Thierry Ndikumwenayo lidera la selección española para el Mundial de Campo a Través

El año 2026 arrancará con máxima exigencia para el atletismo español. El Campeonato del Mundo de Campo a Través de Tallahassee supondrá el primer gran reto internacional del nuevo ciclo competitivo y contará con una selección nacional que combina experiencia contrastada y talento emergente, tras la preselección realizada por el seleccionador José Peiró junto a la Dirección Deportiva de la RFEA.

La selección española acudirá a esta cita con un equipo que combina juventud y experiencia, y en el que sobresalen los recientes campeones de Europa de campo a través, Thierry Ndikumwenayo y María Forero, coronados el pasado domingo en Lagoa (Portugal).

Selección española de cross para el Mundial. / RFEA

Entre los 20 atletas convocados —10 hombres y 10 mujeres— destaca como decíamos de manera especial la presencia del atleta del FACSA Playas de Castellón Thierry Ndikumwenayo, reciente campeón de Europa de campo a través en Lagoa (Portugal). El fondista, entrenado por Lluís Torlà, liderará el equipo absoluto masculino con el objetivo de trasladar su oro continental al escenario mundial. Será su segunda participación en un Mundial con España, después de firmar una destacada novena posición en Belgrado 2023, resultado clave para el cuarto puesto por equipos. En Tallahassee llega en un excelente estado de forma y con la ambición de mejorar aquel registro.

Thierry Ndikumwenayo lidera el equipo masculino Absoluto

Junto a Ndikumwenayo estarán Abdessamad Oukhelfen, sexto en el último Europeo y que disputará su segundo Mundial; Aarón Las Heras, el atleta más experimentado del cuarteto, con dos participaciones mundialistas previas; y Jaime Migallón, que debutará como internacional Absoluto tras un brillante 2025, marcado por el bronce europeo Sub-23 en 10.000 metros y una notable quinta plaza en Lagoa. Todos ellos mantienen, además, un estrecho vínculo deportivo con el FACSA Playas de Castellón.

La cita de Tallahassee servirá, así, como escaparate internacional para varios atletas del FACSA Playas de Castellón y confirma, una vez más, el peso del club en las grandes convocatorias de la selección española, tanto en categoría absoluta como en la base, en el arranque de un nuevo ciclo ilusionante para el atletismo nacional.

María Forero encabeza el equipo femenino Absoluto

En categoría femenina, el equipo estará encabezado por María Forero, la atleta española más laureada de la historia en Campeonatos de Europa de campo a través. La onubense, reciente campeona de Europa Sub-23 (y campeona Sub-20 en 2022), debutará en un Mundial absoluto de cross tras acumular siete medallas continentales (tres oros, dos platas y dos bronces). A su lado competirán Carolina Robles, doble campeona de España de campo a través y habitual en los grandes campeonatos, así como Idaira Prieto y Ángela Viciosa, ambas debutantes en un Mundial tras su sólida actuación en Lagoa.

Equipos Sub-20: juventud y proyección internacional

Los equipos Sub-20, tanto masculino como femenino, llegan a Tallahassee con una marcada apuesta por la renovación y la proyección de futuro. A los atletas que ya compitieron en el Europeo de Lagoa se suman jóvenes procedentes de la categoría sub18 que debutarán en un Mundial en su primer año como Sub-20.

En el equipo masculino destaca Alejandro Ibáñez, 14º en el Europeo de Lagoa, acompañado por nuevas incorporaciones como Xavi Cabanilles, una de las grandes promesas del mediofondo español (7º en Atapuerca), Kuma Samuel Barrios, Alejandro de la Viuda, Teo de Frutos y Adrià Boyano, todos ellos con destacados resultados nacionales e internacionales en categorías inferiores.

Especial protagonismo tendrá también la categoría Sub-20, donde el FACSA Playas de Castellón volverá a estar representado. En el equipo masculino figura Alejandro de la Viuda, que vivirá en Tallahassee su primera internacionalidad, mientras que en el conjunto femenino destaca la presencia de Mara Rolli, atleta del club castellonense, que disputará su primer Campeonato del Mundo tras una progresión constante y resultados de alto nivel esta temporada.

El sexteto femenino contará con la mencionada Mara Rolli, Claudia Gutiérrez y Sandra González, presentes en Lagoa, junto a las hermanas gallegas Debris y Demeku Paniagua, ambas internacionales Sub-18 con medallas en competiciones internacionales, y la valenciana Amanda Román, en clara progresión durante la presente temporada.