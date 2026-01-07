CALENDARIO
Este es el calendario del Proyecto FER 2026
Valencia albergará dos citas importantes de atletismo como son el Gran Premio de atletismo Ciudad de Valencia y el Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta en Valencia
FTA
Mundiales, Europeos y Nacionales acapararán la atención de los aficionados al deporte.
Enero
10-11 de enero: Campeonato de España de ómnium y madison
10 de enero: Campeonato del mundo de cross en Florida
18-22 de enero: Campeonato del Mundo Sub-21 de vela clase ILCA 6 en Lanzarote
31 enero: Campeonato de España Júnior de judo
31 de enero: Gran Premio de atletismo Ciudad de Valencia
31 enero-1 febrero: Serie Mundial de rugby 7 en Singapur
Febrero
1-5 de febrero: Campeonato de Europa de ciclismo en pista en Turquía
6 de febrero: Mitin de atletismo en Madrid
6-8 de febrero: Grand Slam de judo en París
7-8 de febrero: Serie Mundial de rugby 7 en Australia
7-8 de febrero: Campeonato de España Sub-23 de atletismo en pista cubierta
13-15 de febrero: Campeonato de España Júnior de natación por Federaciones autonómicas
19 de febrero: Mitin de atletismo en Lievin, Francia
27-28 de febrero: Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos
27 febrero-1 de marzo: Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta en Valencia
27 febrero-1 de marzo: Grand Slam de judo en Uzbekistán
Marzo
6-8 de marzo: Copa del Mundo de ciclismo pista en Australia
7-8 de marzo: Serie Mundial de rugby 7 en Vancouver, Canadá
8 de marzo: Campeonato de España de marcha atlética en ruta en medio maratón
11-15 de marzo: Campeonato de España Absoluto y Júnior de invierno de natación
13-15 de marzo: Champions Cup de baloncesto 3×3 en Tailandia
14-15 de marzo: Copa de Europa de lanzamientos de atletismo en Chipre
14-15 de marzo: Serie Mundial de rugby 7 en Estados Unidos
14-15 de marzo: Campeonato de España Sub-18 de atletismo en pista cubierta en Antequera
20-22 de marzo: Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta en Polonia
20-22 de marzo: Grand Slam de judo en Georgia
21-22 de marzo: Campeonato de España Sub-20 de atletismo en pista cubierta
27-28 de marzo: Serie Mundial de triatlón en Abu Dabi (1 de 10)
27-28 de marzo: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Egipto
27-29 de marzo: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Sofía
29 de marzo-4 de abril: Trofeo Princesa Sofía de vela en Mallorca
Abril
2-5 de abril: Campeonato de España Júnior de ciclismo en pista en Madrid
11-12 de abril: Campeonato del Mundo de marcha atlética en ruta por equipos en Brasil
10-12 de abril: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Uzbekistán
16-19 de abril: Campeonato de Europa de judo en Georgia
17-19 de abril: Copa del Mundo de ciclismo pista en Hong Kong
17-19 de abril: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Bakú
17-19 de abril: Primera ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Hong Kong (1 de 3 Series Finales)
22-27 abril: Campeonato de España de vela clase ILCA 6 en Melilla
24-25 de abril: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Ibiza
24-26 de abril: Copa del Mundo de ciclismo en pista en Malasia
24-26 de abril: Campeonato de España de natación en aguas abiertas en Ibiza
25-26 de abril: Serie Mundial de triatlón en Samarkand, Uzbekistán (2 de 10)
Mayo
1-2 de mayo: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Italia
8 de mayo: Diamond League de atletismo en Doha
8-10 de mayo: Grand Slam de judo en Kazajistán
8-10 de mayo: Copa del Mundo de piragüismo en Hungría
8-10 de mayo: Campeonato del Mundo de vela clase 49er en Francia
15-23 de mayo: Campeonato de Europa de vela clase ILCA 6 e ILCA 7 en Croacia
16 de mayo: Diamond League de atletismo en Shanghái
16-17 de mayo: Serie Mundial de triatlón en Yokohama (3 de 10)
15-17 de mayo: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Portugal
17-23 de mayo: Campeonato de Europa de vela clase iQFoil en Portugal
27-31 de mayo: Campeonato de Europa de gimnasia rítmica en Bulgaria
29-31 de mayo: Segunda ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Valladolid (2 de 3 Series Finales)
Junio
2-7 de junio: Campeonato del Mundo de baloncesto 3×3 en Polonia
4 de junio: Diamond League de atletismo en Roma
