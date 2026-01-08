El Léleman Conqueridor recibe al SPSP Tarragona en Nou Moles

La Superliga regresa este sábado 10 de enero al Pabellón de Nou Moles con la duodécima jornada. El Léleman Conqueridor se enfrentará al Instercap Asisa Tarragona SPSP a las 19:00 horas. Un partido en el que los valencianos parten como favoritos en casa ante el colista y en el que esperan consolidar las buenas sensaciones que dejó el último partido ante Unicaja Costa de Almería y la clasificación a octavos de final de la CEV Challenge Cup.

El Léleman tiene una buena oportunidad para seguir sumando en la Superliga / Léleman Conqueridor Valencia

Que siga la racha

El final e inicio de año ha sonreído al conjunto de Zanini. Tres días después de superar con mucha superioridad al Fino Kaposvár, actual líder de la Extraliga húngara, el equipo busca recuperar terreno en la Superliga. La cuesta de enero se adelantó en diciembre y el equipo acabó pagando la exigencia del calendario acumulando múltiples bajas. Manu Furtado, Rubén López, Aharón Gámiz y en el último partido también Luis Serrano. El equipo se ha quedado con un solo central y sin su líbero titular.

El factor local obliga prácticamente al Léleman Conqueridor a ganar este sábado sin dejarse puntos ante el último clasificado. Instercap Asisa Tarragona SPSP llega con la imperiosa necesidad de sumar. Es el único equipo que todavía no ha estrenado su marcador cuando la temporada cruza el ecuador. No ha pasado mucho tiempo desde que ambos conjuntos se vieran las caras en el Pabellón Sant Pere i Sant Pau el pasado 3 de diciembre. Un partido en el que los valencianos se impusieron por 0-3 (21-25/21-25/21-25) liderados por los 19 puntos de Pernambuco. En el equipo catalán, el receptor Denys Gonzalez hizo la contra con 15 anotaciones.

El Léleman Conqueridor cerró el año con victoria agónica ante Unicaja Costa de Almería en un partido para despejar fantasmas tras cuatro derrotas consecutivas (tres de Superliga y una competición europea). El equipo consiguió recuperar la cuarta posición con 18 puntos y busca reengancharse a la parte alta de la clasificación. CV Guaguas y Grupo Herce Soria han demostrado estar en otra liga con 30 y 29 puntos respectivamente. CV Melilla y Conectabalear CV Manacor son los objetivos más a tiro para los valencianos. A tan solo cuatro puntos de diferencia, el objetivo de ser cabeza de serie en los playoff de final de temporada. La zona media está muy ajustada y cualquier error se paga caro. Pamesa Teruel (15pts), Cisneros la Laguna (15pts) y UC3M Voleibol Leganés (13pts) acechan y el Conqueridor no quiere repetir la agonía para materializar la clasificación a la Copa del Rey.

La mirada puesta de reojo en Europa

El Conqueridor ha conocido también su rival para la siguiente ronda de octavos de final de la CEV Challenge Cup. Los valencianos jugarán la ida contra el KS Norwid Częstochowa el próximo 21 de enero a las 19:00 horas en Nou Moles. Mientras que la vuelta se resolverá finalmente el jueves 29 de enero en Polonia.