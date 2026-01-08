El Servigroup Peñíscola FS se lleva el derbi con remontada ante el Alzira (6-5)

El Servigroup Peñíscola se llevó el derbi autonómico valenciano de Primera División FS tras imponerse por un ajustado 6-5 al Family Cash Alzira en el Juan Vizcarro, en un vibrante encuentro que se decidió en los minutos finales y que recordó al de la primera vuelta. Dos goles consecutivos de Diego Sancho en el ataque de portero-jugador culminaron una remontada épica en un partido completamente abierto y con alternativas para ambos equipos. Tras marcharse al descanso con 3-1, el Alzira fue capaz de darle la vuelta al marcador hasta el 4-5, pero los tres puntos acabaron quedándose en el Baix Maestrat. Juanqui fue el gran protagonista del derbi, firmando un gol y cuatro asistencias.

El conjunto peñiscolano salió mejor al partido y estuvo muy cerca de adelantarse en dos ocasiones claras: primero con un disparo de Agustín Plaza al palo y, poco después, con un remate de Saladié que rozó el poste. El 1-0 llegó en el minuto 8, cuando Plaza culminó una acción iniciada por Juanqui. Apenas un minuto después, el propio Juanqui volvió a aparecer como asistente para que Araya ampliara la ventaja con el 2-0.

El Alzira solicitó tiempo muerto y logró equilibrar el juego. En una acción desafortunada del conjunto local, Pablo García recortó distancias anotando el 2-1 a placer. Sin embargo, el Servigroup Peñíscola reaccionó antes del descanso y, a falta de un minuto, Pablo Muñoz devolvió la renta de dos goles tras una asistencia de Plaza.

El guion cambió tras el paso por vestuarios. El Alzira salió con mayor intensidad y el Peñíscola pareció acusar el desgaste de la reciente Supercopa. Pablo García volvió a ver portería para firmar el 3-2 y, poco después, Cristian Povea puso el empate con un gran disparo a la escuadra. El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta, con errores defensivos y goles constantes. Juanqui volvió a adelantar a los suyos con un remate de cabeza, pero los visitantes reaccionaron con los tantos de Pablo García —completando su hat-trick— y Rubi para colocar el 4-5.

el Peñíscola inicia la segunda vuelta distanciando al Alzira y a la zona de descenso a 12 puntos / SD

Con el marcador en contra y a seis minutos del final, Santi Valladares apostó por el portero-jugador y la decisión resultó decisiva. Diego Sancho anotó dos goles consecutivos, ambos tras sendas asistencias de Juanqui, para completar una actuación estelar del pívot extremeño y darle la vuelta definitiva al marcador. Del 4-5 al 6-5 en apenas un instante. El Alzira también lo intentó con portero-jugador en los últimos compases, pero sin éxito, y los tres puntos se quedaron en el Juan Vizcarro.

Con esta victoria, el Peñíscola inicia la segunda vuelta distanciando al Alzira y a la zona de descenso a 12 puntos. Los peñiscolanos visitarán este sábado al Manzanares, en el último encuentro antes del parón de selecciones, que se prolongará durante un mes hasta mediados de febrero.

Por el Servigroup Peñíscola jugaron:

Gio, Plaza, Pablo Muñoz, Elías y Juanqui (cinco inicial); Sancho, Araya, Matheus, Víctor Pérez, Saladié, Juanico, Cristian y Gus.

Goles:

1-0 Plaza (min. 8), 2-0 Araya (min. 9), 2-1 Pablo García (min. 18), 3-1 Pablo Muñoz (min. 19), 3-2 Pablo García (min. 23), 3-3 Cristian Povea (min. 26), 4-3 Juanqui (min. 30), 4-4 Rubi (min. 31), 4-5 Pablo García (min. 32), 5-5 Diego Sancho (min. 35), 6-5 Diego Sancho (min. 36).