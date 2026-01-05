La Nucía acogió el campeonato autonómico de Patinaje de Velocidad

Este domingo por la mañana se realizó en el Pabellón Camilo Cano la prueba del Campeonato Indoor de Patinaje de Velocidad de la Comunidad Valenciana. 90 participantes estuvieron en La Nucía compitiendo en las diferentes categorías, ya que hubo deportistas desde Alevines hasta los Masters. Entre los deportistas competidores hubo varias promesas autonómicas que ofrecieron un gran espectáculo en esta emocionante competición de velocidad sobre el renovado parqué del pabellón nuciero.

Esta competición fue organizada por la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y concejalía de Deportes de La Nucía. Durante la jornada deportiva Sergio Villalba, concejal de deportes de La Nucía visitó el pabellón Camilo Cano para presenciar el evento acompañado por Sergio Alamar, director del comité de velocidad de la Federación Valenciana de Patinaje.

Velocidad indoor

La pista del pabellón Camilo Cano fue el escenario de este emocionante Campeonato Indoor de Patinaje de Velocidad, una prueba que ofreció al público unas pruebas espectaculares y emocionantes demostrando la gran técnica y destreza de los competidores sobre la superficie de madera de la pista, ofreciendo unas características únicas dentro del patinaje de velocidad, ya que esta superficie requiere una gran técnica y destreza por parte de los corredores, que giran sobre “óvalo” de 80 metros de cuerda.

