Las Valencia Firebats debutan en la Liga Femenina de Fútbol Americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026 arranca este fin de semana, 10 y 11 de enero, con la disputa de la jornada inaugural. La competición contará esta temporada con la participación de siete equipos, que durante la fase regular se enfrentarán entre sí a una sola vuelta. Esta primera fase constará de siete jornadas y, como principal novedad respecto a ediciones anteriores, no habrá división por conferencias.

Las Firebats van a por todas / LNFA

Siete equipos

Los equipos participantes serán Barberà Rookies, Barcelona Búfals, Cenes de la Vega Valkirias, L’Hospitalet Pioners, Osas Rivas, Valencia Firebats y Zaragoza Hurricanes, con la ausencia destacada de las vigentes campeonas, Black Demons Las Rozas, que no tomarán parte en la competición esta temporada.

Valencia Firebats debuta en casa

La jornada inaugural estará compuesta por tres encuentros, que darán el pistoletazo de salida a un emocionante camino hacia el título. El torneo se abrirá el sábado a las 17:00 horas, con el duelo entre Zaragoza Hurricanes y Cenes de la Vega Valkirias, que se disputará en el Campo de Fútbol Movera (Zaragoza).

Los otros dos partidos de la primera jornada se celebrarán en la matinal del domingo 11 de enero. En Valencia, en el Estadio del Turia – Tramo III, Valencia Firebats recibirán a Osas Rivas a partir de las 12:00 horas.

A la misma hora, 12:00, en las Pistas de Atletismo de Granollers, se disputará el tercer encuentro de la jornada entre Barberà Rookies y Barcelona Búfals.

Una vez finalizada la fase regular, los cuatro primeros clasificados accederán a las semifinales, programadas para el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la competición culminará con la gran final, que se disputará el 9 o 10 de mayo.