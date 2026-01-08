Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - AS Monaco, jueves 8 de enero de 2026 a las 20:30 horas en el Roig Arena.

Liga ACB: Valencia Basket - Unicaja de Málaga, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:30 horas en el Roig Arena.

Primera FEB: HLA Alicante - Leyma Coruña, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:15 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Segunda FEB: CB Getafe - Proinbeni UPB Gandia, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Amics Castelló - Ciudad Molina Basket, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló; OCA Global CB Salou - Maderas Sorlí Benicarló, domingo 11 de enero de 2026 a las 17:30 horas; CBZ - Club Esportiu Bàsquet Llíria, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas.

Tercera FEB: Grupo EA, Bauhaus Godella - Socage Jovens L'Eliana, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:15 horas; Fundació Caixa Rural Vila-real - BC Peñíscola, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Amics Castelló B - CB Jovens Almàssera, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:45 horas; Cemalu Aldaia - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Topsurface NB Paterna - The Fitzgerald el Pilar, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas; CB Morvedre - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:30 horas; Picken Claret - CB Puerto Sagunto, domingo 11 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Grupo EB: Lucentum Alicante - ESET Ontinet, jueves 8 de enero de 2026 a las 19:00 horas; Maristas Valencia - CMG Hidráulica NB Torrent, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:15 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - CBI Elche, domingo 11 de enero de 2026 a las 17:30 horas; CA Montemar - Velabasket CB Suecia, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas; Rigalli alginet - Servigroup Benidorm, domingo 11 de enero de 2026 a las 18:00 horas; CB Estudiantes Cartagena - Decprocon Carolinas, domingo 11 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood): Se reanuda la competición.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Perfumerías Avenida de Salamanca, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Liga Femenina Challenge: C.B. Santfeliuenc - La Cordà NB Paterna, sábado 10 de enero de 2026 a las 18:15 horas; Azulmarino Mallorca Palma - Fustecma Amics Castelló, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Liga Femenina 2: Spar Gran Canaria - CB Claret Benimaclet, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood): Se reanuda la competición.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paraliza por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su calendario en el Campeonato de Europa 2026 .

El Horneo EÓN Alicante regresa este jueves a los entrenamientos, tras las vacaciones de Navidad, con una doble sesión de trabajo para comenzar a preparar la segunda vuelta de la competición. El club alicantino reinicia la actividad pendiente de cubrir alguna de las tres bajas que ha sufrido en su plantilla durante el último mes tras la salida de Javi Rodríguez, el portero suizo Flavio Wick y el joven extremo Yanis Ramírez.

El Horneo EÓN Alicante, noveno clasificado y a cuatro puntos de la zona de descenso, regresará a la competición el próximo 11 de febrero con la visita al Barça.

Liga Guerreras Iberdrola: Vuelve la competición después de tres semanas de parón. Atticgo Elche - Grafometal Sporting La Rioja, sábado 10 de enero de 2026 a las 20:00 horas y duelo auytonómico entre CBM Morvedre - Elda Prestigio, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Polideportivo René Marigil.

Duelo autonómico Publicación de Facebook sobre el duelo autonómico.

División de Honor Oro Femenina: Lobas Global ATAC Oviedo - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 10 de enero de 2026 a las 20:00 horas.

División de Honor Plata Masculina: No hay competición hasta el fin de semana del 17 y 18 de enero.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: MGC Mutua Handbol Ribes - BM Marni Rosval, sábado 10 de enero de 2026 a las 16:30 horas; Club Almassora Balonmano - Handbol Sant Joan Despí A, sábado 10 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal La Garrofera; Handbol Sant Quirze - Handbol Onda, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:30 horas.

Primera División masculina, Grupo E: Consulta los horarios de la 16ª jornada.

Rugby

División de Honor: Vuelve la competiciónde Liga, con la séptima jornada, tras la disputa de la primera fase de la Copa del Rey.

UE Santboiana - Huesitos La Vila RC, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:00 horas, televisado por Movistar Plus.

