¿Qué grandes eventos ofrecen en 2026 los principales deportes del Proyecto FER?

El año 2026 acaba de empezar. Superado el curso post olímpico, la mayor parte de los deportes empiezan sus procesos clasificatorios para los Juegos de Los Ángeles. Incluso, algunas modalidades repartirán, en este año, los primeros pasaportes olímpicos. Es decir, el calendario internacional acelera su pulso, intensifica su cadencia, hacia los Juegos de 2028. Por delante, 12 meses de grandes eventos nacionales e internacionales. Estos son los principales torneos que proponen los deportes con un mayor peso en el Proyecto FER.

Atletismo

Este mismo fin de semana hay una primera cita para algún componente del Proyecto FER, el Campeonato del Mundo de Campo a Través de Tallahassee (Esados Unidos). Thierry Ndikumwenayo lidera la selección española para el Mundial de Campo a Través.

El gran evento internacional que ofrece el atletismo en pista cubierta durante 2026 es el Campeonato del Mundo. En esta ocasión, va a celebrarse en Torun, Polonia, entre el 20 y el 22 de marzo. Quique Llopis, cuya mejor marca en los 60m vallas es 7:48, rozó el podio (fue cuarto) en la edición de 2024, en Glasgow. Mientras, Fátima Diame llega a su torneo talismán. La atleta valenciana se ha colgado sendas medallas de bronce en la longitud de los dos últimos certámenes universales en pista corta: en el año 2024, en Glasgow; en 2025, en China.

Al margen de los grandes mítines internacionales y del mencionado Mundial (20-22 de marzo, en Polonia), la temporada invernal contará con los habituales Campeonatos de España. El Absoluto, entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, se celebrará en Valencia. Antes del absoluto, los días 7 y 8 de febrero, será el turno del Sub-23. Después, el fin de semana del 21-22 de marzo, se desarrollará Sub-20.

No obstante, el torneo con mayúsculas de 2026 será el Campeonato de Europa al aire libre, previsto en la ciudad inglesa de Birmingham entre el 10 y el 16 de agosto. ¿Será capaz Quique Llopis de repetir la medalla de plata alcanzada en los 110m vallas del Europeo de 2024 en Roma y, de esta manera, resarcirse de las dos cuartas plazas consecutivas en los dos últimos grandes eventos al aire libre, los Juegos de París y el Mundial de Tokio? ¿Rebajará su marca personal (13:09) o, incluso, pulverizará el récord de España (13,04)? Después de no obtener los resultados esperados ni en París ni en Tokio, ¿podrá Thierry Ndikumwenayo regresar al podio, tal y como hizo en Roma 2024 gracias al bronce firmado en los 10.000 metros? ¿Y Fátima Diame? Tras sus dos bronces en los Mundiales en pista cubierta de 2024 y 2025, ¿logrará Fátima Diame ese gran éxito internacional que se le resiste al aire libre? ¿Y Jorge Ureña? ¿Conseguirá los 8.000 puntos que se le exigen para ir a Inglaterra?

Con respecto a los más jóvenes, atención a la evolución de Daniel Monfort, bronce en los 10.000 metros marcha del Europeo sub-20 del pasado año, y a su incorporación a la categoría Absoluta y a la nueva prueba olímpica de los 21 km. También los focos estarán puestos en Iker Moreno, quien, tras su explosiva plata en el Europeo sub-20 de 2025, va a apostar de forma definitiva por los 400m vallas. Ni Monfort ni Iker tienen en 2026 la opción de disputar el Europeo Sub-23 (no se celebra). Con respecto a los Sub-20, la gran cita llegará del 5 al 9 de agosto, con el desarrollo en Estados Unidos del Campeonato del Mundo de la categoría. En este evento, aspiran a estar Martí Torregrosa y Nadia Soto (en los 3.000m obstáculos), Luna Arnás (en longitud) y Anthony Yunier Pérez (en los 110m vallas). Por último, entre el 16 y el 19 de julio, está fijado en Italia el Campeonato de Europa Sub-18.

