Este es el calendario del Proyecto FER 2026

Mundiales, Europeos y Nacionales acapararán la atención de los aficionados al deporte.

Enero

10-11 de enero: Campeonato de España de ómnium y madison

10 de enero: Campeonato del mundo de cross en Florida

18-22 de enero: Campeonato del Mundo Sub-21 de vela clase ILCA 6 en Lanzarote

31 enero: Campeonato de España Júnior de judo

31 de enero: Gran Premio de atletismo Ciudad de Valencia

31 enero-1 febrero: Serie Mundial de rugby 7 en Singapur

Febrero

1-5 de febrero: Campeonato de Europa de ciclismo en pista en Turquía

6 de febrero: Mitin de atletismo en Madrid

6-8 de febrero: Grand Slam de judo en París

7-8 de febrero: Serie Mundial de rugby 7 en Australia

7-8 de febrero: Campeonato de España Sub-23 de atletismo en pista cubierta

13-15 de febrero: Campeonato de España Júnior de natación por Federaciones autonómicas

19 de febrero: Mitin de atletismo en Lievin, Francia

27-28 de febrero: Campeonato de España de invierno de lanzamientos largos

27 febrero-1 de marzo: Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta en Valencia

27 febrero-1 de marzo: Grand Slam de judo en Uzbekistán

Marzo

6-8 de marzo: Copa del Mundo de ciclismo pista en Australia

7-8 de marzo: Serie Mundial de rugby 7 en Vancouver, Canadá

8 de marzo: Campeonato de España de marcha atlética en ruta en medio maratón

11-15 de marzo: Campeonato de España Absoluto y Júnior de invierno de natación

13-15 de marzo: Champions Cup de baloncesto 3×3 en Tailandia

14-15 de marzo: Copa de Europa de lanzamientos de atletismo en Chipre

14-15 de marzo: Serie Mundial de rugby 7 en Estados Unidos

14-15 de marzo: Campeonato de España Sub-18 de atletismo en pista cubierta en Antequera

20-22 de marzo: Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta en Polonia

20-22 de marzo: Grand Slam de judo en Georgia

21-22 de marzo: Campeonato de España Sub-20 de atletismo en pista cubierta

27-28 de marzo: Serie Mundial de triatlón en Abu Dabi (1 de 10)

27-28 de marzo: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Egipto

27-29 de marzo: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Sofía

29 de marzo-4 de abril: Trofeo Princesa Sofía de vela en Mallorca

Abril

2-5 de abril: Campeonato de España Júnior de ciclismo en pista en Madrid

11-12 de abril: Campeonato del Mundo de marcha atlética en ruta por equipos en Brasil

10-12 de abril: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Uzbekistán

16-19 de abril: Campeonato de Europa de judo en Georgia

17-19 de abril: Copa del Mundo de ciclismo pista en Hong Kong

17-19 de abril: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Bakú

17-19 de abril: Primera ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Hong Kong (1 de 3 Series Finales)

22-27 abril: Campeonato de España de vela clase ILCA 6 en Melilla

24-25 de abril: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Ibiza

24-26 de abril: Copa del Mundo de ciclismo en pista en Malasia

24-26 de abril: Campeonato de España de natación en aguas abiertas en Ibiza

25-26 de abril: Serie Mundial de triatlón en Samarkand, Uzbekistán (2 de 10)

Mayo

1-2 de mayo: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Italia

8 de mayo: Diamond League de atletismo en Doha

8-10 de mayo: Grand Slam de judo en Kazajistán

8-10 de mayo: Copa del Mundo de piragüismo en Hungría

8-10 de mayo: Campeonato del Mundo de vela clase 49er en Francia

15-23 de mayo: Campeonato de Europa de vela clase ILCA 6 e ILCA 7 en Croacia

16 de mayo: Diamond League de atletismo en Shanghái

16-17 de mayo: Serie Mundial de triatlón en Yokohama (3 de 10)

15-17 de mayo: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Portugal

17-23 de mayo: Campeonato de Europa de vela clase iQFoil en Portugal

27-31 de mayo: Campeonato de Europa de gimnasia rítmica en Bulgaria

29-31 de mayo: Segunda ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Valladolid (2 de 3 Series Finales)

Junio

2-7 de junio: Campeonato del Mundo de baloncesto 3×3 en Polonia

4 de junio: Diamond League de atletismo en Roma

4-7 de junio: Campeonato de Europa de taekwondo en Bulgaria

5-6 de junio: Serie Mundial de triatlón en Alghero, Cerdeña (4 de 10)

