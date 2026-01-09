El Real Murcia-Hércules, en À Punt.

À Punt retransmitirá por televisión el duelo entre el Real Murcia y el Hércules que se disputará en el estadio Enrique Roca el próximo domingo a las 18.00 horas. Se trata, sin duda, de uno de los partidos más atractivos de la jornada, que enfrentará a dos clubes que todavía aspiran a todo en el grupo 2 de la 1.ª RFEF Versus E-Learning.

Ambos equipos llegan a la cita con la intención de seguir sumando puntos para hacerse con una plaza de play-offs. El conjunto alicantino es undécimo en la clasificación, pero se encuentra a solo cuatro puntos de la quinta plaza que marca esas posiciones de privilegio, ahora en manos del CD Eldense. Los de Beto Company quieren resarcirse, además, de la dolorosa derrota sufrida en casa la pasada jornada ante el Sabadell por 1-5.

Por su parte, el Murcia, cuarto en la tabla con 29 puntos, espera una gran acogida de su afición. El conjunto pimentonero necesita puntuar para mantenerse en el play-off y tratar de acercarse a la primera posición, en manos del Sabadell con 35 puntos. La retransmisión correrá a cargo de Raül Pina, acompañado en los comentarios por Javier Subirats.

Foto de archivo de Valencia Basket. / SD

Valencia Basket-Perfumerías Avenida, otro duelo de lujo en À Punt

Dentro de la oferta deportiva del fin de semana, À Punt también contará en sus retransmisiones con otro partido de primer nivel. Se trata del duelo entre el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida, correspondiente a la jornada 16 de la Liga Femenina Endesa. Será también el domingo, a las 12:15 horas. Un enfrentamiento que se disputará en el Roig Arena entre dos candidatos al título de liga, que buscan la victoria para no alejarse de la primera posición que marca el Casademont Zaragoza. El partido contará con la narración de Josep Carbonell, acompañado por el exjugador del Valencia Basket Nacho Rodilla.

La propuesta de À Punt en televisión se completará el domingo con una nueva emisión del programa Minut i Resultat (23.15 h). Sergi Escrivà repasará los principales duelos de Primera y Segunda División de fútbol.

Programación del carrusel Punt a punt

Y este sábado, desde las 12 del mediodía, Punt a punt arrancará su carrusel de fin de semana con el duelo autonómico de Primera entre el Valencia y el Elche, y el Villarreal-Alavés desde La Cerámica. Además, Liga ACB desde el Roig Arena con el Valencia Basket-Unicaja y todo el polideportivo, con especial atención al Riba-roja-Silla de la Lliga Comunitat de fútbol.

La oferta del equipo de Luís Urrutia continuará el domingo, desde las 12 del mediodía, con la narración desde el Ciutat de València del partido de Primera entre el Levante y el Espanyol. No faltará toda la actualidad deportiva del fútbol regional, con especial atención al Murcia-Hércules.

También destaca el Valencia Basket femenino-Perfumerías Avenida a partir de las doce y media en directo, que permitirá seguir de forma simultánea por la radio y la televisión pública la retransmisión para no perder ningún detalle.

El programa Punt a punt ampliará su oferta deportiva el lunes 12 de enero, desde las 20:30 horas, con la lucha por el liderato de la Liga ACB entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, con la narración de Luis Urrutia y los comentarios de Nacho Rodilla. Este lunes, el Valencia Basket puede ser líder del baloncesto español y en Punt a punt te lo cuentan.