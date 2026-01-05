RunCáncer cierra su edición sumando 564.228 euros para la investigación oncológica

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', cierra este 2025 su edición más multitudinaria con más de 564.228 euros de recaudación 100% solidaria, que se destinan de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica.

Con un total de 113.752 participantes y 115 marchas y 12 carreras celebradas durante 10 meses en municipios de toda la provincia de Valencia, RunCáncer vuelve a consolidarse como el mayor circuito solidario uniendo deporte, salud y solidaridad en una movilización ciudadana sin precedentes. Durante meses, miles de personas han caminado o corrido con un mismo objetivo: avanzar juntos frente al cáncer.

Desde el día 2 de marzo, con una marcha y carrera en Rafelbunyol, y hasta el 4 de enero, con una marcha en Faura, el circuito ha hecho parada en decenas de municipios valencianos como Paterna, L'Eliana, Xàtiva, Torrent, Gandia, Silla, Sedaví o Picassent, entre otros muchos.

Pruebas celebradas: https://runcancer.com/pruebas-2025/

Esta edición ha vuelto a superar todas las expectativas logrando superar las cifras de récord de 2024. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trénor, ha querido destacar el valor humano y social del circuito. "RunCáncer es mucho más que un evento deportivo. Es la demostración de que, cuando la sociedad se une, es capaz de generar un impacto real en la vida de las personas con cáncer y en el impulso de la investigación. Cada paso cuenta y cada participante forma parte de este gran movimiento solidario del que estamos muy orgullosos".

Un "Valencia contra el Cáncer" también de récord

Uno de los momentos más destacados de esta edición fue la celebración del evento "Valencia contra el Cáncer", el pasado 19 de octubre, que convirtió la ciudad en un gran punto de encuentro solidario con más de 20.000 participantes que lograron sumar 101.520 euros.

Búscate en la galería de imágenes de Valencia Contra el Cáncer 2025 / F. Calabuig

Así, la 10ª edición de Valencia contra el Cáncer también se convirtió en la más multitudinaria hasta la fecha.

En palabras de Trénor, "ver a tantas personas unidas por una misma causa nos ha dejado sin palabras", ha continuado Trénor, quien ha añadido que esta edición "ha sido histórica, no solo por las cifras, sino por el compromiso social demostrado.

"Gracias a la implicación de la ciudadanía, de los ayuntamientos, entidades y empresas colaboradoras y al voluntariado, seguimos avanzando hacia nuestro objetivo: mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias".

Más de 3 millones de euros desde 2015

En su 11.ª edición, el circuito 100% solidario también ha conseguido todo un hito tras superar los 3 millones de euros de recaudación desde que se inició en 2015. En concreto, ha logrado un total de 3.367.137 euros gracias a las 732.292 personas súper solidarias que se han unido a lo largo de estos años al movimiento RunCáncer.

"La fuerza y el motor de este circuito reside en sus participantes: más de 700.000 personas, vecinos y vecinas de nuestros pueblos que han elegido moverse por una causa que nos une a todos. En 2026 os seguiremos necesitando para que esta carrera por la vida nunca se detenga", ha destacado Trénor.

Carrera y Marcha en Alcàsser: 25 de enero

Aunque las pruebas de 2025 ya se han terminado y RunCáncer ya está trabajando en su edición 2026, cabe recordar que Alcàsser, que tuvo que aplazar su marcha y carrera por la alerta de lluvias, celebrará sus pruebas el próximo domingo 25 de enero, que sumarán ya para la recaudación de 2026.

Las inscripciones siguen disponibles de forma online en la web de RunCáncer, pudiendo luego recoger los dorsales en la zona de salida el mismo día de la prueba. Asimismo, cabe recordar que los dorsales para esta marcha también se pueden conseguir de forma presencial en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Avda. de Francia e Hipercor Ademuz.

Cifras clave de la 11ª edición de RunCáncer

564.228€ recaudados para investigación contra el cáncer.

para investigación contra el cáncer. 113.752 participantes en toda la provincia.

en toda la provincia. 115 marchas solidarias.

solidarias. 12 carreras populares.

populares. Evento central: "Valencia contra el Cáncer", celebrado el 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Balance RunCáncer

1.ª edición 2015 : 66.245 euros y +13.000 participantes

: 66.245 euros y +13.000 participantes 2.ª edición 2016 : 146.865 euros y +29.000 participantes

: 146.865 euros y +29.000 participantes 3.ª edición 2017 : 252.462 euros y +59.000 participantes

: 252.462 euros y +59.000 participantes 4.ª edición 2018 : 309.135 euros y +68.000 participantes

: 309.135 euros y +68.000 participantes 5.ª edición 2019 : 340.885 euros y +80.000 participantes

: 340.885 euros y +80.000 participantes 6.ª edición 2020 : 151.580 euros y +35.000 participantes

: 151.580 euros y +35.000 participantes 7.ª edición 2021 : 231.887 euros y +55.000 participantes

: 231.887 euros y +55.000 participantes 8.ª edición 2022 : 363.775 euros y +78.700 participantes

: 363.775 euros y +78.700 participantes 9.ª edición 2023 : 439.300 euros y +94.000 participantes

: 439.300 euros y +94.000 participantes 10.ª edición 2024 : 501.671 euros y +103.000 participantes

: 501.671 euros y +103.000 participantes 11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

Total: 3.367.137 euros y 732.292 participantes