Gimnasia

La Comunitat Valenciana es una de las grandes potencias en la gimnasia española. Tanto en la artística, como en la rítmica. En la primera disciplina, gracias, en primer lugar, al longevo Néstor Abad; pero también, a la pujante Laura Casabuena. Por desgracia, ninguno de los dos pudo estar presente en el Campeonato del Mundo del pasado año, en Indonesia. Néstor, por razones técnicas, por no formar parte de la convocatoria oficial. Laura, por una lesión que sufrió en el hombro pocas semanas antes del Mundial, en la Copa del Mundo de Hungría, y de la que fue operada en noviembre. Por tanto, esperan resarcirse en los grandes eventos de 2026. Porque, pese a la decepción de quedarse fuera del Mundial, Abad quiere darse un nueva y última oportunidad con vistas a su sueño de llegar a Los Ángeles 2028, los que serían sus cuartos Juegos. Mientras Casabuena cruza los dedos para que la mala suerte y los infortunios físicos hayan concluido.

Los dos grandes eventos internacionales de la gimnasia artística en 2026 son los siguientes: el Campeonato de Europa se celebra en Zagreb del 13 al 23 de agosto. El Campeonato del Mundo está previsto en los Países Bajos entre el 17 y el 25 de octubre. El certamen mundialista, por cierto, ya concede a los mejores países los primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

En cuanto a la rítmica, de las cuatro gimnastas que cubrieron el anterior ciclo olímpico, Alba Bautista espera tener un 2026 más tranquilo. Con menos lesiones, con menos intermitencia, con más regularidad. Alba continúa siendo la principal referencia española en la modalidad individual, si bien otras dos gimnastas de la Comunitat Valenciana, Lucía González y Daniela Picó, vienen por detrás con paso firme. Como es habitual, en abril, arrancarán las habituales Copas del Mundo: Grecia, Sofía, Bakú, Uzbekistán, Portimao… El Campeonato de Europa se celebrará entre el 27 y el 31 de mayo en Bulgaria. Para mediados de agosto, queda en Alemania el Mundial, que ya dará tres pasaportes olímpicos a los tres primeros clasificados en la modalidad de conjuntos. El colectivo español, del que forman parte las valencianas María Muñoz y Marina Cortelles, será uno de los aspirantes tras su espectacular curso 2025.

Judo

No habrá que esperar mucho tiempo para empezar a disfrutar de los torneos internacionales de judo. Con la llegada del mes de febrero, empezarán a celebrarse los primeros Grand Slam de 2025. En concreto, los de París, Tashkent y Georgia. Precisamente, la capital de Georgia, Tiblisi, será el escenario del Campeonato de Europa de 2026. Las fechas, del 16 al 22 de abril. En mayo, tendrán lugar dos nuevos Grand Slam; en concreto, los de Tayikistán y Kazajistán. Y será entre el 9 y el 14 de julio, cuando tendrá lugar en Bakú la gran cita del año: el Campeonato del Mundo. Cabe recordar que el proceso clasificatorio para los Juegos de Los Ángeles arranca oficialmente a mediados de 2026.

En muchos de estos eventos, esperan estar Ayumi Leiva y Luis Barroso. Ayumi se perfila como la gran opción del judo español en la categoría de menos 52 kg. La deportista de origen cubano, pero afincada en Valencia desde mediados de 2021, protagonizó un 2025 de contrastes. Sus buenos resultados y sus numerosos podios en los Grand Slam no tuvieron continuidad ni en el Campeonato de Europa ni en el Campeonato del Mundo, eventos en los que cayó de forma prematura. Mientras, Luis Barroso está obligado a dar un paso adelante para cuestionar la hegemonía de Fran Garrigós en la categoría de menos 60 kg. Durante la temporada pasada, Barroso consiguió algunos éxitos interesantes (bronce en el Grand Prix de Viena, plata en el Campeonato del Mundo Universitario, y bronce En el Grand Prix de Zagreb), pero no despuntó ni en los Grand Slam, ni en el Mundial o Europeo absolutos.

Con respecto a las más jóvenes, las esperanzas se centran, principalmente, en Aitana Díaz (menos 48 kg). Aitana, de 20 años, termina en 2026 su paso por la categoría junior. La judoca FER firmó un explosivo tramo final de 2025. Primero, con el título en el Campeonato de Europa. Después, con la medalla de plata en el Campeonato del Mundo. En esta categoría Júnior, por el momento, sólo se conocen sede y fechas del Campeonato del Mundo (Montenegro, 3-6 de septiembre). No obstante, Aitana aspira a que la Federación Española empiece a convocarla para los Grand Prix y Grand Slam. Por último, Sara Alonso se adentra en su tercer y último curso como cadete. Sus principales objetivos pasan por revalidar el oro en el Campeonato de España, y en conseguir los pasaportes para los Campeonatos de Europa y del Mundo.

