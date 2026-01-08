Apenas diez días después de comenzar el año, el calendario deportivo de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana (FTCV) levantará el telón de la temporada 2026 con una de sus citas más emblemáticas: el Duatló Circuit Ricardo Tormo de Cheste, prueba inaugural de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026, y que tendrá lugar el domingo 11 de enero.

El circuito valenciano, referente del deporte autonómico, volverá a acoger una competición que se disputará en formato contrarreloj por equipos, una modalidad espectacular que pone en valor la estrategia, la regularidad y el trabajo colectivo de los clubes. En total, cerca de 1.000 duatletas participarán en esta primera jornada, integrados en 169 equipos, compuestos por un mínimo de cuatro y un máximo de seis deportistas.

Casi un millar de duatletas darán la bienvenida a la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste / Roberto Chacon

Una liga cada vez más consolidada

La Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 contará en su arranque con la presencia de 27 equipos masculinos y femeninos en Primera División, mientras que la Segunda División estará formada por 28 clubes. Como gran novedad de esta temporada, la Tercera División, recientemente estrenada, estará integrada por 23 equipos, reflejo del crecimiento y la buena salud del triatlón y el duatlón en la Comunitat Valenciana.

Además, la competición Open, que reúne a segundos equipos de clubes de las tres divisiones, equipos mixtos y deportistas no federados, contará con una destacada participación de 91 equipos, convirtiéndose en una de las pruebas con mayor volumen de participantes del calendario autonómico.

Horarios de competición

La jornada deportiva comenzará a las 9:30 horas con la salida de los equipos de la categoría Open. A partir de las 12:00 horas, será el turno de los clubes que compiten en la Lliga de Clubs Caixa Popular, con los mejores clasificados de la temporada 2025 encargados de cerrar la competición. La entrega de premios está prevista aproximadamente a las 14:45 horas.

Calendario Lliga de Clubs Caixa Popular 2026

Tras la cita inaugural en Cheste, la Lliga de Clubs Caixa Popular recorrerá ocho sedes más a lo largo de la temporada para coronar a los campeones de Primera, Segunda y Tercera División.

Las sedes confirmadas para la edición 2026 son:

• 11 de enero – Duatló Circuit Ricardo Tormo (Cheste) – Contrarreloj por equipos

• 25 de enero – VI Duatlón Villa de Rojales – 1ª y 3ª División

• 7 de marzo – XIV Duatló Ciutat d’Ontinyent – 2ª y 3ª División

• 12 de abril – Triatlón Ciudad de Gandia – 2ª y 3ª División

• 2 de mayo – Triatló por Relevos de Bétera – Relevos

• 23 de mayo – Triatlón Playas de Orihuela – 1ª y 3ª División

• 6 de septiembre – Triatlón de Sagunto – 1ª, 2ª y 3ª División

• 4 de octubre – Triatlón de Vinaròs – Contrarreloj por equipos

• Duatlón por Relevos – Sede pendiente de confirmación

Compromiso con el deporte y los clubes

Un año más, la Lliga de Clubs Caixa Popular cuenta con el respaldo de Caixa Popular, cooperativa de crédito valenciana que, desde la creación de esta liga autonómica, apoya de forma continuada a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. Este patrocinio refuerza el compromiso con la promoción del deporte, el fortalecimiento del tejido asociativo y la apuesta por los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo y la formación deportiva de los clubes de la Comunitat Valenciana.