la ruta, Héctor Álvarez volvió a demostrar que es un auténtico portento. Durante esta temporada, ha conseguido resultados muy meritorios, de mucho valor. No obstante, destacan, sobre todo, sus actuaciones en el Campeonato de Europa Sub-23, donde acabó cuarto y rozó el podio, y en el Campeonato del Mundo Sub-23, carrera en la que sí fue capaz de tocar metal y se colgó el bronce. En estas dos mismas pruebas, pero en la categoría Júnior, Javier Cubillas (Vall d’Uixó, 18 años) se presentó en sociedad y demostró que puede convertirse en un gran ciclista.

Un Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo para la historia

El Campeonato de Europa sub-20 de atletismo, competición celebrada durante a principios de agosto en Finlandia, ofreció un fantástico balance para el Proyecto FER. Dos platas y un bronce. La primera plata fue para Iker Moreno (Betxí, 19 años). Hasta este pasado verano, Iker era ‘combinero’. Sin embargo, en junio, dos meses antes del certamen continental, y a causa de una lesión, desestimó las combinadas y se centró en los 400m vallas. A finales de julio, se presentó en el Campeonato de España, en Badajoz. No sólo lo ganó. Además, logró una espectacular marca, 51:07. En tiempo récord, se había asegurado la presencia en el Europeo Sub-20. Ya en Finlandia, Iker hizo historia. Firmó una proeza y se proclamó subcampeón de Europa tras unas asombrosas prestaciones.

Iker Moreno: "Hice el esprint de mi vida, la carrera de mi vida, locura total".

La otra plata la aportó Martí Torregrosa, una de las grandes sensaciones, de las gratas sorpresas, del FER 2025. Pese a su escasa estatura, ha elegido una prueba tan compleja como los 3.000 metros obstáculos. Y en el Europeo de Finlandia, nos dejó a todos boquiabiertos. Dio toda una lección. Por último, bronce para Daniel Monfort (La Pobla de Tornesa, Castellón, 19 años) en la prueba de los 10.000 metros de marcha atlética. Monfort alcanzó la cota más alta de su prometedora carrera deportiva.

El castellonense Martí Torregrossa, subcampeón de Europa.

Histórico doblete para la marcha valenciana ¡Oro para Querol y bronce para Monfort!.

Vega Gimeno, Awa Fam, Enrique Bolinches... un gran año en deportes de equipo

El año 2025 también ha ofrecido importantes éxitos en deportes colectivos. Enrique Bolinches contribuyó a la histórica medalla de plata conseguida por la selección española en las Series Mundiales de rugby 7. De utopía a realidad. Hace no mucho tiempo, era prácticamente inimaginable que el rugby seven masculino español estuviera codeándose con las grandes potencias de este deporte. Sin embargo, en cuestión de pocos meses, lo que parecía imposible ya no lo es.

Los Leones han sido subcampeones de Europa y del Mundo

Mientras, Vega Gimeno comprobó que el Campeonato de Europa es la competición talismán para la selección española de 3×3. Tras la decepción experimentada en el Campeonato del Mundo, evento celebrado durante el mes de mayo en Malasia y en el que acabó séptimo, el combinado nacional recuperó su embrujo en el Europeo, en septiembre, en Dinamarca, donde se colgó una deslumbrante medalla de bronce. El 3×3 femenino nacional continúa en su particular Edad de Oro.

Bronce europeo para Vega Gimeno y Sandra Ygueravide.

Además, con tan sólo 19 años, Awa Fam, deportista FER y, al tiempo, jugadora de Valencia Basket, tuvo un gran protagonismo en la medalla de plata obtenida por la selección española en el Campeonato de Europa Absoluto de baloncesto. Awa certificó que puede ser una de las grandes referencias en el juego interior del combinado nacional durante mucho tiempo.

Cerramos los éxitos de los deportes colectivos con otro oro. El joven Samuel García (L’Eliana, 19 años) fue partícipe de una gesta: el título universal conseguido por España en el Mundial Sub-20 de waterpolo.

El valenciano Samu García se cuelga el oro con España en el Mundial Júnior.