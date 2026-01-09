Marta García va a por el récord en el 10K Valencia: "Me veo bien, motivada para intentar hacer mi mejor carrera posible"

El 10K Valencia Ibercaja que se celebra este domingo 11 de enero y que abrirá por todo lo alto el calendario de carreras de 2026 en Valencia, se ha propuesto un doble y exigente reto: asaltar los récords de España y de Europa femeninos de 10K en ruta. Para conseguir el récord nacional, la elegida es la atleta más en forma del momento, la leonesa Marta García.

Marta García Alonso llega a la Ciudad del Running como la gran dominadora del atletismo de fondo en España al conseguir un doblete de victorias en las tradicionales San Silvestre de León y la San Silvestre Vallecana, en la que además destacó por sus marcas de alto nivel al cierre de 2025.

Llega en un gran momento

En León, su ciudad natal, García volvió a imponerse con autoridad en la San Silvestre de 7 km, cruzando la meta con un tiempo de 22:13, superando a rivales destacadas como Idaira Prieto y Esther Guerrero en una prueba que congregó a más de 8 000 corredores. La victoria confirmó el dominio de la leonesa en su terreno, donde imprimió un ritmo sólido desde los kilómetros iniciales hasta hacerse con el triunfo con claridad.

Tres días después, en la San Silvestre Vallecana Internacional de Madrid, la temporada de García adquirió una dimensión aún mayor. La prueba, considerada una de las más prestigiosas del calendario de ruta en España y con un importante elenco internacional, vio a la atleta española repetir victoria por segundo año consecutivo. García detuvo el cronómetro en 31:11 en los 10 kilómetros, mejor marca femenina española en la historia de esta carrera y una de las más destacadas de la temporada en la distancia. Un registro además con el que igualaba el récord de España de la distancia que a su vez había establecido Carla Gallardo en mayo de 2025 en Laredo. Tras igualar la plusmarca nacional, Marta García no se conforma y en València tratará de superarla y reinar en solitario en la distancia.

Un gran triunfo en Vallecas

El triunfo en Vallecas de Marta García, donde se enfrentó a atletas de élite internacional como la neerlandesa Diane Van Es, no solo certificó su doblete de San Silvestres, sino que también le dio margen para soñar con retos aún mayores. La marca de 31:11, lograda en un circuito exigente como el de Madrid, coloca a García entre las principales fondistas nacionales y apunta a su capacidad de competir al más alto nivel incluso fuera de pista. En un circuito tan rápido como el de València en el que ya se han batido los récords del mundo femenino y masculino así como el de España masculino y de Europa también masculino, García espera dar su mejor versión: "Me veo bien, motivada para intentar hacer mi mejor carrera posible en esta prueba que es nueva para mi, pero quiero ver si puedo ser también rápida y competitiva en ella después de que, aunque la Vallecana tiene la misma distancia, no se parecen en nada por el trazado, por lo que el objetivo es lograr el mejor rendimiento posible y, si es así, puedo estar en un gran registro", apuntó en declaraciones a EFE.

García, que había diseñado con su entrenador alemán Thomas Dreissigacker esta breve incursión en una distancia nueva para ella con una nueva concentración en altura en Sudáfrica, sigue mostrando su voracidad para asaltar registros nacionales, desde los 3.000, pasando por su prueba fetiche los 5.000 y 10.000.

Afincada en l'Alcora, Castellón

La atleta de OAC Europe que reside en la actualidad en tierras castellonenses se entrena a diario en las pistas de L' Alcora y este domingo, muy cerca de casa, tratará de sumr un nuevo triunfo de prestigio en València."Estas dos victorias me han dado, si cabe, más confianza y quiero rematarlo con una buena carrera en Valencia, independientemente de la marca que consiga", comenta la corredora criada deportivamente en Palencia y que tendrá, como principales rivales, al margen de la representación africana, a la escocesa Eilish McColgan que intentará recuperar el registro europeo.

Por ello espera una "carrera rápida y seguro que muy exigente por la participación", sin que tenga definida de antemano la estrategia a seguir porque, afirma, "no suelo darle muchas vueltas en los días previos a lo que voy a hacer en la carrera para evitar un desgaste innecesario; si acaso, poco antes de afrontar la prueba", desvela.