4-7 de junio: Campeonato de Europa de taekwondo en Bulgaria
5-6 de junio: Serie Mundial de triatlón en Alghero, Cerdeña (4 de 10)
5-7 de junio: Tercera ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Burdeos (3 de 3 Series Finales)
7 de junio: Diamond League de atletismo en Estocolmo
7-12 de junio: Campeonato de Europa de vela clase 49er en Alemania
10 de junio: Diamond League de atletismo en Oslo
10-14 de junio: Campeonato de Europa de piragüismo en Portugal
13-14 de junio: Campeonato de Europa de triatlón distancia olímpica en Tarragona
20-21 de junio: Serie Mundial de triatlón en Quiberon, Francia (5 de 10)
20-21 de junio: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Setubal
24-28 de junio: Campeonato de España Absoluto de natación Trials
26 de junio: Diamond League de atletismo en París
26-28 de junio: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Rumanía
Julio
1-5 de julio: Campeonato del Mundo Sub-23 de piragüismo en Canadá
4-5 de julio: Campeonato de España Sub-18 de atletismo
7-12 de julio: Campeonato de Europa Júnior y Sub-23 de ciclismo en pista en Alemania
7-12 de julio: Campeonato de Europa Júnior de natación en Alemania
10-12 de julio: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Milán
11-12 de julio: Campeonato de España Sub-23 de atletismo
11-12 de julio: Serie Mundial de triatlón en Hamburgo (6 de 10)
16-19 de julio: Campeonato de Europa Sub-18 de atletismo en Italia
18-19 de julio: Campeonato de España Sub-20 de atletismo
23-26 de julio: Campeonato de España Júnior de verano de natación
23-26 de julio: Campeonato de Europa Sub-23 de piragüismo en Hungría
24-26 de julio: Campeonato de España de atletismo en Málaga
25-26 de julio: Serie Mundial de triatlón en Londres (7 de 10)
Agosto
1-16 de agosto: Campeonato de Europa de natación en París
4-9 de agosto: Campeonato del Mundo Sub-20 de atletismo en Estados Unidos
4-9 de agosto: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 4 en Dinamarca
10-16 de agosto: Campeonato de Europa de atletismo en Birmingham
12-16 de agosto: Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica en Alemania
12-16 de agosto: Campeonato de Europa de vóley playa en Polonia
13-23 de agosto: Campeonato de Europa de gimnasia artística en Zagreb
19-23 de agosto: Campeonato del Mundo Júnior de ciclismo en pista en Bélgica
21 de agosto: Diamond League de atletismo en Lausana
21 agosto-3 septiembre: Juegos Mediterráneos en Italia
24-30 de agosto: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 7 en Irlanda
26-30 de agosto: Campeonato del Mundo de piragüismo en Polonia
27 de agosto: Diamond League de atletismo en Zúrich
29-30 de agosto: Serie Mundial de triatlón en Weihai, China (8 de 10)
Septiembre
3-6 de septiembre: Campeonato de Europa Júnior de judo en Montenegro
4-5 de septiembre: Final de la Diamond League de atletismo en Bruselas
4-6 de septiembre: Campeonato de España de ciclismo en pista en Madrid
4-7 de septiembre: Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en ruta en Estados Unidos
5-12 de septiembre: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 6 en Irlanda
7-12 de septiembre: Campeonato del Mundo de vela clase iQFoil en Reino Unido
11-13 de septiembre: Grand Slam de judo en Hungría
11-13 de septiembre: Campeonato de Europa de baloncesto 3×3
12-13 de septiembre: Serie Mundial de triatlón en República checa Cerdeña (9 de 10)
20-27 de septiembre: Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta en Canadá
25-27 de septiembre: Gran final de las Series Mundiales de triatlón en Pontevedra (10 de 10)
Octubre
3-7 de octubre: Campeonato de Europa de ciclismo en ruta en Eslovenia
4-11 de octubre: Campeonato del Mundo de judo en Bakú
6-12 de octubre: Campeonato de Europa de tiro olímpico en Atenas
14-18 de octubre: Campeonato del Mundo de ciclismo en pista en Shanghái
16-18 de octubre: Grand Slam de judo en Abu Dabi
17-25 de octubre: Campeonato del Mundo de gimnasia artística en Países Bajos
18-21 de octubre: Campeonato del Mundo de beach sprint en China
Noviembre
1-15 de noviembre: Campeonato del Mundo de tiro olímpico en Doha
Diciembre
1-6 de diciembre: Campeonato del Mundo de piscina corta en Pekín
3-20 de diciembre: Campeonato del Mundo femenino de balonmano en Polonia, Rumanía, Eslovaquia y República checa
5-7 de diciembre: Grand Slam de judo en Tokio
