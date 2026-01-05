Ángela Martínez y Nacho Campos, concentrados para el inicio de temporada

La deportista de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, Ángela Martínez, empieza el año en Lanzarote concentrándose en la isla canaria con su grupo del centro nacional de entrenamiento de Málaga hasta el 15 de enero. A nivel competitivo, tendrá su primera cita internacional el 27 y el 28 de marzo en Soma Bay (Egipto), sede un año más de la primera parada de la Copa del Mundo de aguas abiertas.

Calendario

Tras esta prueba, la nadadora ilicitana del KZM Swimming Team seguirá su periplo deportivo con las etapas de Ibiza (24-25 de abril), Cerdeña (1-2 de mayo) y Setubal (20-21 de junio). La olímpica de la FNCV partirá como una de las favoritas del circuito, tras proclamarse subcampeona en 2025.

Por otro lado, del 4 al 8 de agosto tendrá lugar en París el Campeonato de Europa, objetivo principal de la temporada. Las plazas para estar presente en la cita continental se disputarán en la segunda etapa del tour mundial, en Ibiza.

Habrá que ver si Ángela decide centrarse exclusivamente en las aguas abiertas, o compaginarlas con la piscina. Las pruebas de natación del Europeo tendrán lugar del 10 al 16 de agosto, una vez finalizadas las aguas abiertas.

Nacho Campos

Por otra parte, Nacho Campos ha sido convocado por la RFEN para asistir a las sesiones de equipos de relevos de estilo libre que tendrán lugar los próximos días 9 y 10 de enero en el CAR de Sant Cugat.

El objetivo del nadador del Nados Castellón para esta temporada es clasificarse para el Campeonato de Europa de piscina larga, que se nadará en París el próximo mes de agosto. Las plazas para la cita continental se disputarán el mes de junio en el Open Trials de Palma de Mallorca.