Vela

Ni en Tokio, ni en París. La vela de la Comunitat Valenciana no pudo situar a ningún representante en las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. Ahora, con el horizonte ya en Los Ángeles 2028, las mayores opciones para poner a coto a este paréntesis se centran en la clase ILCA 6, clase femenina individual. Hay un ramillete de regatistas que, en mayor o menor medida, tienen sus posibilidades. Sobre todo, Claudia Adán, Lara Sabina Himmes y Adriana Beatriz Castro. El Campeonato del Mundo de esta modalidad de ILCA 6 femenina se celebrará en Irlanda entre el 5 y el 12 de septiembre. El Europeo, unos meses antes, en mayo, en Croacia.

Mientras, en la clase masculina ILCA 7, el deporte de la Comunitat Valenciana tiene fundadas esperanzas en Gonzalo Suárez Pérez (Alfás del Pi, 23 años). El deportista alicantino se está reivindicando con fuerza. En la actualidad, es el regatista masculino de la Comunitat más pujante, sólido e ilusionante. Ahora bien, tiene en el canario Joel Rodríguez a un rival mayúsculo. Para Gonzalo, al margen de la Regata Princesa Sofía de Mallorca (30 de marzo-4 de abril), la principal competición será el Campeonato del Mundo: del 23 al 30 de agosto en Irlanda.

Al margen de los principales embajadores, la vela de la Comunitat Valenciana cuenta con un grupo de jóvenes regatistas que despiertan grandes expectativas. Es el caso de Blanca Ferrando, de sólo 16 años. Tras ganar en 2025 el Mundial de ILCA 4, Blanca cubrirá su última temporada en esta clase (el Mundial de ILCA 4 se celebrará a principios de agosto en Dinamarca), pero ya empezará sus incursiones en ILCA 6. Por último, en la clase iQFoil, esta nueva campaña acogerá la esperada reaparición de Jorge Aranzueque, ya en plenas condiciones físicas y médicas. El Europeo de esta modalidad se celebrará en Portugal en el mes de mayo; el Mundial tendrá lugar Reino Unido en septiembre

Taekwondo

El nuevo curso también permitirá comprobar si tres auténticos diamantes del deporte y, más en concreto, del taekwondo valenciano mantienen sus fulgurantes trayectorias. Jairo Agenjo, Violeta Díaz e Iván Lisenko volvieron a despuntar en 2025. Sus triunfos llegaron de principio a fin, durante toda la temporada, pero especialmente en la recta final del curso. Violeta, por ejemplo, se proclamó campeona de Europa Júnior y Sub-21. Jairo logró el oro en el Europeo Júnior e Iván, la plata. Además, Violeta y Jairo ya subieron al podio en Open Absolutos y debutaron en un Mundial Absoluto, en el que ganaron dos combates.

En 2026, Jairo y Violeta, de 17 años, dejan de ser Júnior. Ya se incorporan plenamente a la categoría absoluta, si bien podrán disputar el Campeonato de Europa Sub-21. Precisamente, al margen de los Grand Prix, el torneo internacional absoluto de referencia será el Campeonato de Europa, previsto en abril, en Bulgaria. Mientras, Iván Lysenko, de 16, cumplirá su último año como Júnior, pero también empezará a protagonizar incursiones en los Open de categoría Absoluta.

Triatlón

Pese a su extrema dificultad, y pese a la feroz competencia existente, tanto a nivel nacional como internacional, el triatlón se ha convertido en una de las modalidades más prósperas en el Proyecto FER. Así lo reflejan los extraordinarios resultados obtenidos por David Cantero (Aldaia, 23 años) y Roberto Sánchez Mantecón (Manises, 29 años) en las Series Mundiales del pasado curso, las pruebas que integran el Campeonato del Mundo de triatlón. Pese a estrenarse en esta especie de pasarela de la fama del triatlón internacional, David demostró una madurez, un oficio y una calidad admirables. Se comportó como lo que ya es, una gran estrella. Su eclosión llegó en la gran final, en Australia, donde alcanzó una histórica medalla de plata.

En el cómputo global del Campeonato del Mundo, Cantero concluyó en la quinta posición, un impresionante balance derivado del pleno de top-10 en las seis Series afrontadas. Por su parte, Roberto Sánchez Mantecón demostró que sigue siendo competitivo y concluyó el Mundial en el 15º puesto, otro excelente registro tras conseguir acabar tres pruebas entre los 10 primeros.

