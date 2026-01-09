Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia

València acoge este domingo, 11 de enero, la 18º edición de la carrera 10K Ibercaja by Kiprum. Una carrera que se ha postulado, desde sus inicios, como la 10K de referencia de la ciudad en términos de cifras, ya que cuenta con los récords mundiales de la distancia: las marcas batidas por los atletas Rhonex Kipruto, con un tiempo de 0:26:24” minutos; y Agnes Jebet Ngetich, con un tiempo de 0:28:46” minutos, ambos de Kenia. La carrera de este recién estrenado 2026 arrancará con una minuciosa salida por oleadas, con hasta 16 disparos diferentes. A las 9:30 horas será la salida de los 120 atletas World Elite y los cerca de 300 de Sub Élite, de manera escalonada hasta las 10:05 horas. Se trata de una de las novedades de la prueba, que tendrá más salidas que en ninguna otra edición, con el objetivo de garantizar al máximo posible la comodidad de los corredores y corredoras, según la organización.

Horarios de las salidas de la prueba. / sd

Recorrido y cortes de tráfico

El desarrollo de la carrera supondrá afecciones a la circulación del tráfico, fundamentalmente en las dos marginales del antiguo cauce del río Turia y en los barrios de Mestalla y de l’Exposició. Se mantendrán carriles libres para el tráfico rodado en la marginal derecha del antiguo cauce del río Túria, entre el Pont de Fusta y la plaza de Tetuán. El Paseo de la Alameda (entre el Pla del Real y la plaza de Zaragoza) y sus vías transversales se cerrarán a la circulación desde las 6:00 horas del domingo, aunque, por cuestiones de montaje de la salida y meta, desde el sábado a las 15:00 horas se realizarán cortes parciales y estará prohibido estacionar en ambos laterales y la parte central desde el viernes a las 22:00 horas (entre el puente de las Flores y el de l’Exposició), y desde el sábado a las 8:00 horas (entre el puente del Real y la plaza de Zaragoza).

Por su parte, EMT València ha planificado nuevos recorridos el sábado y domingo con motivo de la carrera. El sábado, por el montaje de la salida y meta en el Paseo de la Alameda, se aplicarán nuevas rutas en las líneas 6, 11, 16, 26, 70, 94 y 95 desde las 18 horas hasta la medianoche. En cuanto al domingo, día de la carrera, se establecerán nuevos itinerarios en un total de 22 líneas desde las 7 de la mañana con el objetivo de mantener el servicio público de transporte y acercar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos. Las líneas C1, 40, C2 y 94 se suprimirán hasta las 11:00 de la mañana.

Las nuevas rutas pueden consultarse en la página web de EMT y sus canales de difusión habituales. Las líneas 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 31, 32 y 81 acercan a sus usuarias al inicio y meta de la carrera en el Paseo de la Alameda.

5K València Vamos

De manera paralela, la convocatoria incluirá también la cuarta edición de la carrera 5K ‘València Vamos’, que discurrirá por parte del circuito de la prueba mayor. Esta carrera, de menor recorrido, tendrá la salida a las 08:15 horas, también desde el Paseo de la Alameda, pero a la altura del Puente de las Flores, y compartirá la meta de la 10K (a la altura del Puente de la Exposición). Como es conocido, la 5K también cuenta con récords de velocidad, que están en manos de los atletas Olle Ahlberg (Suecia), con un tiempo de 0:14:07” minutos; y Manon Guillermin (Francia) con 0:15:59” minutos.

Las personas participantes en la 5K compartirán el mismo arco de salida y meta que las de la 10K. Así los atletas de la distancia menor, que tomarán la salida a las 8:15 horas, cruzarán la meta mientras los del 10K se están preparando en sus cajones de salida. Además, el día previo a las dos carreras, 800 jóvenes corredores y corredoras menores de 16 años disfrutarán de la fiesta del fin de semana, uniéndose al 10Kids València Quirónsalud. Las carreras infantiles se celebrarán el sábado 10 de enero, a partir de las 11:00 horas en las pistas de atletismo del Estadi del Túria.

En total, un conjunto de 18.000 atletas inscritos, entre los 16.000 de la 10K y los 2.000 de la 5K, inaugurarán el calendario de running del año. La 10K Valencia Ibercaja arrancará a las 9:30 horas del domingo, y se prevé que concluya alrededor de las 12:00 horas. El pelotón de atletas recorrerá ambas marginales del antiguo cauce del río Túria (entre los puentes de Fusta y de l’Assut de l’Or), la calle del General Elío, y las avenidas de Blasco Ibáñez y de Aragón. Por su parte, la 4ª edición de la 5K ‘Valencia Vamos’ se desarrollará entre las 8:15 y las 9:25 horas, y discurrirá por parte de este mismo trazado.