El conjunto que entrena Falu Quirelli retoma la competición liguera tras el largo paréntesis con la intención de seguir el mismo camino con el que finalizó 2025. El equipo es tercero de la División de Honor y clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. El Huesitos no se fía de su rival pese a que ocupa la última posición de la tabla con tan solo seis puntos, por lo que ha entrenado con intensidad durante el periodo vacacional con la idea de seguir mejorando en un inicio de año de gran exigencia. Además, el técnico ha recuperado jugadores que arrastraban molestias físicas.

El conjunto vilero es consciente de que ahora vienen los meses más trascendentales de la temporada con el objetivo de acabar lo más arriba posible en la División de Honor y de conseguir el pase a la final de la NTT Data Copa del Rey.

División de Honor Élite Masculina: Derbi en la octava jornada de Liga entre el Valencia RC y FibraValencia Les Abelles, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

División de Honor B Masculina, Grupo B: En esta décima jornada, Club Natació Poble Nou - CAU Rugby Valencia, sábado 10 de enero a las 16:00 horas.

División de Honor B Femenina: Finalizada la primera fase, la competición vuelve con el Turia - Barcelona Universitari Club aún sin fecha en el arranque de la segunda vuelta.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm - Bus Leader San Roque, sábado 10 de enero a las 17:00 horas en Palau L'Illa de Benidorm ; Léleman Conqueridor Valencia - Instercap Asisa Tarragona SPSP, sábado 10 de enero a las 19:00 horas en el Pabellón Nou Moles.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero. Este fin de semana se disputa la Copa Princesa en Pinto (Madrid) desde el 9 al 11 de enero de 2026, competición en la que participarán los dos mejores de cada grupo en la primera vuelta de la liga regular, una competición en la que finalmente estarán el CV San Sadurniño de Galicia, Textil Santanderina, Futbol Club Barcelona, Mayurga Mallorca, Arona de Canarias y Grupo Egido Pinto (Madrid) en busca del título de Copa 2026.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

Grupo C: La competición vuelve el fin de semana del 17 y 18 de enero.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva - AD Voleibol Rivas, sábado 10 de enero a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva.

Recordamos que los tres primeros clasificados de cada grupo en la primera fase disputarán la segunda fase en formato de liga regular ida y vuelta: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales, se jugarán en diez jornadas dos puestos en la fase de ascenso a la competición superior. El conjunto setabense trabaja con la idea esencial de realizar un digno papel, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - Reus Deportiu Brasilia, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Liga OK Plata Sur: DIGITTECNIC CPV Capital del Vi - Sporting alcoi Eurum, sábado 10 de enero a las 18:00 horas.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Marineda Hockey, sábado 10 de enero a las 20:15 horas en Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig - Club Patinaje Coslada, sábado 10 de enero a las 18:00 horas en Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig; PAS Alcoi - CD Colegio Alameda de Osuna, sábado 10 de enero a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Fútbol sala

Primera División: Quesos El Hidalgo Manzanares - Servigroup Peñíscola FS, sábado 10 de enero a las 18:00 horas; Family Cash Alzira FS - Jimbee Cartagena Costa Cálida, sábado 10 de enero a las 20:00 horas en el Palau d'Esports de Alzira.

Segunda División: Unión África Ceutí - Levante UD FS, domingo 11 de enero de 2026 a las 12:30 horas.

Publicación de Facebook

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - Futsal Cartonajes Pans Mataró, sábado 10 de enero a las 16:00 horas en el ID Chencho;

Segunda División B: Grupo 2, Acontebro Tauste FS - FS Picassent, sábado 10 de enero a las 17:30 horas.

Grupo 3, Nunsys El Pilar - Montesión CFS, sábado 10 de enero a las 13:30 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar; Colegio Santo Ángel Baixsud de Castelldefels A - Ye Faky FS, sábado 10 de enero a las 16:00 horas; Futsal Ibi Jypal Hogar - Covisa Manresa, sábado 10 de enero a las 17:00 horas en el Pabellón Rubén Plaza; Les Corts EF A - CFS Bisontes de Castellón, sábado 10 de enero a las 17:30 horas

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - Aurge Energía FS Talavera A, sábado 10 de enero a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La competición sufre un paréntesis hasta enero.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Geodesic Real Canoe N.C. - Waterpolo Turia, sábado 10 de enero a las 15:00 horas.

Primera División Femenina, Grupo A: CD Waterpolo Málaga - Club Waterpolo Elx Manolet, sábado 10 de enero a las 16:00 horas.

