El Léleman Conqueridor busca en casa su regalo de Reyes europeo

El Léleman Conqueridor va a protagonizar este martes un momento histórico con el primer partido de competición europea de voleibol en la ciudad de València, ya que recibe al Fino Kaposvár a las 18:00 en la vuelta de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup. Un hito al que se le busca poner la guinda con la clasificación para octavos, que pasa por ganar tras la ajustada derrota por 3-2 en el partido de ida.

Y para empujar a los valencianos a la clasificación, el club ha decidido que se podrá asistir de forma gratuita al Pabellón de Nou Moles, que acogerá el partido a partir de las 18:00, en un día de Reyes en el que quieren darse el mejor regalo remontando la eliminatoria.

El Léleman Conqueridor arranca así su 2026 en el que será posiblemente uno de los partidos más importantes del año, ante el equipo más fuerte de Hungría y con el ambicioso objetivo de pasar a octavos para seguir creciendo también a nivel internacional.

Javier Monfort coloca las manos para la defensa, en uno de sus últimos partidos en casa. / Léleman

Las opciones de clasificación

La derrota en el partido de ida por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10) en el Kaposvár Arena, obliga a los de Zanini a ganar un partido que daría la clasificación directa en caso de acabar 3-0 o 3-1. Pero si el resultado se repitiera de forma favorable para el Léleman Conqueridor (3-2), la eliminatoria se iría al ‘golden set’. Un sexto parcial que se jugaría nada más terminar el encuentro y donde el primero en cerrar el tiebreak a 15 puntos se llevaría el pase a octavos.

Ausencias

El equipo cerró el año en casa con victoria ante Unicaja Costa de Almería y quiere repetir sensaciones este martes. Los problemas se multiplicaron el pasado mes de diciembre con las lesiones de Aharón Gámiz y Rubén López, que se sumaron a la de larga duración de Manu Furtado. El equipo no llega con todos sus jugadores disponibles y Zanini tendrá que regular esfuerzos entre los suyos. El liderazgo de Javier Monfort en Hungría con 22 puntos es uno de los motivos de esperanza del equipo, que confía también en la mejor versión de Pernambuco para encabezar las anotaciones.

Jugadores del Léleman Conqueridor, antes de uno de sus últimos partidos en Nou Moles. / Léleman

El potencial del rival

Una de las principales armas del Fino Kaposvár se manifestó claramente en el partido de ida. Los húngaros se repartieron entre sus titulares un total de nueve saques directos para dominar el encuentro al servicio. Matej Smidl igualó los 22 puntos de Javier Monfort y destacó por encima de sus compañeros. El opuesto checo es la gran solución que encuentra Zoran Kedacic para las anotaciones de su equipo y no será sorpresa su relevancia también en Nou Moles.

Con todo por decidir en la vuelta, el Léleman Conqueridor se aferra a ese gran debut fuera de casa para superar a un equipo que sigue intratable en la Extraliga. El conjunto húngaro solo ha encajado sets contra los valencianos desde mayo y cerraron el año ganando 3-0 al Vegyesz y al MAFC de Budapest. Nou Moles dictará sentencia el día de Reyes con la ilusión valenciana de desenvolver el billete que pone rumbo a los octavos de final.