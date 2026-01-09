El Servigroup Playas de Benidorm abre la segunda vuelta ante el Bus Leader San Roque

El Servigroup Playas de Benidorm regresa este fin de semana a la competición tras el paréntesis navideño para afrontar el inicio de la segunda vuelta de la Superliga Masculina con un partido de máxima trascendencia. El conjunto benidormense recibirá este sábado 10 de enero, a las 17:00 horas, al Bus Leader San Roque en el Palau d'Esports l'Illa, en un duelo directo por la permanencia que marcará el arranque competitivo de 2026.

El encuentro supondrá además el estreno oficial del nuevo técnico del Servigroup Benidorm, Matías Guidolin junto a Iván Navarro como segundo entrenador, una nueva etapa que el equipo afronta con ilusión renovada y la clara intención de iniciar la segunda vuelta sumando tres puntos muy importantes.

El rival, Bus Leader San Roque, llega a Benidorm como un adversario directo en la clasificación, lo que otorga a este choque un valor estratégico especial. Los tres puntos en juego se presentan fundamentales para comenzar a marcar distancias y afrontar con mayor margen una segunda mitad de campeonato que se prevé exigente y muy igualada.

La valoración del nuevo entrenador

Desde su llegada, Guidolin ha trabajado intensamente con el grupo, centrando los esfuerzos en reforzar conceptos de juego y competitividad. El técnico argentino destacó en la previa la importancia del encuentro y la predisposición del vestuario: “No empieza simplemente la segunda vuelta, es un partido muy importante porque es un rival directo por la permanencia. Jugamos en casa, con muchas expectativas y mucho entusiasmo para este inicio. El equipo está muy predispuesto, trabajando mucho y asimilando los conceptos que queremos llevar al juego. Estamos contentos con el trabajo y esperamos llegar muy bien al sábado”, señaló.

Aliento de la afición

Más allá del aspecto deportivo, el club vuelve a apelar al papel determinante de la afición. El Palau d’Esports l’Illa será, una vez más, un factor clave para empujar al equipo en un partido de alta tensión competitiva. El calor de la grada, en el horario habitual de las 17:00 horas, se presenta como un elemento fundamental para que el Servigroup Playas de Benidorm dé el primer paso firme en este nuevo tramo de la temporada ante el conjunto canario entrenado por Fran Carballo.

Con todo preparado, Benidorm se cita con su gente para arrancar 2026 con ambición, carácter y la firme convicción de que cada punto cuenta en la lucha por el gran objetivo de la permanencia.