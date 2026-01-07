Les Supercopes posen el fermall a les competicions de clubs del 2025
Ja coneixem els campions i campiones en les modalitats de frontó, escala i corda, llargues, raspall i galotxa
Acaba l’exercici 2025 i amb el tancament, tenim els enfrontaments dels millors equips de cada modalitat dins del món dels clubs. Ja coneixem els guanyadors després de la disputa de les finals en totes les modalitats: escala i corda, raspall, frontó, llargues i galotxa.
La Supercopa de frontó es va disputar el passat 19 de desembre al frontó José Ventura Salvador d’Almussafes tant en categoria masculina com en la femenina. En categoria masculina, Bvalve El Puig es va imposar al Racó de la Pobla per un marcador de 41 a 35.
En la categoria Femenina, Justo Ballester Meliana va vèncer a Disid Alfara del Patriarca per un tanteig de 41 a 28. Les melianeres van jugar una gran partida i revaliden el títol.
Pel que fa a la Supercopa de llargues, que es va disputar el dia 20 de desembre al carrer Ángel Mira Cremades de Tibi, CPV La Rectoria és el nou campió. Els de Sanet i Els Negrals van guanyar al CPV Sella per un marcador de 10 a 4 i confirmen el seu gran any.
Ja el dia 21 de desembre va ser el torn de la Supercopa d’escala i corda. La gran final es va celebrar al trinquet d’Algímia d’Alfara ja que els dos equips finalistes eren el CPV La Baronia A i el CPV La Baronia B. L’equip B dels alfarers va resultar el campió després de superar en l’últim joc al CPV La Baronia A (60-55).
Les finals de la Supercopa de raspall en categoria masculina i femenina, se van celebrar al trinquet de la Llosa de Ranes el passat 27 de desembre. Les partides van donar com a guanyadors a Bicoroliva Bicorp A, que va vèncer al CPV Gavarda per 25 a 10, en categoria masculina, i a Tapizados Calse Moixent Forn Llandete A, que va derrotar al CPV Baix Girona A per 25 a 15, en categoria femenina.
La Supercopa de galotxa tanca les competicions del 2025
La Supercopa de galotxa de 2025 per fi es va poder disputar aquest diumenge, 4 de gener. Tot i que estava programada per a celebrar-se al carrer ‘José Soldado’ de Godelleta, la pluja va traslladar les finals al carrer de Borbotó, on se van jugar de vesprada. CPV Bonrepòs i Mirambell i CPV Massamagrell són els campions de 2025 en categoria Femenina i Juvenil, respectivament.
La primera final en disputar-se va ser la de la categoria Femenina. Va ser una final molt igualada. Al principi, el CPV Bonrepòs i Mirambell va predre un avantatge de dos jocs que va ser definitiu perquè la partida va ser molt competida en tot moment. Les bonreposines, amb Luna, Clara i Ana Belén, va fer una partida molt seriosa i es va emportar el títol davant Meliana per un marcador de 70 a 55.
La segona final, la de la categoria Juvenil, va veure com el CPV Meliana tornava a caure. En aquest cas, va ser a mans del CPV Massamagrell, que va realitzar una gran partida des de l'inici, on va aconseguir ficar-se amb 45 a 20. Els melianers va lluitar per a col·locar-se 45 a 30 i van tindre val per ficar-se a dos jocs, però no van poder aprofitar l'oportunitat. Els massamagrellencs, amb David, Germán, Jaume Durà i Jaume Argente, conquereixen l'últim títol de la temporada 2025.
