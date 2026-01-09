El Medio y el Maratón Valencia junto a Ecoembes recuperaron más de 23 toneladas de residuos en 2025

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, junto a Ecoembes, lograron recuperar un total de 23.160 kilogramos de residuos durante las ediciones de ambas pruebas en 2025.

14.600 toneladas en el Maratón

En concreto, en su 45 edición, celebrada el pasado 7 de diciembre, el Maratón Valencia y Ecoembes recuperaron un total de 14.600 kilogramos de envases. De las más de 14 toneladas recogidas, 9900 kilos corresponden a envases de plásticos, latas y bricks (contenedor amarillo). Las más de nueve toneladas de plástico provienen en su gran mayoría de las botellas de agua y bebida isotónica que los corredores utilizan durante la prueba para hidratarse, y que son recogidas en los puntos de avituallamiento del recorrido gracias a los contenedores que Ecoembes ubica junto a la organización en estos puntos. Los otros 4700 kilogramos corresponden a residuos de papel y cartón (contenedor azul), procedentes mayoritariamente de los embalajes de fruta fresca y productos que conforman parte de la bolsa de postmeta. En 2025 se ha recuperado una tonelada más de residuos que en la edición de 2024.

8.560 kg en el Medio Maratón

Por lo que respecta a Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, se recuperaron 8560 kilogramos de residuos. De estos, 5080 kilos corresponden a envases de plástico, latas y bricks (contenedor amarillo). Mientras que los otros 3480 kilos son de residuos de papel y cartón (contenedor azul).

La organización dispuso contenedores a lo largo de todo el recorrido / MVTA

Además, como cada año, Ecoembes y la organización de ambas pruebas, a cargo de la SD Correcaminos, realizaron también trabajo divulgativo trasladando a los corredores la importancia y beneficios de reciclar correctamente los envases que se generan diariamente, también fuera de casa durante el tiempo que se dedica al deporte.