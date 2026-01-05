Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB: Surne Bilbao Basket 72 - 116 Valencia Basket. Un vendaval taronja arrasa en Bilbao para abrir el año.

Valencia Basket 103 - 76 BAXI Manresa. El Valencia BC no frena y ya tiene a tiro al Real Madrid.

Así va la clasificación.

Primera FEB: Hestia Menorca 81 - 68 HLA Alicante.

Arrancó el año para el HLA Alicante de la peor manera posible, cayendo en Menorca y abusando tanto las bajas como el mal momento físico del equipo (81-68). La marcha de Jordan Walker se notó, al igual que la ausencia de Mendikote y las molestias de Larsen. No obstante, los de Perelló demostraron casta y coraje durante los 40 minutos y vendieron cara su piel pese a un pésimo porcentaje en los tiros de tres.

El Menorca fue mejor de principio a fin y tras dominar todo el partido, sumó su séptimo triunfo en catorce encuentros. La única nota positiva del encuentro para los intereses alicantinos fue el debut de Polanco, quien dejó una línea estadística de trece puntos y dos rebotes con buenos porcentajes.

Derrota

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Proinbeni UPB Gandía 93 - 86 Spanish Basketball Academy; Amics Castelló 93 -72 Club Esportiu Bàsquet Llíria; Maderas Sorlí Benicarló 78 - 72 CBZ

Victoria del líder

Líderes

Publicación de Facebook

Amics de Castelló se lleva el duelo autonómico

Resultado

Un mal tercer cuarto del Llíria le condena ante un gran rival.

Buen inicio del año

Así va la clasificación.

Tercera FEB: La Jornada 13 se disputará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación del Grupo EA .

Así va la clasificación del Grupo EB .

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood): La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Grupo A: Clasificación .

Grupo B: Clasificación .

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 87-53 Lointek Gernika Bizkaia. Victoria balsámica para Valencia Basket frente Gernika para empezar el año.

Así va la clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà de Paterna NB 71 - 90 Domusa Teknik ISB; Fustecma NBF Castelló 53 - 48 Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

Triunfo del NBF Castelló Publicación de Facebook sobre el triunfo del NBF Castelló.

Así va la clasificación.

Liga Femenina 2: El CB Claret Benimaclet retomará la competición el 10 de enero.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood): La competición se paraliza y se retomará el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Grupo A: Clasificación .

Grupo B: Clasificación .

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

El Horneo EÓN Alicante regresará a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas el 8 de enero, a partir de las 18:15 horas. El Horneo EÓN disputó su último partido el pasado 21 de diciembre en Huesca, por lo que los jugadores disfrutarán de 17 días de vacaciones antes de reiniciar los entrenamientos.

Así va la clasificación .

Liga Guerreras Iberdrola: Paréntesis navideño. La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Oro Femenina: La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Así va la clasificación .

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 10 de enero.

Así va la clasificación .

Primera División masculina, Grupo E: La Liga se detiene hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Rugby

División de Honor: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor Élite Masculina: La competición se retoma el fin de semana del 10 y 11 de enero tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey, con el derbi entre el Valencia RC y FibraValencia Les Abelles, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación de Liga .

División de Honor B Masculina, Grupo B: La competición se retomará el sábado 10 de enero.

Asi va la clasificación .

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición se retomará en enero.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Paréntesis navideño. La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero.

El Léleman Conqueridor Valencia afronta el partido de vuelta de la CEV Challenge ante el Fino Kaposvár, martes 6 de enero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Nou Moles. Los valencianos cayeron por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10) contra el conjunto húngaro en los dieciseisavos de final de esta competición europea.

Así va la clasificación .

Superliga 2 Masculina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Clasificación .

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

La competición volverá el fin de semana del 10 y 11 de enero.

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. Finalizada la primera fase, el Ahora vóley Xàtiva estará con los mejores equipos clasificados. Se jugarán diez partidos en una nueva liga regular, en el que lo esencial será realizar un digno papel para el jovencísimo equipo setabense, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga. El primer partido será el día 10 de enero de 2025 en Xàtiva contra el CV Rivas (Madrid).

Así va la clasificación .

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi 3 -5 Hockey Club Liceo.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación .

Liga OK Plata Femenina: Paréntesis en la competición hasta el 10 de enero.

Clasificación .

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 10 de enero de 2026.

Clasificación .

Fútbol sala

Primera División: La competición de Liga se paró este fin de semana por la disputa de la Supercopa de España en Palma. Este miércoles 7 de enero se retoma con un duelo autonómico entre el Servigroup Peñíscola FS y el Family Cashet Alzira FS, a las 20:00 horas en el Juan Vizcarro.

Así va la clasificación .

Jornada de Liga intersemanal

Supercopa: Jimbee Cartagena 4-3 Peñíscola FS. El Servigroup Peñíscola FS cayó este sábado ante el Jimbee Cartagena en las semifinales de la Supercopa de España y se quedó a las puertas de la gran final de la forma más cruel posible, tras un desenlace vibrante. Un gol de Mellado a solo diez segundos del final significó el definitivo 4-3 y dio la clasificación al conjunto cartagenero, a la postre campeón del torneo. Instantes antes, a treinta segundos del final, Juanqui había igualado el encuentro y llevaba al Peñíscola a rozar la tanda de penaltis.

Resumen

Resultado

Galería de fotos

Santi Valladares: "En estas finales intervienen factores que no dependen de uno" Video de Santi Valladares sobre factores en finales deportivas.

Segunda División: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: La competición se retomará el 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División B: La competición se retomará el 10 y 11 de enero en todos los grupos de esta categoría.

Así va la clasificación del Grupo 2 .

Así va la clasificación del Grupo 3 .

Así va la clasificación del Grupo 4 .

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La competición vuelve el fin de semana del 10 y 11 de enero tras el paréntesis de la Navidad.

Así va la clasificación .

Primera División Femenina, Grupo A: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Segunda División Masculina, Grupo B: No hay competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de enero.

Así va la clasificación .

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València.

Baloncesto : El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría Infantil y Cadete se disputará en Zaragoza del 3 al 7 de enero. Cataluña defiende los títulos en Cadete masculino y cadete femenino conquistados el año pasado en el Palacio de los Deportes Carolina Marín. La Comunidad de Madrid es la actual campeona en Infantil masculino mientras que la Comunitat Valenciana consiguió su primer oro en Infantil femenino la temporada pasada.

Definidas las Selecciones Infantil y Cadete de la Comunitat Valenciana . Sigue aquí los resultados de la competición.

Ciclismo : Copa de España de Pista.

La Copa de España de Pista celebra con éxito su penúltima cita en Novelda

Podios