Los dos grandes abanderados del triatlón valenciano ya conocen el calendario de las Series Mundiales de 2026, año en el que arranca oficialmente el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Durante la próxima temporada, habrá 10 pruebas, más de lo habitual. La primera se celebrará el 27 de marzo en Abu Dabi. En abril, será el momento de Samarjand, en Uzbekistán. En mayo, una cita clásica, Yokohama, en Japón. En junio, Alghero, isla de Cerdeña, y Quiberon, Francia. En julio, otras dos pruebas en continente europeo: Hamburgo y Londres. A finales de agosto, repetirá como sede la ciudad china de Weihai. La penúltima carrera, 12-13 de septiembre, tendrá lugar en la República checa. Por último, la gran final volverá a España (del 24 al 27 de septiembre, en Pontevedra).

Tras la estela de Roberto y David, aparecen un grupo de jóvenes triatletas que alimentan el presenten e ilusionan de cara al futuro. Son Alejandra Seguí (San Antonio de Benagéber, 21 años, tercera temporada como Sub-23), Héctor Tolsá (Ontinyent, 20 años, primer curso como Sub-23), y Xavi Cabanilles (Gandía, 17 años, primer año como Júnior). Alejandra está obligada a dar un paso adelante. El pasado año, en su competición más importante, ocupó la 12ª plaza en el Campeonato del Mundo Sub-23. De cara a esta temporada, ha de mejorar sus resultados en las Copas del Mundo absolutas, y recortar diferencias con respecto a Anna Godoy, Miriam Casillas y Sara Guerrero.

Héctor, por su parte, afronta el curso del salto de junior a Sub-23, una temporada que siempre resulta particularmente complicada. El deportista de Ontinyent concluyó en 2025 su paso por la etapa junior con unos resultados meritorios, pero no plenamente deslumbrantes. Es cierto que tuvo mala suerte en el Mundial de Australia. Iba muy bien, pero un súbito dolor abdominal arruinó sus opciones de medalla. Su objetivo para 2026 es empezar a disputar Copas del Mundo, debutar en pruebas de distancia olímpica y clasificarse para el Mundial Sub-23, en Pontevedra. Por último, Xavi Cabanilles también cambia de categoría. Abandona la Juvenil y pasa a la Júnior. Un salto que coincide con su marcha a Galicia, al equipo de trabajo de Javier Gómez Noya. Pese a ello, tiene en mente la obtención de los billetes para el Europeo y el Mundial de su nueva categoría.

Natación

Del 31 de julio al 16 de agosto. Son las fechas del Campeonato de Europa de natación, el gran evento acuático de 2026. Se celebrará en París. Acogerá las habituales pruebas de natación, waterpolo, saltos, natación artística y aguas abiertas. París es, por tanto, el gran objetivo de Ángela Martínez (Elche, 21 años). La nadadora ilicitana volvió a firmar un 2025 casi perfecto. Por primera vez, ganó una Copa del Mundo en aguas abiertas. Venció en territorio español, en Ibiza, en el mes de abril. En las otras Copas del Mundo, fue 5ª en Egipto, 6ª en Setúbal y 5ª en Cerdeña. Además, obtuvo una fantástica 5ª plaza en el Campeonato del Mundo, en Singapur.

De cara a 2026, y a diferencia de las dos últimas temporadas, Ángela seguirá compitiendo en aguas abiertas, pero también quiere recuperar tiempo y protagonismo en la piscina, en la natación convencional. Es decir, aspira a nadar los 800m y los 1.500m libres del Campeonato de Europa de París. Su primera cita en aguas abiertas llegará el 27 de marzo, en Egipto.

Con respecto a los más jóvenes, Pablo Martínez Palop ya se incorpora en 2026 a la categoría absoluta. Pablo ha optado por hacer las maletas. Desde septiembre, entrena y estudia en los Estados Unidos. Para Pablo, la temporada pasada resultó correcta. Parece que evoluciona desde los 800 y los 1.500m hacia los 400m, prueba en la que obtuvo la 11ª plaza en el Europeo Júnior. Mientras, 2026 ha de acoger el sato definitivo de Nacho Campos Beas. El velocista castellonense está obligado a dar, con urgencia, ese paso adelante que se resiste. Por último, Olivia Guillermo cumplirá su segunda temporada como Júnior. En 2025, no pudo clasificarse ni para el Mundial ni para el Europeo Júnior. Ése es su reto para este curso. El Europeo Júnior se celebra del 7 al 12 de julio en Alemania.