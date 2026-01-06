Schareina gana la tercera etapa del Dakar pese a una fuerte caída

El piloto valenciano Tosha Schareina sigue avanzando en su objetivo Dakar 26, consciente del gran nivel de competidores de esta edición, pero también sabiendo de sus muchas ganas, fortalezas y puntos de mejora, tras un nuevo susto que ha tenido hoy, del que se ha repuesto con destreza. Era el momento de apretar los dientes, y así ha sido, lo que le permite estar en los puestos de cabeza y mantener sus opciones a la espera de las muchas etapas complicadas que vendrán.

El valenciano Tosha Schareina (Monster Energy Honda) se impuso este martes en la categoría de motos de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, con lo que se sitúa tercero en la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).

Schareina, segundo el pasado año, logró así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caída junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.

De momento es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan sólo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo esta jornada a 2:17. Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.

Por contra, el también español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (está a 11:06) diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa 'marathon' del miércoles.

Declaraciones de Tosha Schareina

“Hoy era el día, y así los hemos interpretado e intentado. Era una zona que me trae muy buenos recuerdos de la Etapa Prólogo que gané hace dos drakares, y sabía que me encontraba fuerte y preparado para la etapa que nos esperaba. Ha sido duro he tenido una caída, pero eso no me ha impedido seguir a tope. Estoy muy contento por mi gente porque se que confían mucho en mi y era una buena oportunidad para un buen regalo de Reyes. Sigue quedando mucho y con etapas muy difíciles, por lo que hay que tener los pies en el suelo, no dar nada por hecho y seguir con la cabeza fría y aprovechando cada oportunidad que se presente, cometiendo el mínimo de errores posible".