Los gimnastas del Club Aerogym reciben su reconocimiento

La alcaldesa, María José Catalá, acompañada de la concejala de Deportes, Rocío Gil, recibió este viernes en el Salón de Cristal los gimnastas del Club Aerogym. Catorce deportistas de este club de gimnasia aeróbica participaron en el Campeonato de Europa celebrado en Ganja (Azerbaiyán) el pasado mes de noviembre de 2024.

Según la alcaldesa, "es un orgullo y un auténtico honor ver a vecinos y vecinas de la ciudad en lo más alto de este deporte y, lo que es más importante, con un futuro realmente prometedor". Para Catalá, "si esta ciudad sueña, cree y vuela cada vez más alto es también gracias a personas como vosotros".

Campeón del mundo

Entre los asistentes se encuentraba Iker Jiménez, campeón del mundo de gimnasia aeróbica en la categoría de pareja mixta desde el mundial celebrado en Pesaro (Italia) en 2024. Además, Carla Peris, Ana Estepa y el propio Jiménez son campeones de Europa del Grupo Eurodance Júnior. Los gimnastas visitaron el Ayuntamiento acompañados de sus padres y las entrenadoras.

El gimnasta Iker Jiménez aseguró: "Representar a nuestro club y a nuestra ciudad en un campeonato es una experiencia única. Detrás de estos resultados hay muchas horas de entrenamiento, esfuerzo, sacrificio y trabajo en equipo". Según Jiménez, "el reconocimiento del Ayuntamiento nos motiva a seguir trabajando con ilusión, compromiso y ganas de mejorar cada día y a seguir llevando el nombre de València y de la gimnasia española a lo más alto".