5-7 de junio: Tercera ronda de la fase final de las Series Mundiales de rugby 7 en Burdeos (3 de 3 Series Finales)

7 de junio: Diamond League de atletismo en Estocolmo

7-12 de junio: Campeonato de Europa de vela clase 49er en Alemania

10 de junio: Diamond League de atletismo en Oslo

10-14 de junio: Campeonato de Europa de piragüismo en Portugal

13-14 de junio: Campeonato de Europa de triatlón distancia olímpica en Tarragona

20-21 de junio: Serie Mundial de triatlón en Quiberon, Francia (5 de 10)

20-21 de junio: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Setubal

24-28 de junio: Campeonato de España Absoluto de natación Trials

26 de junio: Diamond League de atletismo en París

26-28 de junio: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Rumanía

Julio

1-5 de julio: Campeonato del Mundo Sub-23 de piragüismo en Canadá

4-5 de julio: Campeonato de España Sub-18 de atletismo

7-12 de julio: Campeonato de Europa Júnior y Sub-23 de ciclismo en pista en Alemania

7-12 de julio: Campeonato de Europa Júnior de natación en Alemania

10-12 de julio: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Milán

11-12 de julio: Campeonato de España Sub-23 de atletismo

11-12 de julio: Serie Mundial de triatlón en Hamburgo (6 de 10)

16-19 de julio: Campeonato de Europa Sub-18 de atletismo en Italia

18-19 de julio: Campeonato de España Sub-20 de atletismo

23-26 de julio: Campeonato de España Júnior de verano de natación

23-26 de julio: Campeonato de Europa Sub-23 de piragüismo en Hungría

24-26 de julio: Campeonato de España de atletismo en Málaga

25-26 de julio: Serie Mundial de triatlón en Londres (7 de 10)

Agosto

1-16 de agosto: Campeonato de Europa de natación en París

4-9 de agosto: Campeonato del Mundo Sub-20 de atletismo en Estados Unidos

4-9 de agosto: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 4 en Dinamarca

10-16 de agosto: Campeonato de Europa de atletismo en Birmingham

12-16 de agosto: Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica en Alemania

12-16 de agosto: Campeonato de Europa de vóley playa en Polonia

13-23 de agosto: Campeonato de Europa de gimnasia artística en Zagreb

19-23 de agosto: Campeonato del Mundo Júnior de ciclismo en pista en Bélgica

21 de agosto: Diamond League de atletismo en Lausana

21 agosto-3 septiembre: Juegos Mediterráneos en Italia

24-30 de agosto: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 7 en Irlanda

26-30 de agosto: Campeonato del Mundo de piragüismo en Polonia

27 de agosto: Diamond League de atletismo en Zúrich

29-30 de agosto: Serie Mundial de triatlón en Weihai, China (8 de 10)

Septiembre

3-6 de septiembre: Campeonato de Europa Júnior de judo en Montenegro

4-5 de septiembre: Final de la Diamond League de atletismo en Bruselas

4-6 de septiembre: Campeonato de España de ciclismo en pista en Madrid

4-7 de septiembre: Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en ruta en Estados Unidos

5-12 de septiembre: Campeonato del Mundo de vela clase ILCA 6 en Irlanda

7-12 de septiembre: Campeonato del Mundo de vela clase iQFoil en Reino Unido

11-13 de septiembre: Grand Slam de judo en Hungría

11-13 de septiembre: Campeonato de Europa de baloncesto 3×3

12-13 de septiembre: Serie Mundial de triatlón en República checa Cerdeña (9 de 10)

20-27 de septiembre: Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta en Canadá

25-27 de septiembre: Gran final de las Series Mundiales de triatlón en Pontevedra (10 de 10)

Octubre

3-7 de octubre: Campeonato de Europa de ciclismo en ruta en Eslovenia

4-11 de octubre: Campeonato del Mundo de judo en Bakú

6-12 de octubre: Campeonato de Europa de tiro olímpico en Atenas

14-18 de octubre: Campeonato del Mundo de ciclismo en pista en Shanghái

16-18 de octubre: Grand Slam de judo en Abu Dabi

17-25 de octubre: Campeonato del Mundo de gimnasia artística en Países Bajos

18-21 de octubre: Campeonato del Mundo de beach sprint en China

Noviembre

1-15 de noviembre: Campeonato del Mundo de tiro olímpico en Doha

Diciembre

1-6 de diciembre: Campeonato del Mundo de piscina corta en Pekín

3-20 de diciembre: Campeonato del Mundo femenino de balonmano en Polonia, Rumanía, Eslovaquia y República checa

5-7 de diciembre: Grand Slam de judo en Tokio