Segunda División Masculina, Grupo B: Adbisio Etl Global CN Manresa - Club Waterpolo Elx Selecte, sábado 10 de enero a las 12:00 horas; C.N Ciudad De Alcorcón - Club Nou Godella Nataciónsábado 10 de enero a las 14:30 horas.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València.

Este es el calendario del Proyecto FER 2026.

Atletismo : 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, domingo 11 de enero de 2026 a partir de las 9:30 horas, con varias salidas diferenciadas.

Detalles de la carrera Publicación de Facebook sobre la carrera 10K Valencia.

El 10K Valencia rompe récords de participación y mira a nuevas plusmarcas femeninas.

II Trail La Foguera de Canals, carrera por montaña que se celebra en Canals el domingo 11 de enero de 2026 desde las 08:00 horas. Reglamento y datos de la competición.

Senderos exigentes Publicación de Facebook sobre senderos exigentes.

Campeonato Provincial Sub-16 de P.Combinadas ST - 1ª J JECV / Valencia (Luís Puig). Fecha: 09/01/26. Organiza: C.A.Sprint Moncada

Campeonato Provincial Absoluto por Clubes ST - Delegación de Alicante. Fecha: 10/01/26. Organiza: C.A.Alicante

Campeonato Provincial Sub-14 Equipos ST JECV Alicante / Petrer (Alicante). Fecha: 10/01/26. Organiza: C.A.Petrer Capet

Campeonato Provincial Sub-16-Sub-14 de P.Combinadas JECV Castellón -1ª J / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 10/01/26 / Hora: 9:45 . Organiza: Playas de Castellón

Campeonato Provincial Sub-16 de P.Combinadas ST - 2ª J JECV / Valencia (Luís Puig). Fecha: 10/01/26. Organiza: C.A.Sprint Moncada

Campeonato Provincial Absoluto por Clubes ST - Delegación de Valencia / Valencia (Luís Puig). Fecha: 10/01/26.

Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 10/01/26 / Hora: 16:00. Organiza: Delegación Castellón

Campeonato Provincial Lanzamientos Largos Sub-16 ST JECV Alicante / Alicante. Fecha: 11/01/26. Organiza: C.A.Apol-Ana

Campeonato Provincial Sub-16 y Sub-14 de P.Combinadas JECV Castellón -2ª J / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 11/01/26 / Hora: 10:00. Organiza: Playas de Castellón

Cross Ciutat de Xàtiva / Xàtiva (Valencia). Fecha: 11/01/26, a las 09:30 horas. Organiza: C.A.Xàtiva

Campeonato Autonómico Individual de Campo a Través 2026 / Xàtiva (Valencia). Fecha: 11/01/26. Organiza: C.A.Xàtiva

Campeonato Autonómico Escolar Individual de Campo a Través JECV / Xàtiva (Valencia). Fecha: 11/01/26. Organiza: C.A.Xàtiva

I Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia / Valencia (Luís Puig). Fecha: 11/01/26.

Atletismo/ ciclismo : Duatlón Circuito de Cheste, una prueba que combina carrera y ciclismo en el trazado del Circuit Ricardo Tormo. La cita será el domingo 11 de enero de 2026 a las 09:00 horas.

La primera carrera del año en el Circuit, a pie y en bicicleta por la pista del Gran Premio

Ciclismo : MTB La Pobla de Vallbona - Circuit MTV Valencia, domingo 11 de enero a las 09:00 horas.

XXIX Carrera Ciclista La Purísima-Memorial Antonio Carbonell se disputará se disputará el 10 de enero a partir las 15:00 horas. Se darán 17 vueltas a un circuito hasta completar los 70 kilómetros fijados por el organizador, el Club Ciclista Torrevieja. Los M60 y Féminas harán 40.

Aplazada el pasado 10 de diciembre por las previsiones meteorológicas y la falta de inscripciones seguirá teniendo y meta en la Avenida Dr. Gregorio Marañón, número 52. Se disputará un día antes de la primera etapa de la XL Volta La Marina-Trofeu Ajuntament de Teulada (domingo 11 de enero a las 11:00 horas).

Marcha BTT y Gravel Quematurrones Elda 2026, domingo 11 enero de 2026 desde las 09:00 horas.