El 10K Valencia va a por los récords de España y Europa femeninos

Llega la primera gran cita del año en Valencia, Ciudad del Running: el 10K Valencia ibercaja by Kiprun abre el calendario a lo grande este domingo 11 de enero. La prueba puede presumir ya de haber batido el primer récord antes de que se dé la salida: el récord de participación que alcanza los 16.000, la más alta en los 18 años de historia de la prueba. A esto se suma que nunca antes se habían agotado los dorsales con tanta rapidez: la prueba hace ya semanas que colgó el cartel de 'Sold out'.

El Edificio Veles e Vents que este año acoge la Feria de la Carrera, ha acogido este jueves la presentación oficial de la prueba en un acto que contó con la presencia de la Concejala de Deportes de València, Rocío Gil; el director de Carrera, Álex Aparicio y José Gil, director provincial de Valencia de Ibercaja, Entidad patrocinadora principal.

Rocío Gil, Álex Aparicio y José Gil, en la presentación / JM López / JM LOPEZ

Quiere completar la colección de récords

El 10K Valencia, que ha sido elegido los últimos 5 años como el mejor 10K de España, puede presumir también de ser el 10K más rápido del mundo ya que ostenta los dos Récords del Mundo, masculino y femenino, además del Récord de Europa y de España masculinos y en esta edición, con 120 atletas World Elite y cerca de 300 Sub Élite, buscará los récords pendientes: los récords de España y Europa femeninos. Para ello, Álex Aparicio destacó que apuestan por Marta García para batir la plusmarca española y por la escocesa Eilish McColgan para batir el récord continental: "Marta García es la atleta que ahora mismo está más capacitada para batir el récord de España". Aunque el objetivo está centrado en la carrera femenina este año, Álex Aparicio no descarta más sorpresas: "por supuesto, nunca se sabe, siempre pueden caer además otros récords de los que ya tenemos". Entre ellos, el récord de España masculino al que podrían aspirar tanto Jesús Ramos como Chiki Pérez.

La prueba, que arrancará a las 9:30 horas desde la Alameda contará con 16 salidas, lo que supone también un récord: "el objetivo es que todo el mundo pueda correr a su ritmo sin problemas desde el principio" y por tanto las oleadas se prolongarán hasta las 10:05 horas: "habrá 35 minutos de salidas".

Novedades en el circuito

Una de las novedades de esta edición del 10K Valencia es que, “por motivos de montaje y de perjudicar lo menos posible tanto el tráfico como las rutas de la EMT, la zona de salida y meta en el Paseo de la Alameda se ha desplazado unos metros hacia el Puente de las Flores. Esta circunstancia ha hecho que el circuito más rápido del mundo sufra una ligeras modificaciones en alguno de sus tramos y se haya tenido que volver a homologar”, ha explicado Álex Aparicio.

El 10K Valencia volverá a contar con el 5K #Vamos paralelo que este año también bate su récord de participación: "ampliamos los dorsales de 1.500 a 2000 y también los hemos agotado". Como novedad, además y para potenciar el 5k, la prueba tendrá la misma salida y meta que el 10K, aunque comenzará antes, a las 8:15 horas.

Además, este año algunos de los servicios como el Guardarropa, la grabación de medallas, los aparcamientos para bicis y patinetes o la Carpa Femenina, se han trasladado al Jardín del Turia para mayor comodidad.

La presentación reunió también representantes de las marcas colaboradoras y patrocinadoras del evento, así como de los clubes de running valencianos más representativos, Chimo Bayo, encargado de amenizar la salida cada año con su famoso ¡Hu-Ha! o el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, entidad solidaria, Tomás Trénor, que recogió el cheque simbólico con las aportaciones de los participantes a través de las inscripciones.

Organizadores y patrocinadores durante la presentación / JM LOPEZ

Aumento de la participación femenina

Por su parte, la concejala de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha señalado que los datos de participación respaldan “la capacidad de organización de nuestra ciudad y el saber hacer de nuestro tejido deportivo”. “Para Valencia es un orgullo dar la bienvenida a 2026 con este tradicional 10K, donde el running local, nacional e internacional se reencuentra para dar, unidos, la primera zancada en un calendario repleto de pruebas”, ha celebrado la edil.

Asimismo, ha destacado que no es solo “que cada año más corredores quieran venir a Valencia a participar en este 10K, es que cada vez hay más adeptos a este deporte y, sobre todo, cada vez hay más mujeres que lo practican y se animan a competir”. “Se afianza el 35% de mujeres inscritas, igualando el dato récord de la pasada edición”, ha señalado Rocío Gil, quien ha añadido que en el 5K “este porcentaje alcanza el 59%”.

Otro dato significativo es que la prueba reunirá a 3.000 corredores llegados desde el extranjero: "un dato muy significativo ya que un 10k no es una distancia por la que se suela viajar", resaltó Álex Aparicio. "Además el número de corredores entre extranjeros y de otras comunidades de España supera ya a los participantes de la Comunitat Valenciana".

10K Kids

El día previo a las dos carreras, 800 jóvenes corredores, desde los 0 hasta los 16 años, disfrutarán de la fiesta del fin de semana uniéndose al 10Kids Valencia Quirónsalud. Las carreras infantiles se celebrarán el sábado previo, día 10 de enero, a partir de las 11:00 horas en las Pistas de Atletismo del Estadi del Túria. "También en las carreras infantiles hemos agotado los dorsales", resaltaba Álex Aparicio.

Feria de Carrera

Otra novedad esta edición es la ubicación de la Feria de Carrera que se celebra en el edificio Veles e Vents de la Marina de València. La Feria ha abierto sus puertas este jueves 8 y estará en funcionamiento durante todo el viernes y sábado para que los participantes recojan sus dorsales y bolsa de Carrera.