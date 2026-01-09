Campeones Mundiales y Olímpicos estuvieron en la apertura de Top Ten Academy La Nucía

El Top Ten Academy La Nucía se estrenó en el Centro de Deportes de Combate con la presencia de 12 campeones mundiales y olímpicos de artes marciales. La prestigiosa marca “Top Ten” de equipaciones y ropa deportiva ha elegido La Nucía como sede de su primera academia internacional, que se ha equipado con las más modernas instalaciones y equipamientos para la práctica de deportes de combate. También se presentó el Sports Hotel, cuyas obras comenzará el próximo mes de abril, complemente perfecto para esta “academia”.

Con la apertura de “Top Ten Academy La Nucía”, este Centro de Deportes de Deportes de Combate de 3.500 m2 se convierte en un referente de tecnificación y alto rendimiento de las artes marciales a nivel mundial, donde vendrán a entrenar selecciones, federaciones, clubs, campeones mundiales y olímpicos de todo el mundo. Como quedó demostrado en su estreno con la presencia de 12 campeones mundiales, destacando el francés Steven Da Costa campeón mundial y oro olímpico en Karate en Tokio 2020, el estadounidense Bailey Murphy, tres veces campeón del mundo de Kick Boxing WAKO o la eslovena Tyra Barada, doble campeona del mundo de Kick Boxing Wako y de Taekwondo ITF. También estuvieron los campeones mundiales españoles de WAKO Kick Boxing 2025 en Abu Dhabi, los valencianos Kevin Koffe, Ángela Talero, Talhaoui Kabil y Yassine Talhaoui y el catalán Jordi Requejo.

“Es el mejor centro de entrenamiento”

“Es impresionante este Top Ten Academy de La Nucía. Es el mejor centro de entrenamiento que he visto, es enorme y perfectamente equipado para poder practicar cualquier disciplina de artes marciales. Lo tienes todo en una misma instalación, servirá tanto para que entrenemos los campeones mundiales actuales como para que se forjen los del futuro” afirmó el karateka francés Steven Da Costa, oro olímpico en Tokio 2020 y varias veces campeón mundial.

Presidentes Fed. internacionales

El acto contó con el promotor Peter Kruckenhauser, CEO TOP TEN Mundial; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y diferentes presidentes de federaciones internacionales como Roy Baker pte. WAKO (World Association of Kickboxing Organizations); Tomaz Barada, presidente Federacion Europea de Taekwon-Do ITF – AETF: Rafal Szlachta, vicepte. IFMA Muay Thai y Andy Cleeves, director de Total Combat; así como Jesús Castellanos, vicpte. Federación Europea Taekwondo ETU y pte. RFET, Felipe Martínez, pte. Fed. Española de Boxeo y Paco Ferrando, pte. Fed Española Taekwondo ITF

“Vendrán Deportistas de Elite de todo el mundo”

En su discurso Peter Kruckenhauser, CEO TOP TEN, explicó su apuesta por La Nucía, “la más grande y fantástica ciudad del deporte” y por este moderno centro de deporte de combate. “Nos hemos convertido en el sponsor oficial de este fantástico Centro de Deportes de Combate con Top Ten Academy La Nucía, perfectamente equipado con las más modernas instalaciones y rings, gimnasio…etc ya que somos una marca que abarca todas las disciplinas de deportes de combate. Se convertirá en un referente internacional donde vendrán deportistas de élite de todo el mundo, como hoy en su estreno” concluyó el CEO de TOP TEN.

“Nos convertimos en un referente a nivel mundial”

El alcalde de La Nucía destacó en su intervención la importancia de la incorporación de Top Ten al proyecto del Centro de Deportes de Combate de La Nucía. “Gracias a Top Ten Academy nos convertimos en un referente a nivel mundial de las artes marciales, equipada con el más moderno material, 3.500 metros cuadrados, donde vendrán los mejores deportistas a tecnificar a este centro de alto rendimiento de artes marciales. Como se ha demostrado hoy con la presencia de varios campeones mundiales y olímpicos y presidentes de federaciones internacionales hoy en su apertura.Instalación que a medio plazo contará con un Hotel Residencia de Deportista justo al lado” apuntó Bernabé Cano.

Top Ten Academy

Top Ten Academy está ubicada en “La Nucía Combat Sports Center” (Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate) que tiene 3.500 metros cuadrados, con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes, de 650 metros cuadrados cada una, panelables. Perfectamente dotada con las más modernas instalaciones y equipamiento deportivo de Top Ten: 5 rings de combate movibles, una amplia zona de gimnasio, 1 cuadrilátero, 1 jaula de combate, diversas zonas de sacos (35) de entrenamiento y 20 tatamis (2.500 m2). Este centro está equipado de dos grandes vestuarios con taquillas, sala de fisioterapia, sala de reuniones, Aula de formación, Office- Comedor para los deportistas, despachos y una gran recepción. Esta nueva infraestructura deportiva está situada en la planta-1 del Centro Comercial “La Nucía Shopping Center”, a la entrada de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Futuro Hotel

Además en un futuro está contemplado completar el Combat Sports Center con un hotel (Sport Hotel) contiguo de 160 habitaciones, piscina, restaurante y rooftop, cuyos planos fueron presentados ayer en el acto de apertura de la “Top Ten Academy La Nucía”. Está contemplado que las obras empiecen en abril de 2026, una equipación hotelera que tendrá entrada directa al centro deportivo, para facilitar la accesibilidad a los y las deportistas.