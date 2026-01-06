Tenía que ganar por 3-0 o por 3-1 y no falló. El Léleman Conqueridor Valencia eligió la vía rápida y tras superar por tres sets a cero (25-21/25-21/25-21) al Fino Kaposvár húngaro hace historia y se clasifica para los octavos de final de la CEV Challenge Cup. El equipo valenciano, en su pabellón, el Nou Moles, con el apoyo de su afición, cumplió su sueño y estará en la próxima ronda de la tercera competición del voleibol continental. El pabellón valenciano acogía este martes 6 de enero un partido histórico: por primera vez València acogía un partido de competición europea de voleibol. Un Día de Reyes muy especial que ya quedará grabado en la historia del Léleman Conqueridor Valencia. El conjunto valenciano regaló a los más de 700 aficionados que le arroparon en las gradas, una histórica clasificación. A la espera de conocer a su próximo rival en la competición europea, los valencianos ya saben que jugarán el partido de ida en casa el próximo 21 de enero.

El Léleman Conqueridor hace historia y se mete en octavos de la CEV Challenge Cup / Germán Caballero / Germán Caballero

Sentencian en el partido de vuelta

Los de Zanini habían caído en el partido de ida por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10) en el Kaposvár Arena por lo que necesitaban ganar en casa para seguir adelante en la competición continental. Para evitar el desempate en el Golden Set, los valencianos necesitaban ganar por 3-0 o 3-1 para pasar de forma directa y así lo hicieron. Con un brillante y trabajado 3-0 y sin perder ningún set, los valencianos entraban por la puerta grande en la siguiente ronda.

El equipo valenciano celebra la victoria ante su afición / Germán Caballero

Una victoria muy trabajada

Los de Emanuele Zanini se apuntaron el primer y segundo set por un resultado de 25-21 sorprendiendo al equipo húngaro, que posee veinte títulos de Liga y ha participado en la máxima competición europea de voleibol, la Liga de Campeones. El partido arrancó con esa calma tensa característica de la eliminatoria. Con todo en juego, los nervios iban de un lado a otro de la red con puntos cortos. Javi Monfort ponía el primero en el marcador para los suyos el marcador se iba alternando sin superioridades hasta el bloqueo de Maxi con el 13-11. La máxima diferencia del set se igualó con una pronta reacción húngara. Pernambuco empezó a dar oxígeno al equipo con varios puntos que solo están al alcance del opuesto. El Conqueridor se iba tres arriba y (17-14) y provocaba el primer tiempo muerto visitante. La pausa no fue suficiente para frenar a un Léleman Conqueridor muy confiado que empezó a encarrilar la primera manga con un 24-20 que se saldó para los locales después de un saque directo y un envío a la red de Grigoriev (25-21). El primer set y el primer paso hacia octavos caía del lado valenciano.

Un segundo set muy apretado

El FINO Kaposvár se ponía por delante con un bloqueo a Pernambuco. Al saque los húngaros no estaban cómodos, a diferencia de lo que ocurrió en la ida. Los valencianos fueron aprovechando la inercia para marcar la distancia de dos puntos que se evaporó en el 15-15. El Léleman no parecía estar sufriendo y cuando llegó el momento decisivo apareció de nuevo su capitán, Javi Monfort. Dos saques directos que ponían en pie a Nou Moles para celebrar lo que estaba por llegar. Juanmi González hacía una defensa sensacional para cerrar él mismo un gran punto que dejaba el set visto para sentencia con idéntico marcador al anterior: 25-21. Segundo paso hacia la clasificación.

Lesión de Luis Serrano

Pero todo no eran buenas noticias, también el Léleman tuvo que vivir el lado amargo del deporte con la lesión de Luis Serrano. El central se quedaba completamente clavado tras una colocación y sus compañeros le ayudaron a salir de pista. Habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

Otro 25-21 para sellar una clasificación histórica

Kayque Calazans entraba para suplir la baja de otro central, que se suma a la de Rubén López y Manu Furtado. El equipo se antepuso de nuevo a otra situación crítica y a manos de Maxi Scarpin y Javier Monfort empezó a marcar de nuevo distancias hasta llevarse el tercer y definitivo set, cómo no, por otro 25-21. Idéntico resultado de nuevo y otro set, esta vez el definitivo, que caía del lado valenciano. Con un 3-0 sentenciaba la clasificación. El Léleman Conqueridor, que empieza el año 2026 de la mejor forma, despidió la histórica jornada celebrándolo en el centro de la pista, como no podía ser menos, ante la ovación de su fiel afición.